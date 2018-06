Senatorul PSD de Mureş Horea Soporan, ales preşedinte al Comisiei de dezvoltare şi strategie economică

Share



Senatorul social-democrat de Mureş Horea Soporan a fost ales, de curând, în funcţia de preşedinte al Comisiei de dezvoltare şi strategie economică din cadrul Senatului României, poziţie deţinută până la momentul respectiv de fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, al cărui grup parlamentar PMP s-a desfiinţat.

Reporter: Care a fost contextul în care aţi trecut de la funcţia de secretar la cea de preşedinte al Comisiei de dezvoltare şi strategie economică din Senatul României?

Horea Soporan, senator PSD de Mureş: A fost o conjunctură. În primul rând, are legătură cu desfiinţarea grupului parlamentar al PMP, care acum are doar şase senatori, faţă de şapte cât era necesar pentru a-şi menţine grupul parlamentar. Erau opt, au plecat doi, şi în momentul respectiv s-a desfiinţat grupul parlamentar. Distribuţia preşedinţilor de comisii ţine cont de numărul de parlamentari, iar din momentul respectiv, adică de acum două săptămâni, domnul senator Traian Băsescu de la PMP a pierdut calitatea de preşedinte al acestei comisii. Eu, fiind secretarul Comisiei de dezvoltare şi strategie economică, am făcut trecerea la funcţia de preşedinte, evident la propunerea colegilor din Partidul Social Democrat. Colegii din partid m-au întrebat dacă accept să devin preşedinte al acestei comisii, iar apoi decizia de a-mi asuma sau nu această funcţie mi-a aparţinut. Preşedintele unei comisii are o activitate complexă, începând cu stabilirea ordinii de zi a şedinţelor, dar trebuie să respecte, aşa cum a respectat şi Traian Băsescu, votul colegilor.

Rep.: E un pas îndrăzneţ, având în vedere faptul că mulţi preşedinţi de comisii sunt parlamentari aflaţi la cel puţin al doilea mandat. Or, dumneavoastră sunteţi la primul mandat…

H.S.: Da, dar am avut şansa de a activa doar pe domeniul economic şi externe. Se pare că rezultatele au fost bune şi atunci şi partidul îşi asumă promovarea ta. Evident, trebuie să existe şi dorinţa personală.

Rep.: Ce atribuţii are un preşedinte de comisie din Senatul României?

H.S.: Depinde de comisie. În general, legile care au tangenţă cu domeniul respectiv trebuie să fie însoţite de un aviz favorabil sau nefavorabil, care să conţină părerea comisiei despre iniţiativele legislative. Toate legile sau informările care vin de la Bruxelles, din partea Uniunii Europene, trebuie să fie însoţite de un aviz. Poţi da un aviz pozitiv, negativ, sau cu amendamente. O parte din amendamente se introduc de către comisii. În general, în comisii se reglează tot ce înseamnă amendamente şi îmbunătăţiri, respectiv restrângeri ale aplicării legii. Există şi posibilitatea ca acestea să fie făcute în plen, mai ales opoziţia, care îşi susţine amendamentele respinse. În rest, propunerile se susţin în şedinţele de comisii, de către toate părţile interesate, de la ministere la direcţii, reprezentanţi ai unor categorii profesionale şi aşa mai departe. Activitatea comisiei fiind preponderent economică, la şedinţe avem tangenţă cu reprezentanţi ai ministerelor şi ai anumitor agenţii de resort din domeniu. Evident, membrii comisiei trebuie să aibă o minimă pregătire în domeniu, pe care în cazul nostru o au.

Rep.: Ne puteţi da vreun exemplu concret de proiect care a trecut recent pe la comisia pe care o prezidaţi?

H.S.: De exemplu, avem în comisie o iniţiativă a domnului deputat Iulian Iancu, care a intrat în comisie, au venit reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, au avut câteva observaţii de făcut, şi acum am amânat decizia privind avizul pentru luna septembrie, pentru a analiza noile observaţii, care ajung şi la iniţiator. Recent, în comisie a fost analizată o altă iniţiativă, care priveşte absorbţia fondurilor europene. Iniţiatorii au venit cu ideea unei accelerări a modului de implementare şi noi am făcut câteva observaţii în comisie, deoarece legislaţia de la noi în domeniul achiziţiilor publice încă este foarte greoaie şi procedura este greoaie, din cauza contestaţiilor. Până nu reglementăm aceste probleme, nu ne putem încadra în dorinţa Uniunii Europene vis a vis de modalitatea de derulare a programelor europene. Uniunea Europeană vrea ca termenele să fie mult mai scurte, dar din păcate numai procedura de contestare a atribuirii unei licitaţii poate să depăşească o jumătate de an, chiar un an. Plus pregătirea caietului de sarcini şi nu ne putem încadra într-un termen real de doi ani de implementare a unui proiect. Atunci, noi am făcut o observaţie, că ar fi necesară prelungirea acestui termen, dar şi despre partea de prefinanţare, de exemplu autorităţile de management să poată fi finanţate direct din fondul respectiv – dacă există un program, să nu trebuiască finanţat din programele care deja se derulează. Sunt diverse proceduri care pot avea un impact important asupra bugetului de stat.

A consemnat Alex TOTH