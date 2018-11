Armurariul, armura ficatului, hepatoprotector şi hepatotrofic de excepţie

Share



Fructele de armurariu (Cardui fructus) sunt nişte achene cilindrice, netede, ce conţin silimarină. Acesta este principiul bio-chimic activ care ne interesează, pentru că are cea mai bună acţiune hepato-trofică şi hepato-protectoare din fito-terapie.

Este important de reţinut că o substanţă chimică care interesează din punct de vedere al acţiunii farmacologice, nu trebuie tratată disparat de complexul fito-chimic din care ea provine în natură. Experienţa naturiştilor spune clar că o astfel de substanţă care interferează cu sănătatea în mod benefic, are o acţiune cu atât mai bună, mai rapidă şi mai stabilă, cu cât este oferită împreună cu ansamblul fito-chimic din care provine. Acesta este motivul pentru care în opinia noastră, armurariul are o acţiune mai bună decât extractele de armurariu care valorifcă comercial silimarina.

Cum administrăm armurariul? Îl pregătim ca ceai? Cea mai bună şi mai rapidă acţiune o are dacă este consumat ca pulbere, în anumite condiţii. În comerţ o să găsiţi cel mai adesesea „Ceai de armurariu” şi noi vă recomandăm să utilizaţi produsul societăţii Larix din Sovata, care este unul dintre cei mai buni producători de ceaiuri de la noi. Dar din produsul acesta o să vă rog să pregătiţi o pulbere, care se obţine prin măcinarea într-o maşină de cafea. Mai mult, pentru a urmări un efect cât mai bun, măcinaţi doar o mică cantitate, atât cât consumaţi într-o singură zi. De ce? Pentru că produsul obţinut se oxidează repede. Apoi această pulbere se administrează în prezenţa unor grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale. Aceste uleiuri vegetale le puteţi obţine fie din seminţe de floarea soarelui sau dovleac (neprăjite), mieji de nucă, etc. O altă metodă este să umectaţi pulberea respectivă cu ulei presat la rece din seminţe de cânepă, floarea soarelui ori dovleac sau ulei de măsline. Facem precizarea că dintre toate uleiurile care se găsesc acum pe piaţă uleiul de măsline este cel mai falsificat. Ca atare dacă nu sunteţi complet sigur de sursă, e de preferat să folosiţi un ulei de dovleac. Are şi un gust mai bun. Deci fie mestecaţi pulberea de armurariu gata umectată cu un ulei, fie o mestecaţi împreună cu nişte mieji de nucă, sau seminţe diverse neprăjite. Informațiile pe care le găsiți pe Wikipedia (română), că s-ar ține sub limbă 10 minute sunt scrise de o persoană care nu are nici o legătură cu medicina. Este o procedură extrem de dificilă, chiar și pentru o perioadă mai scurtă de timp, și nu-și are rostul.

Pentru un adult de 70 de kilograme care trăiește o viată fără excese, dar cumpără alimente procesate, o linguriţă de ceai ca unitate dozatoare, cu vârf, cu pulbere de armurariu este o doză suficientă pentru o zi. Această cantitate de pulbere se obţine din aproximativ două linguriţe de seminţe de armurariu. Momentul cel mai bun al administrării este dimineaţa devreme, să zicem ora 6, sau în orice caz cu cel puţin 30 de minute înainte de orice alt remediu. Insistăm asupra faptului că pulberea trebuie mestecată pe îndelete, cu o prealabilă igienă dentară, ca să facilităm o absorbţie de la nivelul mucoaselor cavităţii bucale. Dacă aveţi limba încărcată, nu ezitaţi să faceţi un periaj.

Noi am obţinut în felul acesta de departe cele mai bune rezultate. Cu mult mai bune decât cu orice alt medicament cu proprietăti reale hepatoprotectoare, sau supliment alimentar cu presupuse efecte hepatoprotectoare… În plus, lucru demn de remarcat şi de menţionat, acest produs este foarte, foarte ieftin. De data asta este posibil sa obţineţi un rezultat bun, cu bani puţini.

Cât timp ar trebui ţinută o astfel de cură? Depinde de problemă. Ficatul gras sau steatozic este o problemă des întâlnită, chiar la persoane uşor supraponderale. O lună de cură pe trimestru ar fi suficientă dacă se remediază ceva şi din cauza problemei. Dacă nu, o luna cură şi o săptămână pauză, a la long. Persoanele care consumă alcool, sunt afectate mai serios, ca atare si măsurile şi cura ar trebui sa fie mai lungă. Recomandăm două lingurițe de ceai (ca și unitate dozatoare, cu vârf), cu pulbere de armurariu, și două luni cură cu o săptămână pauză, a la long. Persoanele care utilizează o medicaţie alopată pe lungă perioadă pot lua în considerare urmatoarea schemă: șase zile cură şi una pauză (duminica, spre exemplu). Pacienţii oncologici și cei cu probleme hematologice ar fi bine să folosească doze duble, sau chiar triple, fără pauză o lungă perioadă de timp. Nu cunoaştem efecte adverse ale armurariului sub această formă de administrare, ca pulbere. Sunt însă multe persoane care s-au plâns de faptul că ceaiul de armurariu le-a produs, pe durata administrarii, creşterea semnificativă a valorilor tensiunii arteriale.

Sub formă de pulbere aşa cum am descris în rândurile de mai sus, nu am avut niciodată probleme. În plus poate regla scaunul prin aportul de fibre și efectul colagog, la două, trei lingurițe pe zi, ideal înainte de fiecare masă.

Pentru persoanele cu masă corporală semnificativ mai mică sau mai mare de 70 de kilograme, se aplică o banală regulă de trei simple.

Gabriel-Silviu AOŞAN

www.melidava.ro