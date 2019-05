Deșeurile biodegradabile valorificate prin proiectul ”Regreen”

Share



Cu ocazia evenimentului ”Critical Mass -Reghin on Bike” desfășurat duminică, 5 mai la Reghin, Răzvan Ilieș și Cristian Man au lansat proiectul ”Regreen – Compost de cartier”, Cei doi au câștigat o finanțare de 10 000 euro prin programul de dezvoltare comunitară ”Cinstim Binele”, ediția 2018, lansat de URSUS Breweries, prin care vor implementa un proiect de transformare a deșeurilor biodegradabile, colectate de la reghineni în compost. Cei doi își propun să schimbe percepția oamenilor asupra ”gunoiului” și să-i ajute să conștientizeze nevoia de colectare selectivă a deșeurilor din propria gospodărie. Dacă pe Cristian Man lumea îl știe ca fiind cel care coordoneză acțiunile din cadrul Fondului Comunitar Reghin, în schimb colegul său de proiect, Răzvan Ilieș, este cel „connectat cu pământul” cum îi place să spună, care ne-a vorbit despre proiectul ”Regreen – Compost de cartier”

Reporter: Pentru început, cine este Răzvan Ilieș ?

Răzvan Ilieș: Am 34 de ani, sunt absolvent al Facultății de Geografie, secția Geografia Turismului ( profesia analist în turism), Universitatea Babeș-Bolyai, în 2007. În vara lui 2010 am plecat din Cluj din nevoia de a mă reconecta cu pământul, de a trăi în aer mai curat și de a avea acces la o apă mai curată. Așa am ajuns să trăiesc timp de 6 ani în sate și cătune din județele Bistrița Năsăud, Hunedoara, Alba, Brașov făcând voluntariat în gospodării de subzistență. Acolo am descoperit viața mai aproape de natură, principiile ecologice și cum pot să trăiesc cu un impact redus asupra mediului.

Rep.: De unde această pasiune pentru grădinărit ?

Răzvan Ilieș: De mic copil am fost atras de formele de viață, plante și animale, de pădure, de munți și de ape. Stăteam ore întregi și îmi modelam propria lume în grămada de nisip. Părinții mei, fiind născuți la sat și obișnuiți cu muncile pământului, au cultivat mereu grădina și uneori ne puneau și pe mine și pe fratele meu la treabă. Lucrul în grădină, cu mâinile în pământ, mi-a venit ca o mănușă mai ales după ce am descoperit Permacultura, termen rezultat prin contopirea cuvintelor (agri)Cultură și Permanentă, adică sistemul de proiectare de așezări și activități umane sustenabile, bazat pe observarea și replicarea relațiilor existente în ecosistemele naturale. Pasiunea a venit și din nevoia de a vedea cum plantele cresc, fiind îngrijite cu propriile mâini și din nevoia de a mânca hrană de calitate, gustoasă și proaspătă.

Rep.: Care este povestea proiectului ”Regreen – Compost de cartier” ?

Răzvan Ilieș: Scânteia pentru proiectul “Regreen – Compost de cartier” a stârnit-o Cristian Man în urmă cu trei ani când, în urma unui eveniment “Semințe Libere” la Târgu Mureș la care am participat amândoi, a distribuit pe o rețea de socializare un videoclip în care un grup de tineri din California, SUA, colectau deșeurile biodegradabile de la domiciliul donatorilor și le transportau cu biciclete cu remorcă în vecinătatea unor grădini comunitare și le clădeau în grămezi pentru a obține îngrășământ natural. Am fost primul care am reacționat la acel clip și așa am ajuns să mă cunosc cu Cristi, în ideea de a pune în aplicare un asemenea proiect și în Reghin. La finele anului 2018 am scris ideea pentru acest proiect și am aplicat în cadrul concursului de proiecte “Cinstim Binele”, finanțat de URSUS Breweries.

Rep.: Vă așteptați să câștigați cei 10.000 de euro ?

Razvan Ilieș: Aflarea veștii a fost neașteptată, deoarece proiectul a fost ales printre cele 8 câștigătoare dintre cele mai bine de 110 aplicații din toată țara.

Rep.: Ce vă propuneți cu acest proiect ?

Răzvan Ilieș: Ne propunem să contribuim la schimbarea percepției oamenilor asupra ”gunoiului”, conștientizarea nevoii de selectare a deșeurilor din propria gospodărie și reutilizarea celor biodegradabile prin compostare. Obiectivul principal al proiectului este de a face oamenii să înțeleagă că deșeurile pot fi sortate, cele biodegradabile valorificate, nefiind necesar ca ele să ajungă la groapa de gunoi. Vom realiza acest lucru prin prezentări teoretice despre procesul de compostare și exemple practice la locurile unde vom composta deșeurile menajere biodegradabile. Vom pune la dispoziția oamenilor materiale informative online și tipărite despre selectarea separată a deșeurilor menajere și compostare.

Al doilea obiectiv este ca aceste deșeuri să fie transformate în resurse pentru oraș: îngrășământ pentru grădinile din comunitate. Compostarea se va desfășura în grădina proprie și în alte grădini din oraș, aflate în proprietatea celor interesați de compost și care doresc să ne ajute în realizarea proiectului. Suntem în căutare de spații acoperite pentru realizarea de vermicompost. Proiectul își propune educerea semnificativă a efortului cu transportul, cu depozitarea deșeurilor și reducerea emisiilor de metan rezultate din descompunerea materialelor biodegradabile. Aproximativ 50-60% din deșeurile pe care le producem sunt biodegradabile compostabile. Prin realizarea compostului la nivel local (și transportarea deșeurilor cu bicicletele), nu mai e nevoie ca aceste deșeuri să fie transportate și stocate într-un depozit de deșeuri. Nu în ultimul rând reducerea utilizării de îngrășăminte chimice și nevoia de substanțe chimice prin faptul că plantele sunt mult mai sănătoase extrăgându-și nutrienții necesari dezvoltării din pământul pe care se aplică compostul. Vorbim aici de educația pentru mediu, pentru sănătate rezultată dintr-un pământ sănătos.

Rep.: Ați prezentat în cadrul ”Critical Mass -Reghin on Bike” o bicicletă inedită. Despre ce este vorbă?

Răzvan Ilieș: Transportul biodeșeurilor de la donatori la locurile de compostare îl facem cu cele trei biciclete electrice cu remorcă pe care le-am achiziționat cu o bună parte din banii alocați proiectului. Acestea, pe lângă că ne ajută să ne menținem în formă și cu tonus ridicat, au impact pozitiv în comunitate și redus asupra mediului, aduc ceva nou și promovează mersul pe bicicletă în oraș. Capacitatea de transport e de 60 de litri, putem colecta resturile biodegradabile de la bucătărie din aproximativ 10 gospodării la un drum.

Rep.: Ce putem pune la compost ?

Răzvan Ilieș: Resturi și coji de fructe și legume, coji de ouă, zaț și hârtie de filtru de cafea, resturi de pâine și alimente neuleioase, coji de semințe și de alune nesărate, pliculețe și plante de ceai, prosoape de hârtie și batiste, frunze, flori, tulpini de plante de apartament, iarbă proaspăt cosită, fân, paie, buruieni (înaintea formării semințelor), resturi ale plantelor din grădină, hârtie și carton (rupte în bucăți mici), bucăți mici de lemn, rumeguș (din lemn netratat chimic), cenușă și cărbune de lemn.

Rep.: Ce urmeză în cadrul proiectului ”Regreen – Compost de cartier” ?

Răzvan Ilieș: Am început activitatea de colectare și pregătire de grămezi de compost și urmează să promovăm proiectul atât online cât și tipărit pe hârtie. În curând vom avea și o introducere în compostare, unde vom învăța un grup de oameni interesați să afle cum se prepară un compost de calitate. Mai multe detalii despre proiectul nostru puteți găsiți pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/regreencompost