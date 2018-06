Partidul România Noastră vrea să conducă țara!

Share



Partidul România Noastră este o nouă formațiune politică, având un caracter explicit naționalist, înființat de către Ovidiu Danteș (Președinte fondator al PRN). Acesta a fost prezent la Târgu-Mureş cu ocazia unei conferințe de presă în care a fost lansat programul PRN. Alături de Ovidiu Danteș s-au aflat Gheorghe Funar (Președintele interimar al Partidului România Noastră) și Petru-Florin Oproiescu (Președinte al Uniunii Vatra Românească).

Dezicere de partidele actuale

„Ne bucură foarte mult faptul că am reușit să înregistrăm un partid naționalist, Partidul România Noastră, un partid pornit din Vatra Românească și care va fi un continuator al programelor Partidului Unității Naționale Române și al Partidului România Mare. Obiectivul nostru este ca acest partid, înființat în primăvara acestui an și înregistrat la Poziția 166 în Registrul Partidelor Politice, Partidul România Noastră să ajungă un partid puternic, care să guverneze România. Sperăm că pentru prima dată din 1990 până anul viitor, în 2019, să avem un președinte român, al României, și nu președinți evrei cu nume românești sau cu nume german cum este Klaus Werner Iohannis. Noi vrem să conducem țara și ne vom uni cu celelalte formațiuni patriotice românești și partide politice și organizații ale societății civile, în special contăm pe sprijinul Uniunii Naționale Vatra Românească, a Societății Cultural-patriotice Avram Iancu și a Astrei”, a declarat Gheorghe Funar.

Referitor la posibilele alianțe cu alte partide, președintele interimar al Partidului România Noastră a specificat că ia în calcul doar unele formațiuni politice noi: „Deocamdată îi așteptăm să se ridice și ei pentru că sunt partide noi, înființate de câteva luni. Cu partidele actuale ne-am lămurit, ne-au făcut praf și pulbere țara, ne-au transformat într-o colonie a Uniunii Europene și nu avem cu aceste partide nici un fel de colaborare pe scena politică. Vom căuta să le trimitem în opoziție.”

100 000 de membri în decurs de un an?

Petru-Florin Oproiescu a adus câteva completări în cifre: „Avem 26 de comitete de inițiativă în 26 de județe. Mizăm pe aproximativ 100 000 de membri potențiali în maximum un an de zile. Organizarea partidului în maximum un an de zile va fi suficient de bună ca să privim și alegerile europarlamentare.”

Ovidiu Danteș a declarat că a depus eforturi timp de 2 ani la instanțele de judecată ca să obțină aprobarea de a folosi ca siglă harta României Mari.

„La cererea mai multor colegi din teritoriu, naționaliști, când s-a constatat că PRM este pe cale de dezmembrare, ținând cont că eu mi-am petrecut bătrânețile la București, mi-au cerut insistent să încerc să înființez un partid naționalist autentic. Cei care am fondat acest partid suntem foști membri ai Vetrei Românești, ai PUNR-ul și ai PRM-ului. Noi suntem aceia care am proiectat și construit uzinele, fabricile, orașele, exploatările miniere și am creat 7 milioane de locuri de muncă viabile”, a susținut Ovidiu Danteș.

Președintele fondator al PRN a precizat și data constituirii oficiale a partidului: „Din punct de vedere tehnic, partidul nostru a luat ființă în aprilie 2017, când a fost emis actul de constituire a partidului, dar decizia Curții de Apel București a fost dată pe data de 27 martie a.c. Pe 27 aprilie a fost înregistrat în Registrul Partidelor Politice și din acel moment ne-am apucat de construcția partidului. Nu au loc în partidul nostru decât naționaliști, oameni care acceptă mesajul programul nostru, mesajul nostru și statutul nostru.”

Andrei VORNICU