Cele mai profitabile culturi agricole pentru anul 2018!

Cele mai profitabile culturi agricole din 2018 sunt acele culturi care reușesc să aducă venituri și câștiguri importante chiar și când sunt cultivate pe suprafețe mici. Afacerile agricole profitabile pot aduce bani chiar și din exploatarea unui hectar de teren agricol dacă planta aleasă este una cu producție căutată pe piață.

Investiția într-o cultură profitabilă în 2018 trebuie să aibă la bază nu doar suprafața agricolă și costurile inițiale, ci și o strategie corectă și eficientă pentru valorificarea producției agricole.

Fie că vorbim despre vânzarea directă a recoltei sau de o minimă procesare, asigurați-vă că aveți cui să vindeți sau că planul dumneavoastră de afaceri poate susține afacerea dacă ea nu vă aduce rezultatele așteptate încă din primul an.

Murul

Murul este cultura profitabilă a anului 2018 pentru suprafețe mici. Se poate numi așa după ce, anul trecut, murele au devenit cele mai apreciate fructe de pădure achiziționate de supermarketuri și care își păstrează prețul, dar și prospețimea la raft mult mai mult decât zmeura sau căpșunile.

Plantația de mur poate fi profitabilă și pe o suprafață de un hectar, singura capcană fiind nevoia unei valorificări rapide în cazul în care nu dispuneți de posibilitatea păstrării la rece a fructelor culese. De asemenea, nu vă culcați pe o ureche și așteptați să vă vină cineva la poartă să vă dea un preț mare pe kilogramul de mure. Dacă vreți să vindeți cu profit, luați în calcul să ambalați direct murele la caserole pentru a le livra către supermarketuri din apropiere. Surplusul de mure se poate transforma în dulceață, siropuri sau chiar vin de mure.

Roșiile românești

Cultura de roșii românești este una profitabilă în 2018, la fel și cea de roșii ecologice, adică crescute fără chimicale. Afacerea cu roșii are avantajele și dezavantajele sale. Astfel, la punctele forte ale culturii de roșii autohtone putem lua în calcul tehnologia cunoscută, faptul că vorbim despre o plantă la care bolile și problemele ce pot apărea sunt comune și pentru care există soluții diverse, inclusiv stropiri eco. În plus, găsiți ușor informații despre creșterea roșiilor și chiar dacă sunteți la început de drum în agricultură, nu veți avea dificultăți în găsirea surselor de informare. Iar cel mai mare avantaj al roșiilor eco și al roșiilor românești este că nu au nevoie de reclamă: dacă au gust, oamenii le cumpără!

Cultura de roșii românești are și câteva minusuri: este foarte greu să găsești semințe de calitate și puteți fi ușor păcăliți de pliculețele care vă promit legume autohtone și, de fapt, conțin hibrizi străini care vor rodi tomate…de plastic. Totodată, pentru a începe o afacere cu roșii în 2018 aveți nevoie de un solar, ceea ce face ca investiția inițială să depășescă suma de 10.000 de euro chiar și dacă mizați pe un spațiu protejat de numai 500 de metri pătrați. Solarul vă va ajuta însă să aveți recolte bune aproape tot timpul anului!

Momordica sau castravetele amar

Cultura de castravete amar este profitabilă și în 2018 datorită faptului că vorbim despre un produs de nișă, dar care are o adresabilitate exactă. Momordica charantia este recomandată persoanelor care suferă de diabet, o afecțiune foarte frecventă în România.

”La castravetele amar putem vorbi și de eficiență economică pentru că având o unitate mare de suprafață și cu un preț de valorificare mult mai bun decât la celelate legume, cultivatorii pot înregistra venituri substanțiale. Sunt, iată, motive temeinice ca cultivatorii să accepte această cultură. Nu este o cultură grea, este o cultură care se poate obține cu multă ușurință. Singura condiție e ca planta să fie palisată, nu se acceptă ca planta să fie dirijată pe orizontală, deci pe vertical. Bine ar fi ca sus să fie întinse sârme pentru că ea, în timp, formează efectul de boltire și produce foarte mult față de castravetele pe care noi îl cunoaștem”, vorbește cercetătorul Costel Vînătoru despre condițiile de cultivare ale castravetelui amar.

Cei care vor să cultive Momordica charantia ar trebui să aibă în vedere soiul Rodeo dezvoltat de Stațiunea de Cercetare în Legumicultură de la Buzău.

Usturoiul

Usturoiul este o cultură profitabilă care va ieși câștigătoare din lupta cu importurile. Cei care au investit anul trecut și au reușit să pună pe piață usturoi românesc spun că vânzările au mers foarte bine, unii reușind să vândă chiar către supermarketuri. Românii caută usturoi autohton, iar investiția într-o astfel de plantație în 2018 nu este foarte costisitoare întrucât usturoiul se cultivă în câmp și nu are nevoie de tratamente speciale. Are nevoie însă se eliminarea buruienilor, iar culesul se face cu grijă și implică multă muncă manuală.

Căpșunul

Căpșunul se menține în topul celor mai profitabile culturi agricole și în 2018. Anul trecut, cultivatorii au reușit să aibă vânzări până târziu, în luna noiembrie, iar primele căpșuni au apărut pe piață primăvara devreme. Ambele recolte inedite – cea foarte tardivă și cea timpurie, cresc profitul la hectar, însă se pot obține în orice condiții meteorologice numai în spații protejate – în solarii sau, o altă soluție practică, a cultivării căpșunilor la tunel.

Cea mai importantă parte a investiției în plantația de căpșuni o reprezintă materialul săditor, stolonii de căpșuni. Atenție ce soiuri alegeți – se caută căpșunile mari, aspectuoase și care rezistă mai multe zile la raft. În plus, căutați soiuri aclimatizate, care nu au sensibilități la boli și care se pretează condițiilor de cultură din România.

La fel ca și în cazul roșiilor, căpșunul este o cultură profitabilă răspândită în România, așa că există surse de informare și puteți lua legătura cu alți cultivatori pentru a obține recomandări și sfaturi

Pomii fructiferi

Pomii fructiferi rămân în continuare profitabili ca afacere în agricultură. Dacă la măr sau la prun oferta este bogată și avem și multe importuri, alte fructe precum cireșul sau piersicul au încă mare potențial de creștere pe piață.

Investiția într-o plantație de pomi fructiferi este semnificativă, iar dacă vorbim despre o livadă superintensivă cu sisteme inteligente de monitorizare, aceste costuri pot depăși 40.000 de euro la hectar, dar producțiile pot ”sări” de 70 de tone de fructe la hectar în cazul merilor. Cheltuielile inițiale pot fi susținute cu ajutorul fondurilor europene pentru pomicultură ce pot fi accesate și în 2018, iar primele recolte mulțumitoare apar după doi-trei ani de la plantare.

Afacerea cu pomi fructiferi presupune găsirea soiurilor care se potrivesc cel mai bine zonei unde este poziționat terenul, dar și acelor varietăți care să răspundă nevoilor pieței și în anii următori. Astfel, o analiză atentă este obligatorie în acest sens. Totodată, aveți în vedere cheltuielile suplimentare cu culesul recoltei, transportul ei, chiar depozitarea și procesarea.

Lavanda

Deși mulți cultivatori de lavandă au început să se plângă de această afacere, în realitate, ea oferă încă oportunități de piață. O dovedește numărul în creștere de români care investesc în lavandă și care reușesc să aibă vânzări și câștig încă din primul an. Aproape că nu mai este târg la care să nu găsești buchete de lavandă sau produse din florescențele parfumate – de la ulei esențial și apă de lavandă, până la deserturi și siropuri cu această plantă aromatică.

În cazul afacerii cu lavandă, creșterea numărului de cultivatori a adus beneficii: a condus la popularizarea plantei și a produselor sale, precum a dus și la o scădere a prețului materialului săditor. În plus, lavanda face parte din acele culturi valorificate direct de fermier, prețul menținându-se la un nivel bun în raport cu alte culturi la care intervin intermediarii.

Investiția în cultura de lavandă trebuie să aibă în vedere modul de valorificare a recoltei – acum puteți opta pentru varietăți care se pretează pentru obținerea uleiului esențial sau pentru valorificare florilor sub formă de buchete sau, după urcare, în săculeți. Nici procesarea nu mai reprezintă o problemă, ci au apărut distilerii mobile la care cultivatorii pot apela.

Sursa selectivă: Agrointeligența