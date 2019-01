Școală de ucenicie la Sânpaul

Share



Primăria comunei Sânpaul are planuri mari și în ceea ce privește școlarizarea elevilor din localitate și din împrejurimi. “Dacă nu anul acesta, în 2020 sigur vom deschide școala de ucenicie și profesională în comuna Sânpaul, cu partenerii, companiile, care sunt aici. Eu am fost la Brașov și acolo am văzut cum funcționează Școala Profesională Germană Kronstadt. Acest tip de educație reprezintă un avantaj și pentru copii, și pentru părinți, și pentru angajatori”, a precizat primarul Simon István pentru Zi de Zi. (L. V.)