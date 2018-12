CENTENAR: Gabriel Pop a adus drapelul României din înaltul cerului de 1 Decembrie

Share



Parașutistul Gabriel Pop, de profesie militar, este temerarul care, de câțiva ani încoace, aduce drapelul României în centrul municipiului Tîrgu Mureș de 1 Decembrie.

Din înaltul cerului, pe muzica interpretată de Fanfara Brigăzii 61 Vânători de Munte Miercurea Ciuc, întâi ca un punct pe cerul înghețat, apoi prinzând din ce în ce mai mult contur a sărit cu drapelul României, la punct fix, Gabriel Pop, instructor voluntar al Aeroclubului Tîrgu Mureș. A repetat această ispravă deja pentru a patra oară, spre plăcerea ochilor auditoriului, care l-a răsplătit cu aplauze. A fost ajutat la acest salt de pilotul Eugen Oprea.

Anul acesta nu a avut o misiune ușoară, însă și-a dorit să le aducă bucurie mureșenilor.

“Saltul s-a executat în condiţii mai vitrege din cauza temperaturilor scăzute. În rest a fost un salt normal, ca orice salt de antrenament sau de concurs, bineînţeles e mai dificil saltul care se execută între clădiri, în centrul oraşului, din cauza turbulenţelor care apar, indiferent de vânt sau de condiţiile meteo. Dar temperatura a fost cea care astăzi m-a pus puţin în dificultate, mi-a givrat şi geamul de la cască, dar în rest totul a fost în regulă, exact cum am planificat. Saltul are o însemnătate aparte fiind 100 de ani de la Marea Unire, fiind Anul Cententarului, sunt foarte mândru şi bucuros că am executat acest salt în Tîrgu Mureş. Este a patra oară când aterizez aici, dar sunt foarte bucuros că am reuşit din nou şi să fac o mare bucurie tuturor târgumureşenilor”, ne-a declarat Gabriel Pop, instructor voluntar la Aeroclubul Tîrgu Mureș.

Cu 2700 de salturi la activ, cu emoțiile care îl însoțesc la fiecare salt, Gabriel Pop a adus în mijlocul mureșenilor veniți să celebreze 100 de ani de la Marea Unire un drapel de 9 m x 4,5 m. “Drapelul se află pliat într-o husă, nu este foarte mare, un steag mai mare ar fi fost mai dificil între clădiri. Când sar, am o comandă, trag de ea, iar steagul se depliază”, ne-a mai explicat instructorul voluntar.

Gabriel Pop a câștigat, pentru a doua oară, titlul de campion naţional civil, chiar în Anul Centenarului şi tot în acest an a devenit campion al Europei de Est pentru a doua oară. Anteriorul titlu l-a obținut în 2016.

Palmaresul său cuprinde patru titluri, două naţionale civile şi două naţionale militare, şi șapte Cupe ale României cu echipa Aeroclubului Tîrgu Mureş, ultima oară în acest an.

Ligia VORO