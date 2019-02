Investițiile prind contur prin Grupul de Acţiune Locală ”Zona Luţ, Şar, Câmpie”

Share



Asociaţia „Grupul de acţiune Zona Luţ, Şar, Câmpie” s-a constituit ca organizaţie neguvernamentală, ca parteneriat privat în primavera anului 2015, respectând principiile abordării LEADER, înfiinţată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii. Grupul deserveşte un teritoriu rural cu o populaţie de 14 898 locuitori (conform INSSE 2011), fiind constituit din 8 comune, 22 de societăţi private, 2 societăţi civile şi o persoană fizică, grupul având în total 33 de parteneri. GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie deserveşte un teritoriu cu o suprafaţă totală de 390,43 km2, cu o densitate medie a populaţiei 37,26 locuitori/km2, având sediul în Comuna Batoş, localitatea sat Dedrad, strada Principală nr. 47, din judeţul Mureş.

Cele 8 comune membre, care formează la ora actuală teritoriul acoperă porţiuni din 2 judeţe învecinate: Mureş şi Bistriţa-Năsăud, comunele Batoş, Breaza, Fărăgău, Băla, Cozma, Crăieşti, Lunca aparţin judeţului Mureş şi comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor proiecte de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: oferirea de servicii către populația locală, valorificarea obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, proiecte adresate educației, înființarea de centre multifuncționale pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor SDL. Parteneriatul public-privat „GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie” este un grup format în accepţiunea LEADER, din reprezentanţii partenerilor publici cu o pondere în total parteneriat de 24,24%, partenerii privaţi constituie o pondere de 66,67 %, societăţile civile reprezintă 6,06 % şi persoanele fizice 3,03 %.

Fonduri alocate de peste 1 milion de euro

Președintele Asociaţiei „Grupul de acţiune Zona Luţ, Şar, Câmpie” este Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș, manager GAL Cristian Baciu, Cosmin Bîrcea , manager de proiecte și Andreea Câmpeanu, evaluator proiecte.

„Grupul de Acţiune Locală „Zona Luţ, Şar, Câmpie” s-a înființat în anul 2015 efectiv ca și GAL. Asociația a depus o cerere de finanțare în 2016, atunci s-a deschis apelul pentru finanțarea grupurilor de acțiune locală. Proiectul a fost selectat, iar în decembrie același an, a fost semnat contractul de finanțare. Treaba noastră ca și grup de acțiune locală a fost pe partea de implementare a strategiei, pentru care am primit finanțare, suma fiind de peste 1,3 milioane de euro, din care, pentru partea de proiecte, sunt aproximativ 1,1 milioane de euro destinată proiectelor, pentru administrațiile publice locale și pentru firme private. Perioada de implementare a strategiei este 2017-2023, una destul de lungă. Noi, în prezent implementăm această strategie care a fost scrisă în baza măsurilor care au fost gândite în 2016. Noi, de când am început activitatea, din februarie 2017, am început initial cu partea de organizare, punerea la punct a sediului GAL-ului situat în localitatea Dedrad, comuna Batoș, apoi angajarea personalului pentru activitățile administrative. Apoi, a trebuit să facem efectiv implementarea strategiei, să facem ghidurile solicitantului, să facem promovare, să deschidem apeluri de proiecte , să întocmim proiecte, să ajutăm lumea, să consiliem, să sprijinim, să informăm potențialii beneficiari care depun proiecte. Acum suntem într-o perioadă de activitate continua, avem sesiuni de apeluri de proiecte deschise, unele din ele sunt închise, altele în faza de evaluare în diverse etape”, a precizat Cristian Baciu, manager Grupul de Acţiune Locală „Zona Luţ, Şar, Câmpie”

23 de proiecte depuse

Deși se poate considera un GAL tânăr, lucrurile s-au derulat neașteptat de bine, grație celor 23 de proiecte depuse, voarea acestora acoperind undeva la 80-90 % din fondurile alocate acestui GAL până în anul 2023.

„Până în momentul de față avem peste 23 de proiecte depuse în valoare de peste 1,1 milioane de euro, pe diverse măsuri de finanțare. Șapte dintre aceste proiecte au fost pe primării, unde finanțarea a fost de 30.000 de euro de primărie .În general s-a mers pe achiziția de utilaje. În schimb, grosul strategiei a fost de proiecte pentru partea privată. În afară de proiectele depuse de primării, avem patru proiecte pe partea de agricultură, celelalte 10 fiind proiecte pentru activități non agricole, plus un proiecte care vizează cursuri, partea de pregătire profesională în domeniul agriculturii. Dintre aceste proiecte, 14 au fost declarate eligibile, cu contracte de finanțare semnate, plus încă câteva proiecte în faza de evaluare la diferite instituții. Unii dintre beneficirii de proiecte au și primit avansul, alte două proiecte sunt deja finalizate, respectiv cele ale primăriilor Batoș și Fărăgău care și-au achiziționat utilaje. Vorbim aici de tractoare, în special pentru activitatea de dezăpezire. Valoarea pe un proiect a fost de 30.000 de euro. Restul proiectelor sunt în diverse faze de implementare. De exemplu, sunt proiecte pe măsuri cu sprijin forfetar. S-a primit avansul, după care beneficiarii au un termen în care să-și implementeze planul de afaceri, alții să-și cumpere utilaje, echipamente ”, a precizat Cristian Baciu.

Ce urmează ?

„Vom închide un apel de proiecte pe partea socială, pentru personae marginalizate de etnie romă. Aici va depune un proiect comuna Fărăgău, care are și potential în acest sens, în special datorită comunității din Tonciu , ei fiind singurii care și-au manifestat intenția de depune un astfel de proiect. Începând de luni, vom deschide un apel de selecție de proiecte pentru zona de agricultură. Aici mai avem vreo 92.000 de euro disponibili în ce privește partea de agricultură. Am avut initial undeva la 320.000 de euro, au fost două apeluri de selecție de proiecte, s-au depus patru proiecte care au fost deja selectate, iar acum deschidem încă un apel să dăm și restul de bani. Teoretic, banii sunt cam alocați, 80-90 % din ce avem noi , sunt cu proiecte depuse, evaluate, ceea ce reprezintă bani alocați până în anul 2023. Asta înseamnă că lucrurile s-au mișcat destul de repede, deși suntem un GAL relativ nou. Altele în schimb, au fost înființate acum 7-8 ani, care au funcționat pe tranșa trecută de finanțare din PNDR. Noi, fiind un GAL nou, lumea a fost receptivă, am făcut activități de promovare în fiecare comună cu ajutorul primăriilor, și lumea a fost interesată. Cel mai mare interes a fost pe activitățile non agricole , dar și pe zona de agricultură există un interes. Banii alocați, cei 1,1 milioane de euro au fost alocați în funcție de suprfața GAL-ului, numărul populației. 60 % din valoarea strategiei este acoperită cu proiecte deja semnate, restul sunt în diverse etape, iar pentru cei care doresc să depună acum un proiect nou, nu mai sunt fonduri, exceptând cele pe domeniul agricultură. În rest, banii care au fost alocați sunt dați”, a subliniat Cristian Baciu.