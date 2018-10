FOTO: Rodul toamnei cinstit la „Săbătoarea Mărului”

Share



Sărbătoarea Mărului de la Batoș și-a serbat la finele săptămânii trecute cea de a XVII-a ediție. După ce sportul și filmul au monopolizat programul zilei de sâmbătă, ziua de duminică a marcat o adevărată sărbătoare a toamnei, la loc de cinste fiind mărul, brandul comunei situată pe Valea Luțului.

Momentul deschiderii oficiale a fost precedat de parada călărăreților din Goreni, pe acordurile Fanfarei Municipiului Reghin care au dat startul sărbătorii de la Batoș, una unanim recunoscută ca fiind cea mai reușită din totalul de 17 ediții.

Fie că vorbim de mere: SC Agromat Batoș SRL, SC Miagro SRL (Batoș), SC Agrofar SRL (Dedrad), Grigore Ardelean (Dedrad), Ghiță Ardelean (Dedrad), Eugen Oprea și Maria (Dedrad), Ion Micu (Dedrad), Andrei Iarca (Uila), Fiko Attila (Uila), Constantin Carp (Uila), Exploatația Agricolă Iarca și Ciobotă (Uila), pere: Abos Iosif (Uila), Constantin Carp (Uila), miere: Ioan Moldovan (Uila), legume: Nagy Eva și Tibi (Batoș), Ilie Oltean (Goreni), Antal Zoltan (Goreni), produse lactate: SC Miagro SRL (Batoș), Dumitru Covrig (Batoș), Csaki Mircea (Batoș), struguri: Ilie Mărcuș (Batoș), Nastasia Moldovan (Batoș), vin: Liliac. dulcețuri, siropuri, zacuscă: Dealurile Uilei sau oțet SC Aceto SRL, ei au fost sunt cei care vor da savoare „Sărbătorii Mărului” din acest an.

„În comuna Batoș sunt o grămadă de oameni faini”

„Ca în fiecare an, vreme de 17 ani consecutiv, fără întrerupere, Primăria și Consiliul Local Batoș organizează în cea de a doua duminică a lunii octombrie Sărbătoarea Mărului, motiv pentru care țin să mulțumesc membrilor Consiliului Local, domnului viceprimar Ioan Gliga, angajaților primăriei, producătorilor de orice fel din comuna Batoș și nu numai, sponsorilor și tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea acestei sărbători.Trebuie să amintesc faptul că în acest an, localitatea Goreni este cea care s-a ocupat de Casa comunei Batoș, de tot ceea ce s-a întâmplat, în mod special pentru defilarea care au făcut-o, pentru felul în care s-au prezentat prin care au arătat lumii întregi că la Batoș , multiculturalitatea este la ea acasă. La loc de cinste au fost călăreții îmbrăcați în straie românești, ungurești și săsești, prin care transmitem mesajul că la noi există bună înțelegere.Tot în acest an, am avut alături o echipă de tineri care s-au oferit să se implice în promovarea și organizarea acestei sărbători, fapt pentru care le mulțumesc următorilor: Vizi Imre, Bianca Tămășan, Ioana Göllner, Alin Păcurar, Florin Marian, Kantor Imre-Zoltan și mulți alții. Ne-am străduit cu toții să pregătim o sărbătoare frumoasă. Consider că au fost sufieciente motive pentru ca lumea să se simtă bine, în primul rând faptul că 2018 este Anul Centenar al Marii Uniri. Un alt motiv este acela că am avut parte de o vreme frumoasă cum de mult nu am mai avut parte la Sărbătoarea Mărului, precum și faptul că anul agricol 2018 a fost unul bogat, cu mult belșug, lucru care s-a putut vedea la standurile producătorilor .Poate cel mai important motiv este că aici în comuna Batoș sunt o grămadă de oameni faini, cu dorința de a se bucura la această sărbătoare”, a spus Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Mircea Dușa, oaspete special

Oficialitățile care au luat parte la deschiderea oficială au fost Mircea Dușa, prefectul județului Mureș, Marius Pașcan, deputat, Vasile Gliga, președintele PSD Mureș. Maria Precup, primarul Municipiului Reghin, consilieri locali și județeni alături de primarii comunelor Fărăgău -Ioan Milășan , Vătava – Șular Zaharie,

„Îmi face o deosebită plăcere să fie prezent la această mare sărbătoare a comunei Batoș. Mărturisesc faptul că de vreo cinci ani domnul primar Dinu Cotoi mă tot invită să particip la „Sărbătoarea Mărului”, unde cinstim rodul toamnei și venerăm munca oamenilor, și poate că nu am găsit timpul necesar pentru a veni în această zonă foarte frumos pe care o cunosc foarte bine. Cu mulți ani în urmă, pe vremea când eram licean, participam la IAS Uila la recoltarea merelor, și ne făcea plăcere, copii fiind, ziua munceam, dar seara petreceam împreună. Gazdele noastre de atunci aveau grijă ca munca noastră să fie răsplătită .Este o zi frumoasă, nu doar din cauza timpului minunat ci și prin faptul că sărbătorim mărul în acest an al Centenarului când toți românii trebuie să simtă românește, să respecte simbolurile naționale, să-și aducă aminte de înaintașii noștri, cei care au făcut ca România să fie întreagă, să fie ceea ce este astăzi”, a precizat Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

„Îmi revine misiunea de a vorbi și în numele producătorilor de mere și vreau să încep prin a mulțumii lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă dar mai ales pentru această recoltă minunată care nu am avut-o de când sunt în agricultură, în ce privește producția de mere. Tuturor producătorilor de mere le doresc să aibă puterea să valorifice acest dar minunat de la Dumnezeu, să putem deveni eficienți în cultura mărului mai departe , pentru că se știe că ani la rând au fost probleme, fermieri care au trebuit să închidă din lipsa producției și nu au fost sprijiniți în momentele grele de guvernare. Dacă tot am adus vorba de guvernare, trebuie să vedem partea plină a paharului , drumul la Batoș până către Bistrița e asfaltat, iar în cursul săptămânii viitoare primarul din Batoș va merge la Ministerul Dezvoltării pentru un contract de 6 milioane de lei pentru asfaltarea străzilor din Batoș”, a precizat Vasile Gliga, președintele PSD Mureș

Recunoștință seniorilor și elevilor meritoși

A urmat premierea Cuplurilor de Aur și a celor mai meritoși elevi, familiile Pantea Ilie și Aurelia, Szekely Augustin și Rozalia, Crușitu Gheorghe și Ana, respectiv elevii Ungvari Monica, Sabina Gliga și Maria Ramona Chibulcutean.

De la folclor la blues

Programul artistic a adus pe scena din centrul comunei Batoș soliștii locali Alexandra Caia, Andreea Cinca, Maria Emanuela Cîmpean, Grupul folcloric ”Dăscălițele” (Coordonator Olivia Andone),Formația de dansuri ”Rosenkranz” din Batoș (Coordonator Rodica Uleșan). Grupul folcloric ”Plaiurile Luțului” (Coordonator Olivia Andone), , Grupul folcloric ”Dedrățeana” (Coordonator Viorica Sfârâiac) Grupul de dansatori „Vatra Dorului” (Coordonator Stelian Friciu) . Invitații speciali au fost Formația ”Transilvania” condusă de prof. Sorin Pantea și Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș, prezent atât cu secția română, cât și secția maghiară.

Seara a fost încheiată de recitalurile susținute de Vizi și trupa Naightlosers.