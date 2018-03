Cât a costat până în prezent Centura ocolitoare a Târgu-Mureşului. Sumă exorbitantă plătită de CNAIR!

Share



Târgumureşeanul Kodok Márton a publicat vineri, 2 martie, pe pagina sa e Facebook, o adresă remisă de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe tema Centurii ocolitoare a municipiului Târgu-Mureş, proiect aflat în stand-by.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul integral scris de Kodok Márton:

„Aflu din raspunsurile furnizate de CNAIR ca s-a platit pana acuma 37.228.190 lei fara TVA.

Daca ne uitam la tronsonul de autostrada A10 de la Aiud spre Turda, Lot3 si Lot4 care sunt terminate, si asteapta deschiderea, aflam costul mediu pe un km de drum la profil de autostrada este de 31 milioane lei fara TVA.

La VO Tirgu Mures, unde se face doar un sens pe mers, nu este nici drum expres nici profil de autostrada, si inca nu s-au apucat de terasament, pentru un giratoriu, si cateva structuri gen pasarela de la Livezeni/Tofalau sau platite deja sume exorbitante.

Si greul doar de aici incepe, pentru ca este necesara executarea unor lucrari suplimentare, si alte plati pentru revizuirea proiectului pus la dispozitia Antreprenorului.

Se credea de cei pasionati in infrastructura ca este nevoie de o achizitie publica pentru demararea unei proceduri pentru expertizarea acestor lucrari, dar din raspunsul primit de la CNAIR reiese ca acesta nu mai este necesar si lucrariile au fost receptionate.

Apoi mai aflam ca au fost dispuse o serie de masuri de conservare si de punere in siguranta a lucarilor, executie care trebuie finalizata pana in luna mai 2018. Daca vedeti muncitori, utilaje care fac aceste masuri sa le fotografiati.

Desi in decursul anului trecut deja pe data de 27 septembrie 2017 tot CNAIR printr-un raspuns comunica ca asteapta incuvintarea instantei pentru demararea procedurii de executare siliata ca urmare a impotrivirii unor fosti proprietari de a permite sa intre pe terenul in zona podului de la km 0+270, nici pana la acest moment nu s-a dat incuvintarea respectiva.

Ar fi bine ca toti factorii implicati dar si cetatenii, Primarii, Prefectura, Consiliul Judetean sa faca demersuri ca prin procedura noua de proiectare sa se prevada un nod rutier in zona Livezeni, si prelungirea variantei si in directia sud spre Calea Sighisoarei.

Va mai pasa cat costa un kilometru de centura sau autostrada?

Harta proiectelor de infrastructura: https://goo.gl/2poEAU “

