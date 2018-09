Galerie Foto: Magiunul, la loc de cinste la Iara de Mureș

Share



Unul din cele mai inedite festivaluri din județ este cel al magiunului de la Iara de Mureș, comuna Gornești, care și-a derulat cea de a VI-a ediție în perioada 15-16 septembrie.

Povestea festivalului se leagă de cei din Demecser, Ungaria, oraș înfrățit cu localitatea Iara de Mureș.

„Când am preluat funcția de primar al comunei Gornești erau câteva sate componente care aveau relații de înfrățire cu localități din Ungaria și Olanda. Aceste contacte cu localitățile din străinătate le-am moștenit de la fosta conducere a primăriei. Dar sincer să spun, acestă relație cu cei din Ungaria era una care necesita îmbunătățiri. Am intensificat relațiile de prietenie și așa am aflat că cei din Demecser au o tradiție, cu peste 15 ediții la activ, a unui festival al verzii, ceea ce înseamnă 1001 de preparate tradiționale din varză. La un moment dat au spus că ar trebui să facem ceva tradițional și la Iara de Mureș, să ne gândim un pic cam ce am putea face , să fie similiar și la Iara de Mureș”, ne-a declarat Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești.

Iara de Mureș, zonă propice magiunului

Ideea unui festival fiind conturată, se punea problema unei tematici care să corespundă tradiției din zona Iara de Mureș, astfel că magiunul a devenit esența sărbătorii de suflet a localității.

„Eu, din copilărie știu că în satele aparținătoare comunei Gornești fiecare are o poreclă dacă pot să mă exprim astfel. Noi cei din Periș suntem numiți cei cu peștii, pentru că oamenii întotdeauna pescuiau și veneau pe sate să vândă pești. În schimb, cei de la Iara de Mureș erau întotdeauna porecliți cei cu szilvaizi, pentru că aici este un microclimat extrem de oportun pentru creșterea prunelor. Îmi amintesc când eram copil , am venit prima dată cu părinții mei să cumpărăm, într-o lună de septembrie, prune pentru magiun. Așa se face că din vorbă-n vorbă, am zis să facem un festival al magiunului aici la Iara de Mureș. Prima dată am fost un pic reticienți, nu știam noi ce va ieși cu acest festival aici la Iara de Mureș Cei din Demecser aveau o vorbă: noi vă învățăm cum să faceți un astfel de eveniment, plus că îl și finanțau aproape în totalitate, apoi veți vedea că o să vă placă, după care voi veți duce mai departe acest festival. Nu am crezut că va fi chiar așa , dar se pare că lucrurile au evoluat foarte bine pentru noi. Mă bucur că de anul trecut , acest festival a intrat sub egida Consiliului Județean Mureș, care a considerat că este un eveniment interesant, cu rol de păstrare a tradițiilor, Așa se face că, începând de anul trecut, ne sprijină în acest demers, alături de ajutorul alocat și de Consiliul Local al comunei Gornești”, ne-a povestit primarul comunei Gornești.

Printre oficialitățile care au luat parte la deschiderea oficială a festivalului s-au numărat parlamentarii UDMR, deputatul Vass Levente, prezent pentru a patra oară la Festivalul Magiunului alături de senatorul Novák Csaba Zoltán, prezent în premieră la festival, deputatul Csep Andreea, prezentă în ziua de duminică a festivalului, alături de consilierii județeni Kolcsár Károly și Kovács Mihály-Levente.

Păstrarea autenticității rurale

Organizatorii au acordat diplome speciale pentru cei mai vârstnici cetățeani ai localității Iara de Mureș, pentru cel mai tânăr cuplu, cei mai tineri nou născuți, precum și pentru cea mai frumoasă poartă din lemn, cea mai bună țuică, cel mai bun magiun și pentru cea mai bună pâine de casă.

„Cel mai important aspect care l-am avut în vedere la ediția din acest an a festivalului este ca omul să vadă că ne străduim pentru menținerea tradiției, păstrarea unui nivel al evenimentului. Am amenajat un loc special pentru cei care vând magiun și alte produse, fără să acceptăm tot felul de corturi din plastic. Încă de anul trecut am încercat să ne axăm pe un ambient rustic care să ne caracterizeze la nivel rural. Nicidecum nu am acceptat în zona producătorilor locali nicio masă în plus din plastic, doar cele facute din lemn, trestie, baloți de paie, totul rustic, totul frumos, plus că am acceptat la vânzare doar produse tradiționale și obiecte făcute manual. Încercăm să ținem un nivel care să caracterizeze mediul rural, să încercăm să ne lepădăm de chinezării , de plasticuri și așa mai departe”, a precizat primarul Kolcsár Gyula.

Două zile de festival

Pentru prima dată, festivalul a avut parte de două zile de desfășurare, tocmai pentru a satisface dorința locuitorilor de a și promova produsele locale, la loc de cinste fiind magiunul, dar și de a oferi posibilitatea celor din alte zone de a putea procura mult râvnitul magiun de la Iara de Mureș

„Anul trecut, televiziunile comerciale au prezentat festivalul, cu știri prezentate în ziua de festival, care se difuzează ori la o oră foarte târzie, ori dimineața la prima oră. Ne-am trezit duminica dimineața cu niște mașini, unele venite chiar de la Toplița, cu scopul de a cumpăra magiun, știind de festival de la știrile de la televizor. Mi-au spus că au văzut dimineața la știri de acest festival și au venit din Harghita la Iara să cumpere magiun, neștiind că festivalul ține doar o zi, respectiv sâmbăta. Au venit duminică, și s-au rugat de noi să le facem rost de ceva magiun. Anul acesta ne-au anunțat din timp că vor fi prezenți la festival. Am rămas impresionat de acest gest al lor, să vină de la 100 de kilometri distanță la festival. Astfel, pentru a nu mai avea susprize de acest gen, să vină lumea la o zi după festival, am decis să organizăm Festivalul Magiunului timp de două zile, sâmbăta și duminică”, a spus primarul Kolcsár Gyula.

Familia Constantin și Lucia Grama din Toplița, căci desprea ea vorba, și-au făcut în cele din urmă apariția la festival, convinși încă de anul trecut de savoarea magiunului preparat de cei din Iara de Mureș

„Știm de acest festival al magiunului de la Iara de Mureș încă de anul trecut. Am văzut pe internet de acest eveniment și am venit, doar că am ajuns a doua zi, în ziua de duminică. Cineva de aici din sat ne-a trimis la preot, și când să plecăm am întrebat de cei care organizează festivalul. Așa am ajuns la primarul comunei, ne-a servit foarte bine, am rămas extrem de plăcut impresionați de cum am fost tratați, fapt pentru care am decis să venim și în acest an la festivalul Magiunului de aici de la Iara de Mureș. Încă mai avem magiun cumpărat la ediția de anul trecut a festivalului, un produs extrem de bun , fapt pentru care merită să facem 100 de kilometri să venim să cumpărăm minunatul produs din prune. Calitatea acestuia este una de nota 10, noi consumăm de regulă produse bio, naturale, iar magiunul este unul dintre acestea. Cu siguranță vom mai veni și la edițiile viitoare”, a spus Constantin Grama.