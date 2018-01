3.400 de bovine sacrificate la nivel de județ în 2017

Share



În anul 2017, la nivelul județului Mureș s-a înregistrat o scădere a numărului de la bovine cu 3.000 de capete, potrivit directorului executiv DSVSA Mureș , dr. Kincses Sandor. La bovine, efectivul în anul trecut a fost de 75.300 de capete, 10.000 la cabaline, 35.000 caprine, 1.200.000 păsări, 77.000 de porci și 500.000 la ovine.

Producție de 45 de milioane de ouă

În ce privește producția, la nivelul anului 2017, în județul Mureș s-a înregistrat un număr de 3.400 sacrificări capete de bovine, 63.000 sacrificări de porci și 16.000 sacrificări de ovine, inclusiv mieii de Paști.

„În unitățile de procesare din județ s-a au prelucrat 160 de milioane de litri de lapte, dintre care 82 de milioane de litri lapte provenit din județul Mureș, restul de lapte fiind adus din alte județe sau din afară. Am avut o producție de aproximativ 45 de milioane de ouă, numărul puilor de carne sacrificați fiind de 3,8 milioane. De asemenea, anul trecut s-a înregistrat o producție de 90 de tone de miere”, a precizat dr. Kincses Sandor.

Scăderea numărului exploatațiilor cu statusul suspendat la tuberculoză

Anul 2017 a înregistrat o scădere a cazurilor de îmbolnăviri la animale. în 2016, un număr de 112 exploatații au fost cu statusul suspendat la tuberculoză, din care au fost afectate un număr de 307 capete de bovine, din care 144 declarate pozitiv la testul comparat, 91 din acestea fiind confirmate cu tuberculoză prin buletinele de analiză emise de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA)

„În comparație cu anul 2016, în anul trecut am avut doar 13 exploatații cu statusul suspendat, cu 15 bovine suspecte. Confirmate nu avem, fapt pentru care scăderea înregistrată la acest capitol este de 10 ori . Până acum avem un singur caz de bovină pozitivă la testul comparat, care urmează să fie sacrificată în decursul acestei săptămâni”, a precizat directorul DSVSA Mureș

Alte boli înregistrate la nivelul județului, depistate și eliminate au fost cele de trichineloză, anemie infecțioasă, gripă aviară și scabie.

„În luna ianuarie am avut trei focare de trichineloză, în localitatea Pârâul Crucii, comuna Pogăceaua, aceiași localitate ca și anul trecut. Au fost trei cazuri de trichineloză la trei porci, doi dintr-o exploatație, și unul din vecini. La anemia infecțioasă am avut doar patru cazuri, toate au fost eliminate. Am mai avut un caz de gripă aviară la începutului anului dar care s-a stins, fără să existe repercursiuni economice, și un focar de scabie, care este stins, iar proprietarul urmează să fie despăgubit ”, a menționat directorul DSVSA Mureș

140 de amenzi

În ce privește activitățile de control, la nivelul anului 2017, au fost acordate, doar de Direcția Sanitar Veterinară Mureș, un număr de 91 de amenzi în valoare de 350.000 lei , pe siguranța alimentelor și 49 de amenzi pe sănătatea animală în valoare de 42.000 de lei.