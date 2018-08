Zilele Orașului Sărmașu au debutat cu inaugurarea noii grădinițe

Share



Ediția din acest an a Zilelor Orașului Sărmașu a debutat cu un moment așteptat de foarte mulți ani locuitori ai localității mureșene. A fost inaugurată clădirea noii grădinițe, construcție începută în urmă cu 10 ani, care nu a putut fi finalizată până acum din lipsa fondurilor. Proiectul aprobat la acea dată de către Ministerul Educației a fost finanțat o perioadă, dar ulterior banii nu au mai venit, construcția fiind astfel periodic abandonată. Primarul orașului, Ioan Mocean a luat măsuri și a propus în mandatul precedent în cadrul Consiliului Local ca acest prooiect să fie finalizat din fonduri locale. Zis și făcut, astfel noua grădiniță a ajuns să fie predată cu ocazia Zilelor Orașului. Semnificația sărbătorii este cu atât mai mare, cu cât acest proiect este finalizat în anul Centenarului Marii Uniri.

Acestui aspect i se mai adaugă faptul că instituției prevăzute a fi Grădiniță cu Program Normal i se adaugă o secție care va funcționa ca Grădiniță cu Program Prelungit, care va funcționa într-unul din corpurile noii construcții. Mai mult, cu ocazia inaugurării, instituția reunește secțiile română și maghiară în aceeași clădire, aflată totodată în imediata apropiere a celor două biserici, ortodoxă și reformată, confesiunile majoritare în orașul mureșean.

„Dacă în urmă cu zece ani pe acest loc se afla o construcție aflată aproape în stadiu de ruină, iată că prin eforturile comune am reușit să ducem la bun sfârșit acest proiect important și să-l inaugurăm tocmai cu ocazia sărbătorii orașului, așa cum am reușit în ultimii ani să venim cu cel puțin un nou proiect important finalizat. Acest lucru primește o valoare dublă în acest an, în care sărbătorim o sută de ani de România, iar faptul că reușim prin realizarea lui să reunim secțiile română și maghiară în aceeași clădire este un nou pas important, o dovată a armoniei în care trăim pe aceste meleaguri”, a rostit primarul Ioan Mocean la inaugurarea noii clădiri.

Să reînvățăm termenul normalitate

La inaugurarea clădirii au participat alături de edilul orașului senatorul Cristian Chirteș, Ioan Macarie, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, membrii Consiliului Local Sărmașu. După sfințirea efectuată de un sobor de preoți, în frunte cu Protopopul Ilie Bucur și Pr. Daniel Camară și cuvintele de deschidere adresate de primarul orașului, au adresat câte un mesaj și reprezentantul Parlamentului, inspectorul Ioan Macarie și directorul Liceului Teoretic „Samuil Micu”. „Vreau să-i felicit pe toți cei care au contribuit la finalizarea acestui proiect, o realizare importantă pentru oraș. Trebuie să subliniez totodată că această realizare, precum și celelalte, cum sunt introducerea apei și canalizării, drumuri asfaltate și altele pe care le considerăm evenimente sunt de fapt trecerea la normalitate, un termen pe care ar trebui să-l reînvățăm”, au fost cuvintele senatorului Cristian Chirteș.

Înainte de tăierea panglicii, micii „beneficiari” au oferit un program artistic numeroasei asistențe, după care cei prezenți au vizitat sălile în care cei mai mici locuitori ai orașului își vor începe procesul educațional. Cei prezenți au fost plăcut impresionați de ceea ce au văzut în interior. Săli spațioase, dotate cu mobilier modern și condiții la care unii, mai în glumă, mai în serios, au afirmat că regretă că nu se mai pot întoarce la grădiniță.