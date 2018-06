FOTO: “Noapte de vis” şi o dimineaţă plină de viaţă la Zoo

Share



Vineri seara, începând cu ora 19:00, Grădina Zoologică din Târgu Mureş a avut ca invitaţi speciali pe copiii cu dizabilităţi din zona noastră, însoţiţi de familiile lor, în număr de aproximativ 60 de persoane. Aceştia au participat la activitatea “Noapte de vis” (“Dreamnight at Zoo”), concepută de Grădina Zoologică „Rotterdam” în anul 1996, iar de atunci şi până acum au fost implicate 286 de grădini zoologice de pe toate continentele. În anul 2016 se alătură şi Grădina Zoologică din Târgu Mureş, fiind prima din România care participă la această activitate.

Copii speciali, activităţi speciale

8 iunie a adus fericire pe chipurile copilaşilor pentru a treia oară, iar Horaţiu Gorea, directorul Grădinii Zoologice, s-a declarat mulţumit de numărul mare de participanţi la activităţile educaţionale, distractive şi jocurile organizate cu ocazia acestei zile deosebite. Copiii au primit paşapoarte, au adunat ştampile pe acestea, iar la final au plecat acasă cu câte un medalion la gât şi cu amintiri frumoase: “Evenimentul “Noapte de vis”, destinat copiilor cu dizabilităţi, se află deja la a III-a ediţie în cadrul Zoo Târgu Mureş, acesta a fost unul reuşit din toate punctele de vedere, copiii s-au arătat foarte încântaţi că au avut posibilitatea de a participa la cele şase probe competitive. Vor şti de-acum înainte cum se recunoaşte un corn de cerb şi cum arată mersul unui elefant. De asemenea, au asamblat puzzle-uri cu diverse peisaje. La finalul întâlnirii, micuţii iubitori de animale au primit în dar medalioane, pene de păun decorative şi alte cadouri interesante”.

Cum arată o dimineaţă însorită la Zoo?

În altă ordine de idei, sâmbătă dimineaţa am fost la plimbare prin Zoo şi am surprins în câteva cadre foto activităţile din zori de zi ale animalelor. Maimuţele, foarte energice, se jucau prin cuştile de afară, familia de antilope Oryx stăteau tolănite la soare să-şi încarce bateriile cu nişte vitamina A, bizonul se înghesuia la umbra unui copac să simtă adierea vântului mai mult decât căldura, girafa şi cerbii lopătari mâncau cu o poftă de îţi era ruşine să-i întrerupi cu vreo mişcare bruscă în preajma lor. Cei doi elefanţi se jucau cu nisip (am observat că le place praful), în timp ce puiul de urs încerca să o anime pe mama lui, dar până la urmă şi-a dat seama că e distractiv şi să te rostogoleşti singur în iarbă. Una dintre leoaice se plimba iritată de-a lungul cuştii pentru că un copil nu se mai sătura să o provoace, bine că sunt gratiile foarte rezistente.

Animalele de la Grădina Zoologică din Târgu Mureş au parte de o îngrijire adecvată din partea personalului, bunăstarea acestora fiind criteriul cel mai de preţ după care se ghidează îngrijitorii, care muncesc mult în fiecare zi pentru a-şi îndeplini cât mai bine sarcinile deloc uşoare. Pentru cei care au impresia că animalele suferă sau nu sunt hrănite corespunzător, vă întreb un singur lucru: Cum credeţi că ele s-ar înmulţi dacă s-ar simţi inconfortabil într-un fel sau altul?

Denisa CHEBUŢIU