E oficial! Treceri de pietoni semaforizate în Sângeorgiu de Mureş!

Share



Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a atribuit societăţii Elproco Impex SRL Târgu-Mureş un contract în valoare de 400.199 de lei pentru proiectarea şi execuţia a cinci treceri de pietoni semaforizate pe DN 15, pe raza localităţii Sângeorgiu de Mureş, informează www.licitatiapublica.ro.

Decizia a fost luată ca urmare a numeroaselor accidente rutiere petrecute pe raza localităţii, puse pe seama parapetului de siguranţă care desparte benzile de circulaţie.

“Am făcut toate demersurile legale pe care le poate face un primar de localitate, am căutat administratorul drumului, CNADNR, am mers personal la București, m-am întâlnit cu conducerea acestei companii în care ne-au spus, domnule, bucurați-vă că multe localități din țară cer astfel de parapet, bucurați-vă că veți avea acest parapete pentru că va aduce un plus de siguranță tuturor locuitorilor, lucru care acuma pot spune că nu s-a întâmplat. Mi-au spus că o să vedem după ce montăm se va circula în siguranță în toată localitatea Sângeorgiu de Mureș”, a sintetizat situaţia, printr-o declaraţie de presă mai veche, ing. Sofalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureş.

(Redacţia)