Dublă infracţiune rutieră la Reghin

Poliţiştii reghineni au stabilit că miercuri, 10 octombrie, la ora 9.21, un bărbat în vârstă de 42 de ani din comuna Lunca, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazu din municipiul Reghin, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Fiind testat cu aparatul etilotest, conducătorului autoturismului i-a rezultat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În urma verificărilor efectuate în baza de date, s-a constatat faptul că bărbatului i-a fost reţinut permisul de conducere încă din cursul lunii iulie 2016 pentru săvârşirea unei infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş.

(Redacţia)