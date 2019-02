Pro România Târgu-Mureş, start la strângerea de semnături pentru europarlamentare

Share



Echipa Pro România Târgu-Mureş a demarat joi, 21 februarie, campania de strângere de semnături pentru alegerile europarlamentare din acest an. Detalii despre această iniţiativă au fost prezentate vineri, 22 februarie, cu ocazia unei conferinţe de presă la care au participat principalii reprezentanţi din conducerea organizaţiei municipale Pro România Târgu-Mureş.

Target de minim 5.000 de semnături

Potrivit coordonatorului Pro România Târgu-Mureş, Radu Pescar, prima zi de strângere de semnături a fost destul de prolifică, iar echipele Pro România pot fi întâlnite în centru – lângă Ceasul Floral şi lângă Turnul Franciscan, precum şi în cartierele Unirii – zona magazinului Darina, Tudor – zona magazinului Favorit şi Dâmbu – zona Bisericii Ortodoxe.

„Din informaţiile pe care le-am primit, în prima zi s-au adunat 250 – 300 de semnături. Continuăm şi suntem convinşi că vor fi foarte multe semnături. La nivel de judeţ ne-am programat să avem 8.000 de semnături, iar la nivelul municipiului Târgu-Mureş ne dorim să strângem 5.000 – 6.000 de semnături. Sunt convins că se vor aduna foarte uşor, pentru că populaţia, în special tinerii, ni se alătură uşor”, a declarat Radu Pescar.

În căutare de profesionişti

Totodată, coordonatorul Pro România Târgu-Mureş a mai anunţat că formaţiunea politică pe care o reprezintă caută profesionişti care să se alăture proiectului politic condus de fostul premier Victor Ponta.

„Noi căutăm profesionişti. Pro România caută profesionişti. Asta facem, zi de zi căutăm profesionişti pe care să îi promovăm în funcţii publice, pe care să îi selectăm, să îi învăţăm la nivelul central al partidului s-au creat departamente în acest sens, care lucrează pentru profesionalizarea celor care vor deveni primari şi a celor care vor ocupa funcţii publice, pe specificul fiecărei funcţii”, a menţionat Radu Pescar.

„Domnul Ponta mi-a spus că dacă luăm oameni din alte partide să folosim o pensetă foarte curată şi foarte subţire, să nu se murdărească”, a răspuns Radu Pescar la întrebarea dacă Pro România Târgu-Mureş are uşa deschisă pentru profesionişti care în prezent activează în alte partide politice.

„Da, sigur. Dar trebuie să îi alegem cu grijă”, a completat Radu Pescar.

Radu Pescar: „Avem nevoie de oameni noi”

Aflat la prima experienţă politică, coordonatorul Pro România Târgu-Mureş, omul de afaceri Radu Pescar, a mărturisit că a intrat în politică după ce l-a cunoscut pe Victor Ponta, preşedintele Pro România, care l-a convins să se implice „la un nou început în politica românească”, dar şi din apreciere pentru europarlamentarul Corina Creţu, considerată „o femeie model care face foarte multe pentru România în misiunea ei din Parlamentul European.”

„Îmi doresc să găsesc oameni în care să avem încredere, să fie morali, să fie cinstiţi şi profesionişti. Asta e deviza partidului, asta căutăm, oameni noi, nu căutăm stiluri vechi de a face politică. Avem nevoie de oameni noi”, a declarat Radu Pescar.

Rosana Buzgău: „Pro România înseamnă pro cetăţeni”

Reprezentanta organizaţiei municipale de femei a Pro România Târgu-Mureş, Rosana Buzgău, este de profesie economist, cu o experienţă de 20 de ani în calitate de cadru didactic universitar, dar şi cu o activitate de 10 ani în domeniul consultanţei pentru accesarea finanţărilor nerambursabile şi a managementului de proiect.

„Până acum nu am fost implicată activ politic, dar acum, odată cu Pro România, mi-a plăcut foarte mult ideea de partid nou, partid start-up cum a fost denumit la început. Am văzut în acest partid o oportunitate de a face ceea ce îmi era frică să fac până acum. Am stat tot timpul cuminte în banca mea, încercând să respect nişte ghiduri stricte, nişte condiţii impuse care de cele mai multe ori nu mi s-au părut cele mai eficiente, şi acum odată cu Pro România am văzut că există o echipă de oameni care doresc să facă o serie de modificări bune pentru această ţară. Îmi place ideea de pro. Tot ce vedem în jurul nostru este în general anti. Toată lumea critică, avem doar certuri… mie îmi place ideea de pro şi Pro România înseamnă pro cetăţeni, vrem să facem ceva pentru cetăţeni”, a declarat Rosana Buzgău.



Vlad Lăcătuşu: „Suntem datori fiecare să ne implicăm”

Secretarul general al Pro România Târgu-Mureş, Vlad Lăcătuşu, s-a autocaracterizat având experienţă în administraţia publică locală şi a afirmat că la nivelul organizaţiei municipale Târgu-Mureş există în prezent peste 400 de membri activi.

„Anul trecut am constat faptul că acest proiect politic reprezintă singura variantă reală pe care cei care îşi doresc cu adevărat să se implice în activitatea politică o au la dispoziţie. Cred că suntem datori fiecare să ne implicăm în măsura posibilităţilor şi a disponibilităţii într-o astfel de activitate, pentru că vedem pe zi ce trece că în România lucrurile se îndreaptă către o direcţie greşită”, a afirmat Vlad Lăcătuşu, care profesează ca avocat în Baroul Mureş.

Cristian Somoşan: „Tineretul este o resursă foarte importantă”

Reprezentantul organizaţiei de tineret Pro România Târgu-Mureş, Cristian Somoşan, este de profesie avocat în Baroul Mureş şi a transmis tinerilor din toate categoriile socio-profesionale că sunt bineveniţi în partid dacă doresc să se implice „pentru bunăstarea societăţii în care trăim cu toţii.”

„Consider că prin implicarea tineretului în activitatea politică se produce un pas înainte în dezvoltarea relaţiilor sociale, având în vedere că tineretul reprezintă o resursă foarte importantă pentru un stat. Putem observa state care nu au resurse naturale, foarte multe, şi totuşi sunt foarte dezvoltate. Ei bine, ne punem întrebarea de ce? Şi observăm că au resursa umană şi considerăm că tineretul, din acest punct de vedere, e viitorul pe acest domeniu, care este cel mai important”, a afirmat Cristian Somoşan, care a adăugat că în prezent organizaţia de tineret pe care o conduce are 100 de membri.

Cornel Chiorean: „Votul ar trebui să fie obligatoriu”

În alocuţiunea sa, reprezentantul organizaţiei de pensionari din cadrul Pro România Târgu-Mureş, Cornel Chiorean, a taxat prompt „bâlbâielile care sunt acum la nivelul partidelor politice mai importante”. Cornel Chiorean a mai spus că are în CV o activitate politică bogată, din 1973 până în 2015, când a demisionat din PSD Târgu-Mureş, unde deţinea funcţia de preşedinte.

„Pensionarii din municipiul Târgu-Mureş reprezintă o forţă extraordinară”, dar şi „o sursă de experienţă”, a mai spus Cornel Chiorean, în opinia căruia în România votul ar trebui să fie obligatoriu.

„Cred că ar trebui să se emită o lege, ca votul să fie obligatoriu. Toţi cetăţenii sunt beneficiari ai politicilor care se fac la nivelul unei ţări. Vedem foarte mulţi nemulţumiţi şi când îi întrebi dacă au fost la vot, ei răspund că n-au fost, că sunt sătui, că nu se mai duc. Nu se poate aşa! Fără implicarea fiecăruia nu se poate. Foarte mulţi îşi pun întrebarea: ce face ţara pentru mine? Dar eu ce fac pentru ea? Măcar să mă duc la vot, să aleg formaţiunea politică care mă reprezintă cel mai bine şi atunci îmi pot permite să şi fac evaluări dacă sunt sau nu buni”, a mai punctat Cornel Chiorean, din al cărui CV mai amintim trei mandate de consilier judeţean.

Alex TOTH