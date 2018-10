Balul Palatului, eveniment care pune în valoare comunitatea

Share



Sala Mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureş va găzdui miercuri, 31 octombrie, de la ora 18.30, cea de-a doua ediţie a Balului Palatului, eveniment care îşi propune să reînvie strălucirea balurilor de odinioară şi să ofere participanţilor un spectacol de neuitat. Detalii despre surprizele pregătite participanţilor la Balul Palatului 2018, eveniment care va avea şi o componentă caritabilă, am obţinut de la Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior, organizatori.

Reporter: Care sunt resorturile organizarii Balului Palatului din acest an?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior, organizatori: Prima ediţie a evenimentului Balul Palatului a fost bine primită de publicul târgumureşean. Printre spectatori s-au numărat reprezentanţi ai mediului universitar, ai lumii medicale, oameni de afaceri, dar şi oameni care şi-au dorit să fie primii care dansează vals pe un ring special amenajat în Sala Mare a Palatului Culturii, în acordurile live ale Filarmonicii Târgu-Mureş. Până atunci, iubitorii muzicii asistau la spectacol aşezaţi pe scaune, dar acum acest lucru se schimbă radical prin amenajarea unui ring de dans. Este o construcţie interesantă, care nu pune în pericol în niciun fel sala, dar care oferă evenimentului avantajul unei scene pe care se pot derula programe artistice inedite pentru Târgu-Mureş. Ne dorim ca, de la an la an, ceea ce oferim publiculului în plan artistic sa crească din punct de vedere calitativ, fără a neglija artiştii din comunitatea locală. Până la urmă, evenimentul este unul care pune în valoare comunitatea, prin impresionanta sală a Palatului Culturii, prin Filarmonica Târgu-Mureş care interpretează arii celebre într-un context diferit, prin minunaţii dansatori târgumureşeni ce au pregătit momentele demonstrative şi – de ce nu – prin publicul care alege să fie alături de noi în seara Balului.

Reporter: Ce aduce în plus evenimentul din 2018 comparativ cu Balul de anul trecut?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: Am reuşit încă de la începutul anului să încheiem un parteneriat cu Opera Naţională Română Cluj Napoca, ceea ce ne-a permis să avem la ediţia din acest an momente deosebite. Este vorba în primul rând de Ansamblul de Balet al Operei din Cluj care vine, poate în premieră, la Târgu-Mureş cu coregrafii special adaptate unui eveniment de acest gen, unui bal în stil vienez. Este un câştig pentru comunitatea locală şi pentru publicul spectator de la Balul Palatului să îi vadă pe balerinii pregătiţi de profesorul coregraf Pavel Rotaru, maestru al Ansamblului de Balet al Operei clujene.

Reporter: Ce prevede componenta artistică a Balului?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: Programul artistic va cuprinde, faţă de anul trecut, mai multe arii din opere celebre, ce vor fi interpretate de soprana Apollonia Egyed de la Opera Maghiară din Cluj Napoca şi de tenorul Cristian Mogoşan de la Opera Naţională Română Cluj Napoca. Cei doi vor avea atât reprezentaţii solo, cât şi duete memorabile. Ca un element surpriză am putea puncta debutul într-un astfel de eveniment al tânărului artist târgumureşean Alexandru Dascăl, din acest an student la Conservatorul din Cluj Napoca, sub îndrumarea tenorului Florin Estefan, directorul Operei clujene. Evident, de la un bal nu poate lipsi dansul şi demonstraţiile de dans. Aici, coregrafii Şomodi Marton şi Şomodi Katalin de la clubul Dance Art au pregătit o coregrafie nouă, cu câteva surprize.

Reporter: Prezentaţi, vă rog, şi câteva detalii despre partea socială/caritabilă a Balului.

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: În momentul în care am gândit prima ediţie a evenimentului Balul Palatului am considerat că acesta trebuie să fie un eveniment caritabil, care să susţină o cauză a comunităţii. Anul trecut, din sumele strânse de la parteneri şi din vânzarea biletelor, am achiziţionat un tablou al pictorului Aurel Ciupe, fost custode al Muzeului Judeţean Mureş, pe care l-am donat Muzeului Judeţean şi care se află acum expus pentru publicul larg. Anul acesta rămânem tot în zona culturală şi putem să anunţăm deja că am achiziţionat trei cărţi vechi pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. Sunt trei cărţi ce vor fi prezentate în seara Balului şi care au fost achiziţionate la recomandarea specialiştilor de la Biblioteca Judeţeană. Atunci când am ales această direcţie pentru proiectul de caritate al Balului, am luat în calcul faptul că toată comunitatea va avea acces la aceste opere şi cărţi, rămân aici în comunitate ca o moştenire pentru cei ce ne vor urma.

Reporter: Ce alte surprize vor mai fi la Bal?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: Poate nu neapărat o surpriză, deşi la ediţia de anul trecut a fost apreciată foarte bine, este şi anul acesta secţiunea dedicată socializării. E un termen care devine tot mai des utilizat în mediul virtual, însă la Balul Palatului ajung să se întâlnească oameni din medii diferite, cu profesii diferite, care ajung să schimbe idei şi să îşi facă poate planuri de viitor. Totul într-o atmosferă elegantă, de la ţinuta spectatorilor şi până la meniul ales pentru Bal. Vor fi mâncăruri fine, alături de un pahar de vin roşu sau alb, potrivit pentru o seară de bal vienez.

Reporter: De unde pot fi achiziţionate biletele?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: În acest moment, mai sunt disponbile bilete pe scena special amenajată în sală, acolo unde, faţă de ediţia de anul trecut, vom aşeza scaune pentru ca publicul să poată urmări mai confortabil spectacolul, urmând ca la momentul de dans pentru public să punem la dispoziţie tot ringul pentru celebrele valsuri vieneze. Astfel, pentru un loc la Balul Palatului 2018 se pot achiziţiona bilete la preţul de 330 de lei, loc pe scaun, pe scenă şi la preţul de 310 lei, la Galerie. În preţul biletului este inclus şi meniul care poate fi consultat şi pe site, atât în limba română cât şi în maghiară, www.balulpalatului.ro.

Reporter: Cine sunt partenerii şi sponsorii evenimentului?

Cristina Manoilă şi Ovidiu Maior: Este un eveniment care nu putea fi realizat fără generozitatea partenerilor şi a sponsorilor, cărora le mulţumim pentru încrederea acordata. I-am putea aminti aici pe partenerii noştri de la Consiliul Judeţean Mureş, Filarmonica Târgu-Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Opera Naţională Româna Cluj Napoca, Palatul Culturii, Primăria Târgu-Mureş, Biblioteca Judeţeană Mureş, Clubul Dance Art şi Cvartetul Bohemia. Lista sponsorilor cuprinde nume cunoscute ale unor companii locale şi naţionale care au înţeles importanţa susţinerii unui astfel de eveniment care pune în valoare comunitatea locală şi care ne plasează pe o hartă destul de selecta în regiune: Mediplus, Irum, Mavi, Azomureş, Valpet, Aquaserv, Opel MHS Târgu-Mureş, Synttergy, Dafcochim, Citadin Prest, Rotary, Maurer Imobiliare, Caparol. Partenerii de servicii ai ediţiei din 2018 sunt: Gliga Companies, Hotel Privo, WineBox, Manufactura de Brânză, Salon Blanca, CatChocolate, Royal Party, Gallery Wedding Garden, Seroussi şi Zi de Zi.

A consemnat Alex TOTH