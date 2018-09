Turneul Cupa Senior, exemplu dat cui?

Share



Pe terenurile de tenis a bazei Fortza din Târgu-Mureș s-a disputat la sfârșitul săptămânii cea de-a III-a ediție a competiției de tenis de câmp rezervată veteranilor, intitulată „Cupa Senior”. La întrecerea inițiată de Ioan Ciuchină s-au înscris de această dată un număr de 12 echipe, competiția având în program doar partide de dublu. Condiția de participare a fost ca cei înscriși să aibă vârsta de cel puțin 50 de ani, iar media echipei să fie de minimum 60. Așadar, un „junior” care abia a trecut de „bariera jumătății de secol” trebuia să aibă partener unul de cel puțin 70 de ani. Pentru mulți, acest aspect trezește zâmbete. Ei bine, cei 24 de participanți ai acestei ediții, număr în creștere, ar fi făcut ca zâmbetele ironice să dispară dacă ar fi asistat la partidele disputate de „bunici”. Foști jucători, sau doar amatori, unii la vârste înaintate, participanții au dovedit încă o dată că sportul este cel mai bun medicament. Din păcate, acest sfat nu este urmat de generațiile tinere, nu vine nimeni din urmă, după cum subliniau participanții în cadrul festivității de premiere de la final.

Finaliști deja „obișnuiți”

Cele 15 partide disputate pe parcursul celor două zile ale întrecerilor s-au disputat într-un desăvârșit spirit de fair-play, spirit care caracterizează „sportul alb” și ar trebui să caracterizeze orice întrecere sportivă, dar acestea sunt dominate din păcate de ideea de afacere. Cele 12 perechi au fost împărțite în patru grupe de câte trei, unde s-a jucat în sistem turneu, fiecare cu fiecare, cu un total de trei partide pe grupă. Câștigătoarea fiecărei grupe s-a calificat pentru semifinalele zilei a doua a competiției, iar învingătoarele din semifinale, după o scurtă pauză, au susținut finala. Efortul este unul considerabil dacă se ține cont de faptul că mulți dintre competitori au trecut de 70 de ani, vârstă la care mulți abia se mai deplasează. Din grupa A s-a calificat pentru semifinale perechea Ioan Ciuchină (72 ani)-Silviu Dendea (51), din grupa B Aurel Știrb (71)-Vasile Bordaș (57), din grupa C Schnitzer Ivan (72)-Horváth Sándor (65), iar din D cuplul Magyari Albert (73)-Osváth Gyula (58). Chiar dacă nu au obținut calificarea în „careul de ași”, merită amintite și celelalte perechi participante, în ordinea grupelor: Vasile Macarie (69)-Ioan Andrei (66) și Lászlo Tibor (77)-Lefkovits Lászlo (62) (grupa A), Borbély Lászlo (65)-Szepessy Lászlo (62) și Kiss Lászlo (62)-Kovács Jozsef (74) (grupa B), Kelemen Ferenc (75)-Hermanovski Lászlo (50) și Gheorghe Aldea (59)-Mircea Mureșan (61) (grupa C), Vidra Ludovic (69)-Bartha Károly (53) și Călin Drăgan (52)-Lukács Lászlo (75) (grupa D).

Întrecerea a fost câștigată de perechea Ciuchină-Dendea, care i-a învins în finală pe Schnitzer-Horváth cu un scurt 6-0, 6-1, după ce trecuseră în semifinale cu 6-4, 6-0 de perechea Știrb-Bordaș. În a doua semifinală Schnitzer-Horváth au învins după abandonul perechii Magyari-Osváth în setul decisiv, la 7-4 în super maxi-break-ul care trebuia jucat până la 10, după 2-6 și 6-3 în primele două seturi.

Atmosferă amicală pe teren și în afara lui, conformă disciplinei

Întrecerea s-a încheiat cu o festivitate de premiere, organizată la o masă festivă, unde mai mulți dintre participanți și-au exprimat opinia în legătură cu organizarea unor asemenea competiții. De menționat faptul că toate cheltuielile, începând cu închirierea terenurilor, amenajarea și întreținerea acestuia, mingi și alte materiale, încheind cu masa festivă, au fost suportate de către participanți.

După un moment artistic oferit de organizatorul-compozitor-rapsod Ioan Ciuchină, câștigător de această dată, finaliștii au avut la rândul lor câteva cuvinte de spus. „Sunt proaspăt pensionar și particip la această întrecere cu mare plăcere, este o inițiativă lăudabilă. Am predat matematică la Universitatea „Petru Maior”, am jucat tenis doar din pasiune, iar de acum voi avea mai mult timp să aloc acestei discipline sportive, pe care o consider oarecum compatibilă cu matematica”, a spus la final finalistul Horváth Sándor, care la ediția precedentă a jucat o semifinală alături de fratele Lászlo, aflat acum în concediu. Ioan Ciuchină le-a mulțumit tuturor participanților pentru implicare, dar a subliniat aportul coechipierului său la câștigarea întrecerii. În calitate de organizator, acesta a fost nevoit să apeleze la un alt participant pentru a înmâna cupa perechii învingătoare.

„Țin să felicit toți participanții pentru îndârjirea manifestată de-a lungul întrecerii, în sensul bun al cuvântului. Eu sunt unul dintre cei mai tineri participanți și sper să ne revedem în anii următori sănătoși, în aceeași formulă, sau cu noi concurenți, chiar și peste douăzeci de ani”, a spus Silviu Dendea, „mezinul” câștigător al competiției.

Dintre cei 24 participanți, puțini au practicat tenisul de câmp la nivel de performanță. Unul dintre aceștia este Schnitzer Ivan, a doua oară consecutiv finalist. Este stabilit de mulți ani în Israel, revenind anual în țară în perioada acestei întreceri. El a evoluat cu mulți ani în urmă la echipa de primă divizie a clubului Mureșul, la același club evoluând ca junior și fostul deputat Borbély Lászlo.

Ambii au adresat un mesaj tuturor participanților și și-au exprimat disponibilitatea de a participa și la edițiile viitoare, atâta timp cât sănătatea le-o va permite, chiar cu promisiuni de a obține sponsorizări pentru această inițiativă. „Ceea ce regret eu personal este faptul că am lipsit la primele două ediții, aș putea spune că am pierdut doi ani din viață. Am jucat în tinerețe tenis și am cucerit chiar o mare competiție interparlamentară europeană la dublu împreună cu Szilágyi Zsolt, cu finală împotriva echipei Ungariei. Am fost suspectați că vom ceda meciul, dar noi am știut doar limba tenisului și am îmvins. Este extraordinar că mai sunt oameni sufletiști care au asemenea inițiative și sunt surprins să aud și câte de bine cântă Nelu Ciuchină. Este o bucurie să particip și voi încerca să nu lipsesc de la următoarele ediții”, au fost cuvintele lui Borbély Lászlo, care a oferit din partea sa și câte o atenție finaliștilor. Un mesaj de mulțumire și promisiune de a reveni a fost transmis și de către Lászlo Tibor, „decan” al întrecerii pentru al doilea an.

Numitorul comun al tuturor participanților a fost legat de viitorul unor asemenea inițiative.