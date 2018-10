”Haiducii lui 7 Cai & FloRIN Vos”, proiect de suflet născut din prietenie și bucuria de a cânta

Share



Sunt foarte bucuros, să fiu părtaș la acest nou proiect din viața mea și de pe piața muzicală românească, mai ales pentru faptul că la baza proiectului stă prietenia strânsă și sinceră, pe care am legat-o de ceva timp cu Cătălin și Cristi, iar mai nou, cu noul membru al trupei Haiducii lui 7 cai, Dragoș.

Fiind ardelean, din Reghin mai exact, sunt un om dintr-o bucată și mă asociez de obicei, cu oameni la fel ca mine, ca și în această situație. Haiducii sunt oameni faini, care mi-au intrat la suflet, încă din prima clipă când ne-am cunoscut, prin naturalețea lor, bunul simt și dragostea pentru cântec. Aceste lucruri și în special dragostea de a cânta, a stârnit un noi dorința de a colabora și de a încerca să aducem în fața publicului, acest proiect minunat, „Haiducii lui 7 Cai și FloRIN Vos” .

„Cântecul Haiducului” este primul single pe care îl lansăm in această formulă, un cântec cu o poveste foarte frumoasă, care merită atât ascultată cât și vizualizată, prin intermediul videoclipului, care deja rulează pe platforma YouTube. Am lucrat pentru acest proiect minunat, alături de oameni frumoși, profesioniști, care din prima clipa s-au implicat la maxim.

Muzica FloRIN Vos, textul Cătălin Vieru

Muzica de la „Cântecul Haiducului” îmi aparține, iar textul este scris de haiducul Cătălin Vieru. Am făcut imprimările în studioul personal din Suseni (voci, ghitari, fluier, flaut) iar pentru aranjamentele orchestrale, am apelat la prietenul meu drag, Alexandru Malschi din Cluj, care este unul dintre cei mai buni orchestratori din România.

Am avut bucuria să lucrez din nou, alături de chitaristul Robert Brai, din Reghin, care în momentul de față este prins în mai multe proiecte muzicale, alături de Vizi Imre, Homonik Sandor, dar cu toate acestea și-a făcut timp să vină la studio și să ne ajute la imprimarea chitărilor care se aud în frumoasa melodie.

Colaborare cu Florin Cismaș

O altă satisfacție profesională, pe care mi-o aduce acest proiect, este colaborarea în premieră, cu super talentatul instrumentist Florin Cismaș, un profesionist desăvârșit, angajat al Ansamblului Profesionist „Mureșul”, un mare artist, care cântă cu atâta ușurință la peste 15 instrumente muzicale, majoritatea de suflat, iar pentru noi a fost important starea pe care o transmite pe melodie cavalul și fluierul, două instrumente arhaice, pe care și Haiducii le foloseau.

Clip filmat la Saschiz și Idicel Pădure

Pentru reușita videoclipului, am apelat cu încredere la Ciprian Fărcaș (concept video) și la George Ionascu (montaj video) , doi prieteni vechi, cu care am colaborat foarte mult și de fiecare dată, cu rezultate foarte frumoase. Implicarea lor și profesionalismul cu care s-au implicat în acest proiect, a făcut să iasă totul, exact așa cum ne-am dorit.

Am ales să facem filmările cu partea cântată, la cetatea țărănească de la Saschiz, pentru că ni s-a părut un loc foarte original, un loc care se potrivește perfect cu tema melodiei, iar partea de regie, am filmat-o la Idicel Pădure, acasă la rapsozii populari Rafila și Mihai Moldovan, care dețin unul din singurele muzee private din țară, loc în care am găsit toate ingredientele necesare pentru reușita videoclipului (cai, casă țărănească, coliba Haiducului).

Ștefan Florian, în rolul haiducului

Ne-am bucurat foarte mult de colaborarea cu actorul Ștefan Florian, care a întruchipat haiducul poveștii noastre și care transmite atât de bine, prin expresia feței și non-verbal, starea de spirit a haiducilor de altădată. Dacă urmăriți clipul, veți vedea că partea de regie este foarte amplă, iar asta pentru că ne-am bucurat de sprijinul hangițelor (Andreea Morariu, Denisa Morariu, Antonia Bacoș, Ancuța Fărcaș, Roxana Maria) al boierilor (Enea German, Mihai Moldovan, Rusa Ioan, Dorin Ochenatu) și a micuțului haiduc, copilul David Fărcaș, care si-au jucat foarte bine rolurile, chiar dacă unii sunt pentru prima oară în postura de actori.

Îmi doresc pe viitor, să aducem publicului cât mai multe cântece frumoase, atât în această formulă inedită, cât și pe plan individual, pentru că și Haiducii și eu, avem în paralel proiecte individuale, cu care deja am obișnuit auditoriul. Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect frumos, tuturor celor care ne susțin și ne apreciază munca.

Aduceri aminte de viața haiducului și credința strămoșească

„Poveștile frumoase continuă, de data aceasta cu o colaborare de suflet alături de extraordinarul artist Florin Vos. Dragostea pentru cântec și prietenia frumoasă a stârnit în noi dorința de a crea piesa „Cântecul haiducului”. Cântecul haiducului te întoarce în timp aducându-ți aminte de viață haiducului și de simbolurile credinței tradiționale românești. Proiectul Haiducii lui 7 cai & Florin Vos, este unul de poveste și dorim să ne bucurăm in continuare fanii prin piesele noastre care se remarcă prin originalitatea textelor, orchestrație și interpretare.” a declarat Cătălin Vieru , Trupa Haiducii lui 7 Cai.

