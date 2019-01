IN MEMORIAM. Lazăr Lădariu, o viaţă dedicată Limbii Române

Share



În memoria jurnalistului şi poetului Lazăr Lădariu, redactor şef al cotidianului „Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, plecat la Eternitate în data de 1 ianuarie 2019, reluăm în rândurile de mai jos un articol publicat în ediţia cotidianului „Zi de Zi ” din data de 25 martie 2014.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Redacţia şi administraţia cotidianului „Zi de Zi” se alătură celor care îl felicită pe jurnalistul şi publicistul Lazăr Lădariu, redactorul şef al cotidianului „Cuvântul liber” din Târgu-Mureş, care astăzi împlineşte frumoasa vârstă de 75 de ani.

Nicolae Băciuţ: „Nu mi-am permis niciodată să-l tutuiesc”

Cu această ocazie specială pentru cultura mureşeană, revista „Vatra veche”, editată de publicistul Nicolae Băciuţ, a pregătit un supliment intitulat sugestiv „Lazăr Lădariu – 75”. De ce acest supliment? Am aflat chiar din editorialul de pe prima pagină semnat de Nicolae Băciuţ. „Mi-a fost mereu fratele mai mare şi am crezut în cuvântul şi-n faptele sale. Prietenii săi au fost prietenii mei, adversarii săi au fost şi ai mei. A rămas mereu pentru mine domnul Lazăr Lădariu, nu mi-am permis niciodată să-l tutuiesc”, scrie directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Mureş. „Lazăr Lădariu, la 75 de ani, a rămas tânăr, tânăr în felul de a fi şi de a gândi, cu înţelepciunea vârstei înalte la care a ajuns. Lazăr Lădariu e un partener de cursă lungă. Unul cu care să te duci până la capătul lumii”, îşi încheie editorialul Nicolae Băciuţ.

„Datorez mult rădăcinii mele ţărăneşti”

Cetăţean de onoare al municipiului Târgu-Mureş, distincţie primită în 2009, preşedinte al Despărţământului Judeţean Mureş al Astrei, Lazăr Lădariu nu a uitat niciodată locul de unde a plecat în viaţă, satul său natal, cu părinţii „truditori ai pământului”, fiind unul dintre reperele respectate cu sfinţenie de actualul redactor şef al cotidianului „Cuvântul liber”. „M-am născut într-un început de primăvară a anului 1939, din trecutul secol în care, nu peste multă vreme, începeau să bubuie tunurile celui de-Al Doilea Război Mondial. Marcată cu roşu în calendar, ziua ivirii mele pe lume în sătucul dinspre munţi se identifică, fericit, cu sărbătoarea Bunei-Vestiri, aducerea veştii, celei cu aură de lumină şi cu alb crin, Fecioarei Maria, de către Arhanghelul Gavriil. Datorez mult rădăcinii mele ţărăneşti, în devenirea mea, eu, fiul de truditori ai pământului din Idicel-Sat, considerând, întotdeauna, că rădăcina aceasta mi-a conferit un titlu de nobleţe aparte. Le rămân, aşadar, lor, părinţilor mei, tuturor ţăranilor care au dat numele ţării, recunoscător”, mărturiseşte Lazăr Lădariu.

Gazetăria şi scrisul, soră şi frate prin viaţă

Declarat în anii 2003, 2005, 2006 şi 2008 „Cel mai apreciat şi influent jurnalist mureşean din presa scrisă” în cadrul Galei „Omul anului”, Lazăr Lădariu afirmă că gazetăria şi scrisul i-au fost, deopotrivă, soră şi frate prin viaţă. „Am fost copilul neastâmpărat, am fost, şi elevul sârguincios, şi studentul Heidelberg-ului ardelean al Universităţii clujene, apoi cadru universitar, gazetar şi parlamentar. Am parcurs, deopotrivă, sezonul înfloririlor, şi al entuziasmului tineresc, toamna roadelor şi asprimea iernilor, a trudniciei munci de Sisif uneori. Şi am ajuns alunecând spre iarna încercărilor. Soră şi frate fiindu-mi gazetăria şi scrisul, trecător pe scara lumii, martor şi luptător pe baricada neliniştii, am înaintat conştiincios în viaţă până în locul de unde, şi înapoi şi înainte, pot vedea acum totul”, menţionează sărbătoritul zilei.

„Cineva stă de strajă la fruntariile Limbii Române”

De peste două decenii, Lazăr Lădariu împarte bucuriile şi necazurile vieţii cu publicista Mariana Cristescu, şefa Secţiei de Cultură a cotidianului „Cuvântul liber”, care a realizat o schiţă de portet partenerului său „de drum şi de viaţă” din care spicuim: „Cineva îşi „pierde” nopţile – la 75 de ani! – scriind/ Cineva corectează texte/ Cineva scrie poezii – inclusiv de dragoste!/ Cineva urcă dealul zilnic, să hrănească vietăţile nimănui/ Cineva coboară de pe Columnă în fiecare cuvânt, în fiecare ardere/ Cineva urcă, sus de tot, în rang nobiliar, rădăcina de foc, de nerăsucit, a Neamului românesc/ Cineva stă de strajă la fruntariile Limbii Române/ Cineva a urcat 75 de trepte spre curcubeul iubirii de Neam, fără să-şi încline coloana vertebrală/ Cineva merită toată lauda şi preţuirea noastră pentru demnitatea şi nobleţea cu care îşi poartă mândria de a fi Român/ Cineva stă de-a dreapta mea, neclintit, de 22 de ani/ La mulţi ani, Lazăr Lădariu!”

Alex TOTH