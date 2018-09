Maris Fest, mai mare și mai puternic

Share



Weekendul acesta a avut loc a IV-a ediție Maris Fest, mult mai extinsă decât ne așteptam cu toții inițial. Ce mi-a arătat acest eveniment, e puterea de netăgăduit a rockului și cât loc mai este pe această piață atât de ignorată în ultima vreme. Au fost, conform spuselor organizatorilor, 30.000 de participanți la festival. „A fost un succes pe toate planurile. Suntem foarte mulțumiți, din toate punctele de vedere, am crescut vizibil, am avut noroc cu locația, iar asta s-a văzut, este mult mai aerisită și mult mai permisivă pentru acest gen de evenimente”, a declarat Thomas Moldovan, directorul festivalului.

Evenimentul a fost organizat oarecum în lung, pe malul Mureșului, cu scena în față și terase și baruri în spate. Faptul că s-a mărit numărul de terase acoperite a fost o inițiativă foarte bună, ele fiind oricum pline tot timpul, fiind practic imposibil să-și găsești o masă. Mâncarea a fost diversă și am fost foarte plăcut impresionată de Gastro Rock, inițiat de frații Zugravu din Reghin care fac o tortilla demențială. Au și varianta vegetariană și e un răsfăț pentru papilele gustative. Îi aștept cu drag și la alte evenimente.

The ROCK, un concert de excepție

Din păcate sonorizarea nu a fost atât de bună pe cât putea să fie, iar rock-ul, știm foarte bine, este făcut să fie auzit la cea mai bună calitate. Întârzierile au fost foarte mari, și schimbările de program la fel. Sâmbătă spre exemplu, activitatea la scena mare a început abia după 19:00 în condițiile în care prima formație trebuia să cânte de la ora 17:00, decalând programul cu peste două ore. De asemenea, Nazareth au intrat înainte la The ROCK deși inițial erau puși în program ca final de activitate. Da, a fost puțină ploaie înainte, dar nimic grav care să fi împiedicat un concert de început al unei formații locale.

Personal, Nazareth nu m-au impresionat în mod deosebit și singurul lucru care m-a împiedicat să mă duc acasă era faptul că urma să îi văd pe The ROCK. Minunați oamenii ăștia, absolut geniali. Am fost și la AC/DC în București în 2010 și nu pot spune că băieții noștri se lasă mai prejos. Nu știu cât de multă valoare le-a adăugat faptul că li s-au alăturat Dave Evans (primul solist al trupei AC/DC) și bateristul Mike Terrana, însă s-a auzit și simțit demențial. Mi-a părut foarte rău că s-a golit atât de mult după Nazareth, dar e probabil să se fi întâmplat din cauză că unii erau foarte obosiți sau credeau că ei au fost ultimul număr și e timpul să meargă acasă.

Prezentatorii au fost foarte ok, atât Hrubaru, cât și Barna garantând o atmosferă potrivită. Nici ei nu s-au simțit rău pe scenă. „S-a încheiat o nouă ediție Maris Fest. Totul ca la carte! Locație ideală și oameni extraordinari. Felicitări organizatorilor, artiștilor si mai ales publicului…rock pâna-n măduva oaselor. Am rămas cu amintiri frumoase și mi-am făcut noi prieteni. Respect confraților motocicliști care au venit de pretutindeni. A fost una dintre cele mai frumoase, lungi și bine organizate parade moto la care am participat. Jos palaria, Legio Maris RC. Ați fost fantastici! Primăria Târgu-Mureș, mă bucur nespus ca într-o țară care colcăie de cocalari, ați mizat pe rock! Vă mulțumesc pentru tot” a declarat Cristian Hrubaru la finalul evenimentului pe pagina sa de Facebook.

Parada moto – cea mai mare din țară

Parada moto care în acest an a avut un număr de 1.376 motocicliști din 10 țări s-a bucurat de un real succes și a reușit să atragă atenția asupra temei din acest an, și anume necesitatea unei centuri ocolitoare. „Am avut și paradă moto la superlativ, din toate punctele de vedere, iar pentru asta trebuie să mulțumesc autorităților, atât Primăriei cât și Poliției Locale și Poliției Rutiere pentru implicare. Vorbeam cu participanți de tradiție în paradă, motocicliști care participă la toate paradele din Europa și din țară și ne spuneau că e cea mai bine organizată paradă, iar autoritățile au răspuns foarte bine la această activitate. Am avut cea mai mare paradă din țară, noi ne bucurăm că am reușit să ne mobilizăm și am putut oferi atât tîrgumureșenilor cât și participanților la paradă un eveniment deosebit. Am fost foarte surprinși de faptul că nu am mai găsit locuri de cazare în Târgu-Mureș. Efectiv am avut motocicliști care au venit din alte părți și au stat la cort pentru că nu au mai găsit locuri de cazare în municipiu” a transmis Thomas Moldovan.

Pentru cazul lui Mihai, băiețelul de 6 luni diagnosticat cu amitrofie spinală care are nevoie de o operație în străinătate, s-au vândut la fel ca și anul trecut, toate cele 600 de bilete de tombolă, ceea ce mă bucură și demonstrează că încă ne pasă de cei de lângă noi.

Mi-aș dori ca la anul să fie cu abonamente, ca să poată crește calitatea și diversitatea formațiilor prezente, ba chiar să și înceapă mai devreme, cu concerte de la orele 14:00-15:00. Nu ar strica nici o scenă în plus la capăt unde să fie formațiile mai mici, locale. Per total, a fost o ediție reușită, mult mai impresionantă decât în anii precedenți și chiar îmi doresc să se dezvolte atât de tare în perioada următoare, încât să ajungă la nivelul Peninsulei de odinioară, cu formații de același calibru și același tip de expunere, dar bineînțeles axat exclusiv pe rock.