Anul 2018, liniștit și pozitiv pentru activitatea APIA Mureș

Share



2018 a fost un an, pe cât de pozitiv, pe atât de liniștit pentru APIA Mureș, este de părere Costel Citirigă, consilier juridic în cadrul instituției, care a făcut o radiografie a activității APIA Mureș pe anul 2018.

Cum considerați activitatea APIA Mureș în anul 2018 ?

Considerăm activitatea din acest an ca fiind una normală. 2018 a fost cel mai liniștit an din punctul de vedere al derulării tuturor operațiunilor APIA, primire cereri, efectuare controale administrative în teren și primirea la timp a autorizării la plată. APIA reprezintă o instituție complexă, la noi se derulează două operațiuni care, de multe ori, se suprapun. O dată autorizăm dosare pentru anul de cerere și, la un moment dat, primim cererile pentru anul viitor. A contat foarte mult faptul că, pe 2017, am plătit în acest an plata finală până a început primirea cererilor la 1 martie 2018, astfel că funcționarii nu au trebuit să sară de la un dosar la altul. Pe de altă parte, sunt niște riscuri inerente, obiective, de care ne lovim an de an la finalizarea primirii cererilor, undeva în data de 15 mai, mai exact ultima săptămână premergătoare acestei date. Vrem, nu vrem, mulți fermieri, din anumite cauze, se aglomerează pe final. Atunci, facem tot ce trebuie ca să-i primim pe toți, până când se închide aplicația. Anul 2018 a fost unul dintre cei mai liniștiți și mai normali, lucru pe care l-au resimțit pozitiv și fermierii, dar și angajații APIA.

Care au fost cel mai mari provocări în acest an pentru APIA Mureș ?

Nu au fost foarte mari provocări în acest an, noi trebuie să respectăm calendarul, atât al Comisiei Europene cât și al factorilor de decizie de la Ministerul Agriculturii, care trasează un calendar din care noi nu putem ieși, scopul final fiind ca fermierii să primească banii în timp util. O provocare mai specială este aceea că județul Mureș este unul mai complex, cu multe forme de relief, cu suprafețe de teren relativ fărămițate față de alte județe, unde terenurile arabile sunt mai întinse și mai ușor de gestionat. În eșantionul de control, având și foarte multe scheme de plată, pot spune că suntem un județ destul de complex, cu un eșantion de control consistent. E o analiză de risc ceea ce presupune și verificarea în teren a celor selectați la control. Avem un corp de inspectori constant, cu vechime în activitate, iar provocarea este să te deplasezi în termen util, în condiții meteo mai diverse, spre locurile de controlat.

Care au fost principalele sesiuni de finanțare pentru fermieri ?

Sunt mai multe tipuri de subvenții, cele unice pentru aproximativ 25.000 de fermieri, unde finanțarea de la Uniunea Europeană este cea care vine prima pe calendarul de plată. Pe anul 2018 a fost plătit avansul (16 octombrie-20 noiembrie). Suntem acum în procesul plății finale, din schemele din fonduri europene. Am plătit avansul, în procent de 70% pentru plățile din Fondul European de Garantare Agricolă, până în 30 noiembrie, unde am plătit peste 80% din fermieri. Am început plata finală, pentru aceiași fermieri dar și pentru alții. Pot să spun că pe anul 2018, între 16 octombrie și 30 noiembrie, a fost efectuată plata în avans, și aici mă refer doar la fondurile europene. Încă nu am ajuns la fondurile pe animale, ajutoarele naționale în sectorul ovinelor și bovinelor. Acestea, de obicei, vin după 1 ianuarie. Am plătit în avans, numai pentru județul Mureș, undeva la peste 28 de milioane de euro, la un număr de peste 21.000 de fermieri. Între timp, de la 1 decembrie, am pornit autorizarea la plata finală, diferența de 30% pentru aceleași fonduri europene. Situația evoluează, din câte știu vreo 11.000 de cereri le-am plătit integral, la care am mai adăugat câteva milioane de euro plata avansului, în afara celor 28 de milioane. În afară de subvențiile pe teren, mai avem un serviciu care plătește multe scheme mai puțin cunoscute publicului larg. Vorbim aici de sectorul apiculturii, unde Mureșul este un județ fruntaș, ca număr mare de cereri și valoare autorizată la plată. Pe anul 2018 am avut autorizate la plată peste 4,6 milioane de lei. De asemenea, Mureșul mai are cereri în sectorul animalier, în așa-zisa bunăstare a porcilor și păsărilor, unde cererile sunt mai puține dar cu o valoare mai mare. Pentru nouă astfel de cereri în ce privește bunăstarea porcilor au fost peste 6 milioane de lei, aproape un milion pentru fiecare cerere, ceea ce ridică semnificativ valoarea sumelor pe care noi le autorizăm.

Care sunt perspectivele pentru anul 2019 ?

La cum a decurs acest an, sper ca perspectiva anului 2019 să fie una bună, dacă am optimiza ceea ce s-a întâmplat în 2018. Nu depinde numai de noi, lucrăm cu o aplicație informatică, care are o anumită capacitate de implementare sau de funcționare. Pe de altă parte, excludem faptul că Guvernul sau factorii de deasupra noastră nu ne vor asigura sumele necesare. Din acest punct de vedere sunt premize pentru 2019 să plătim tot, cererea unică de plată până în 31 martie. Din perspectiva subvențiilor pe 2019, cererile unice care se vor depune de la 1 martie, partea bună este că nu va dispărea nicio schemă. Avem un angajment cu cei de la Comisia Europeană. De asemenea, plățile directe, pe suprafață, vor crește. An de an, ele cresc cu 5 până la 7%, și scad în egală măsură, dar nesemnificativ, sumele asigurate de la bugetul național, respectiv ajutoarele naționale tranzitorii. Și din acest punct de vedere e o creștere a subvenției, astfel că fermierii ar trebui să fie mulțumiți în ce privește condițiile de acordare a subvențiilor.