FOTO: Centrul de mari arși, investiție de peste 40 milioane de euro la Târgu-Mureș

În primăvara anului viitor ar putea începe construcția Centrului de mari arși la Târgu-Mureș. Contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate au fost semnate, iar finanțarea pentru acest proiect există deja, a anunțat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, prezentă joi, 16 mai, la Târgu-Mureș, în cadrul unei vizite de lucru.

Unul dintre dezideratele importante ale Ministerului Sănătății îl reprezintă înființarea a patru centre de mari arși, unul dintre ele fiind la Târgu-Mureș, construit în imediata vecinătate a Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș.

”Au fost semnate contractele pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru patru centre de mari arși, Târgu-Mureș este unul dintre ele. Deși în prima fază estimarea a fost de 17 milioane de euro, prin proiectare și prin adăugarea unui compartiment de terapie intensivă și a 25 de săli de operație s-a ajuns la o valoare de peste 40 de milioane de euro. Această finanțare există, studiul de fezabilitate este licitat, din acest moment avem cale liberă”, a declarat ministrul Sănătății.

Specializare în Franța pentru echipa medicală ce va lucra în centrul de arși

Noul corp de clădire va cuprinde Anestezie terapie intensivă cu 25 de paturi, Bloc operator cu 25 de săli de operație și Centrul de Arși. În aceeași clădire va funcționa și Unitatea de Transfuzii Sanguine și Stația de Sterilizare. Corpul de clădire va fi legat de clădirea principală a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș printr-o pasarelă. Potrivit conducerii spitalului, în cursul lunii iunie sau iulie vor demara procedurile de achiziție publică pentru proiectare și după aceea pentru executarea noii clădiri.

”Dacă toate procedurile de achiziție publică merg foarte bine până la sfârșitul anului va fi terminată proiectarea pentru noua clădire, se va începe procedura de achiziție publică pentru execuție și dacă și aceea va fi finalizată, la sfârșitul acestui an sau cel mai târziu la începutul anului următor, în primăvara anului următor va începe construcția pentru noua clădire. Din câte am înțeles, procedura de achiziție publică va prevede ca această clădire să fie terminată în maxim 36 de luni”, a precizat dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu-Mureș.

Echipa medicală care va lucra în blocurile operatorii și pe secția clinică de anestezie terapie intensivă în prezent lucrează în diferitele structuri ale SCJU Târgu-Mureș, urmând a fi mutată în noua clădire când aceasta va fi finalizată.

În ceea ce privește echipa care va lucra în centru de arși, aceasta va fi pregătitiă din punct de vedere practic și teoretic în centrul de arși din Lyon, Franța.

”Am fost la începutul acestei săptămâni împreună cu dr. Dorin Dorobanțu și cu o echipă de la Ministerul Sănătății la un centru de arși din Lyon, la cel mai nou centru din Franța, în care s-au stabilit niște contacte ca în ceea ce privește personalul care va lucra în centrul de arși să fie pregătit atât din punct de vedere practic cât și din punct de vedere teoretic la centrul de arși de la Lyon. Deja acolo a fost pregătitiă o echipă care va lucra în viitorul centru de la Iași, o echipă a fost pregătită de la Timișoara și va fi pregătită și echipa de la Târgu-Mureș. În curând se va face o procedură de selecție a personalului care va lucra în noul centru de arși și va fi trimisă pentru instruire în Franța”, a explicat managerul SCJU Târgu-Mureș.

În spațiile eliberate vor funcționa noi specialități

În ceea ce privește aparatura pentru funcționarea secției de anestezie și terapie intensivă și blocurile operatorii aceasta există deja în proporție de 80%.

”Noi avem la ora actuală aparatura necesară pentru buna funcționalitate atât a secției de anestezie terapie intensivă cât și a blocului operator în proporție de 80%. După ce personalul respectiv și aparatura vor fi mutați în noua clădire se va putea începe activitatea. O mică problemă va fi în ceea ce privește centrul de arși, dar acolo probabil se va merge pe o pregătire teoretică și practică în paralel cu construcția noii clădiri, la nivelul Ministerului Sănătății se vor demara procedurile de achiziție publică pentru achiziția de aparatură și atunci vom reuși și acolo, cum este gata clădirea, să înceapă investiția în cel mai scurt timp”, a adăugat managerul SCJU Târgu-Mureș.

În spațiile în care în prezent funcționează structurile ce vor fi mutate în noul corp de clădire vor fi înființate alte secții și , precum urologia, oftalmologia etc, astfel încât unitatea sanitară să îndeplinească criteriul de spital regional de urgență 1A, conform ordinului 1764/2006.

Peste 29 milioane euro pentru sistemul sanitar mureșean în 2019

În cursul zilei de joi, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și primul ministru al României, Viorica Dăncilă, au efectuat o vizită de lucru la cele două spitale din Târgu-Mureș, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș.

”Am avut o vizită la cele două spitale din Târgu-Mureș. Am vrut să vedem realizările din aceste două obiective din domeniul sănătății, dar în acelaşi timp să vedem obstacolele existente, să vedem ceea ce își doresc astfel încât din cel mai mare buget alocat Sănătății de până acum să putem să facem investițiile necesare. Am avut discuții cu medici, medici care demonstrează că sunt foarte preocupați și care efectiv pun suflet în ceea ce fac, am avut discuții cu personalul sanitar din cele două unități și am preluat de la dumnealor problemele cu care se confruntă tocmai pentru a putea veni cu un rezultat pozitiv așteptărilor pe care dânșii le au”, a declarat Viorica Dăncilă la finalul întâlnirii cu cadrele medicale din cele două unități sanitare.

Text: Arina TOTH

Foto: Alex TOTH