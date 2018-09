Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” – Unirea prin cântec a celor care iubesc tradițiile populare românești

Share



Un număr de 40 de tineri concurenți din întreaga țară, dar și din comunități românești din Serbia, Ucraina, Kazahstan și Republica Moldova, participă în aceste zile la Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”, dorind să păstreze și să valorifice tradițiile populare autentice, istoria, graiul, cântecul și obiceiurile românilor.

Ajuns în acest an la cea de-a XVIII-a ediție, Festivalul se desfășoară în perioada 6 – 9 septembrie 2018 la Alba Iulia și Jidvei. Un adevărat regal al cântecului popular, evenimentul este organizat sub egida Centenarului Marii Uniri. Manifestarea de înaltă ținută marchează sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea Unire din 1918 prin unirea simbolică a tuturor celor care doresc să contribuie la conservarea și promovarea culturii tradiționale românești. În acest context, în concursul Festivalului a fost introdusă o nouă sub-secțiune „Cântec de Mare Unire”, în cadrul căreia concurenții vor interpreta unele dintre cele mai emoționante cântece care, prin textul poetic, vorbesc despre istoria și despre identitatea națională.

Deschiderea oficială a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” a avut loc joi, 6 septembrie, la Alba Iulia, într-o conferință de presă susținută de președintele companiei Jidvei, Claudiu Necșulescu, directorul Festivalului, Ioana Maria Ardelean, și de președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

„Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur” este un eveniment care a devenit emblemă pentru ceea ce înseamnă păstrarea culturii tradiționale românești, nu numai cea din interiorul granițelor României, ci de pretutindeni. Este un moment frumos pentru noi și mă bucur că am avut ocazia ca, la 100 de ani de la Marea Unire, să fim partenerii unei companii implicate în păstrarea și promovarea tradițiilor, fiind un exemplu prin aportul pe care îl are în dezvoltarea economică a județului Alba și a întregii Românii. Cred că în Anul Centenar ar trebui să cunoaștem atât istoria și tradițiile noastre, cât și exemplele celor care contribuie la păstrarea valorilor românești și la dezvoltarea țării. Iată de ce „Strugurele de Aur” este un loc în care pregătim România pentru viitorul Centenar, un sprijin pentru noua generație care trebuie să preia, să păstreze și să valorifice folclorul autentic românesc”, a declarat președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

„Mă bucur că suntem din nou împreună la deschiderea Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” și, pentru că întotdeauna am considerat acest eveniment un copil de suflet, mă bucur că am reușit să îl aduc la vârsta majoratului. Este ediția cu cea mai mare încărcătură emoțională pentru că suntem în anul 2018, când sărbătorim Primul Centenar al României Mari, al României dodoloase. Chiar dacă nu putem vorbi astăzi despre ce înseamnă România dodoloață, cu certitudine nimic nu ne împiedică să vorbim despre marele spirit românesc. Atunci când vorbim despre spiritul românesc sigur că pornim, în primul rând, de la limbă, de la cultură, iar acest spirit nu poate fi transmis decât prin educarea generațiilor viitoare. Am convingerea că inițiativa de a aduce în Festival concurenți din zonele istorice ale României, care astăzi nu se află între granițele ei, poate fi un exemplu pentru noi toți despre ceea ce înseamnă să conservăm și să valorificăm acest potențial nemaipomenit al spiritului românesc. Este deosebit de important să vedem cum cei din regiunile istorice reușesc, în ciuda vicisitudinilor, să conserve tradițiile românești. Acest lucru trebuie să ne impulsioneze, să ne deschidă mintea pentru a vedea adevăratele valori ale spiritului românesc”, a spus președintele companiei Jidvei, Claudiu Necșulescu.

Deschiderea ediției din acest an a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur” a însemnat și lansarea de către Consiliul Județean Alba a proiectului „Susțin România”, ce are ca scop susținerea și promovarea valorilor tradiționale românești. Inițiativa pilot în cadrul Proiectului a fost editarea unei prime serii a Caietelor Centenar, un suport informațional pentru elevii de gimnaziu prin intermediul cărora aceștia pot afla informații despre etnografie, zonele viticole și istorie.

„Proiectul se numește simplu „Susțin România”, susțin spiritul național, susțin valoarea națională, susțin buna practică națională. Acesta a fost conceput urmărind aspecte ce țin de folclor, etnografie și tradiție, cultură – istorie și dezvoltare economică, fiind astfel o inițiativă națională prin care se promovează tot ce este autentic și valoros în România. Proiectul ar putea fi dezvoltat și pe alte direcții, acolo unde valoarea românească există. Am creat un model de promovare a bunei practici, a valorilor, a tot ceea ce este românesc, prin care ne dorim să avem o adresabilitate națională și să arătăm tot ce este bun și valoros în România”, a spus administratorul public al județului Alba, Dan Popescu.

Pe scena Festivalului vor evolua 40 de soliști vocali și instrumentiști, în concurs, iar toate cele patru zile de cântec vor fi încununate de recitaluri susținute de interpreți îndrăgiți și valoroși ai folclorului românesc. Concursul va fi transmis în direct la TVR3 și la Radio România Cluj, iar recitalurile vor fi înregistrate și transmise ulterior în ediții speciale ale emisiunii „Tezaur Folcloric” de la TVR1.

Pentru prima dată în istoria Festivalului, TVR1 va transmite în direct, în cadrul emisiunii „Tezaur Folcloric” recitalurile din seara de Gală a Festivalului, sâmbătă, 8 septembrie 2018, începând cu ora 21.00.

Festivalul Național de Folclor „Strugure de Aur”, organizat de compania Jidvei, se derulează în parteneriat cu Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, și în coproducție cu Societatea Română de Televiziune. Parteneri media: TVR Cluj, Radio România Cluj, Ziarul Unirea și Alba 24.

(Redacţia)