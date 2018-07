Cum știi că ai găsit jobul ideal pentru tine?

Share



Urmărim evoluția lui Riccardo Schmitt, inginer în departamentul Planificare pentru asamblarea și testarea de cutiilor de viteze la Star Assembly. Riccardo s-a stabilit în România de mai mult de 3 ani, timp în care a învățat limba română ajungând să vorbească fluent după cum se poate observa din cuvintele lui de mai jos.

Cum ţi-ai început cariera şi cum ai ajuns la Star Assembly?

În timpul liceului am participat la un program de schimb de experiență între studenți și am petrecut un an într-un liceu din statul New York, SUA. După ce am absolvit liceul în Germania, am efectuat serviciul obligatoriu în folosul comunității timp de 9 luni, ca și îngrijitor la o grădiniță. În anul 2010 am început un program dual de studiu pentru Daimler la Universitatea DHBW din Stuttgart. În această perioadă am acumulat diferite experiențe de lucru în lean production la Freightliner (NC, SUA), am învățat să fac evaluări utilizând cele mai bune practici în departamentul de Planificare Motoare și analizarea Six Sigma a producției arborilor cotiți în Untertürkheim.

După ce am obținut diploma de licență de inginer mecanic, am lucrat la asamblarea de cutii de viteze în Hedelfingen timp de aproximativ doi ani. După ce Daimler a început să-și dezvolte capacitatea de producție în Sebeș, am decis să aplic pentru postul de inginer de planificare la STA pentru a participa la o nouă inițiere a producției de serie și pentru a-mi dezvolta experiența în această specialitate. Apreciez pe deplin faptul că am avut această șansă.

Cum ai descrie climatul de lucru de la Star Assembly?

Fiind o companie în creștere continuă, majoritatea echipelor sunt formate din tineri colegi si toată lumea este foarte motivată și implicată. Spre exemplu, colegii cu care am început să lucrez în 2015, au preluat deja responsabilități mai mari și unii dintre ei au devenit lideri de echipă datorită eforturilor deosebite pe care le-au depus, iar acest lucru arată cât sunt de curajoși. Sunt uimit să văd că oricine poate face diferența și poate face parte din succesul companiei.

Care au fost cele mai mari temeri pe care le-ai avut când ai sosit aici?

După primele cursuri de limba română, mi-a fost teamă că nu voi putea vorbi limba și cunoaște cultura. De asemenea, fiind şi mai tânăr pe atunci şi neavând experiență de muncă vastă, m-am temut că nu voi îndeplini așteptările superiorilor.

Ce apreciezi cel mai mult la acest job?

După 3 ani la STA pot spune că nicio zi nu este la fel ca cealaltă, pentru că există mereu noi provocări, dar mulțumită bunei colaborări între departamente și din dorința de a avea succes, totul poate fi rezolvat prin efortul unit al echipelor. În plus, este foarte interesant să definesc noi procese împreună cu diferite departamente și să transform planurile în realitate în colaborare cu oameni experimentați de la care pot să învăț în același timp.

Care sunt cele mai frumoase amintiri din România?

Pentru că sunt o persoană care călătorește mult și cu drag și care prețuiește fiecare weekend, iar cea mai mare parte a concediilor o petrec explorând România, pot menționa câteva amintiri:

drumeția la Bâlea Lac pe timpul iernii; camparea pe o plaja sălbatică din Delta Dunării, departe de agitația specifică litoralului; experiența sărbătorilor de Crăciun și Paște într-un mod tradițional românesc; și nu în ultimul rând bunătatea, ospitalitatea și dorința de a ajuta a românilor au făcut ca întreaga perioadă petrecută aici să devină o experiență prețioasă pentru mine.

Ai vreun mesaj personal pentru colegii tăi?

Provocările pe care le-am întâlnit în ultimii ani ar trebui să ne arate că suntem capabili să rezolvăm totul împreună, iar dacă toată lumea continuă cu același entuziasm și va menține această atmosferă de lucru, vom face în continuare diferența în Daimler.

