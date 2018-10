Patrimoniul cultural, promovat cu sfințenie de Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Municipiul Reghin și Muzeul Etnografic ”Anton Badea” au marcat un nou moment din cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural organizând în premieră ”Zilele Patrimoniului” . Desfășurat la finele lunii septembrie, evenimentul a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a istoriei și a valorilor comune, a educației prin și pentru valorile culturale tradiționale și artistice românești și universale sub diferite forme.

Patrimoniul, sursă de memorie comună, care ne aparține tuturor

”Zilele Patrimoniului ” au cuprins o serie de activități , expoziții de artă fotografică și artă plastică, microrecital de muzică clasică, lansare de carte, spectacol folcloric, colocviu, teatru interactiv, scenete reconstituiri istorice, film în aer liber, târg de artă populară.

„Anul 2018 este atât Anul European al Patrimoniului, proclamat de Parlamentul și Consiliul European la 17 mai 2017, cât și Anul Centenarului Marii Uniri a României, actul săvârșirii Statului Naţional Român de la 1918). Pe lângă semnificaţiile particulare, Anul European al Patrimoniului generează un sentiment de împărtăşire a unei istorii şi identităţi comune, de solidaritate și de apartenență la un spațiu cultural comun. În considerentele Uniunii Europene se spune: „Anul 2018 are o importanţă simbolică şi istorică pentru Europa şi pentru patrimoniul cultural al acesteia, deoarece marchează o serie de evenimente semnificative, aniversarea a o sută de ani de la încheierea Primului Război Mondial şi a independenţei mai multor state membre…“, de aceea marcarea acestuia poate reprezenta „ocazii de a înţelege mai bine prezentul printr-o înţelegere mai nuanţată şi împărtăşită a trecutului“. Patrimoniul este valoros, pentru noi, atât pentru prezent cât și pentru viitor, constituind o sursă de memorie comună, care ne aparține tuturor, el trebuie protejat, conservat și păstrat pentru generațiile viitoare. Patrimoniul, fiind un element al identității noastre naționale dar și europene, ne-am propus ca sub egida ”Zilele Patrimoniului” să -l aducem în atenția publicului făcând un apel la conștientizarea importanței cunoașterii, înțelegerii și respectării lui, ca o sursă și resursă pentru dialog, solidaritate și unitate, valori care, de altfel, sunt integrate în termenul de patrimoniu. Organizat cu scopul creșterii gradului de conștientizare a istoriei și a valorilor comune, a educației prin și pentru valorile culturale tradiționale și artistice românești și universale, sub diferite, forme evenimentul ”Zilele Patrimoniului ” a cuprins o serie de activități care s-au desfășurat în perioada 24-26 septembrie 2018: expoziții de artă fotografică și artă plastică, microrecital muzică clasică, lansare de carte, spectacol folcloric, colocviu, teatru interactiv, scenete, reconstituiri istorice, proiecții de film, târg de artă populară”, a precizat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.