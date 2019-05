Liberalii vă invită să spuneți „Da” la referendum pentru o Românie mai sănătoasă

Share



Miercuri, 22 mai, Partidul Național Liberal filiala Târgu-Mureș au invitat jurnaliștii la Hotel „Privo” pentru o dezbatere initulată „Sănătatea judeţului Mureş, între brand și politici publice”, moderată de Cristian Bușoi, europarlamentar, președintele Comisiei de Sănătate a Partidului Național Liberal.

La pupitru s-au aflat și senatorul Cristian Chirteș, președintele PNL Mureș și consilierul județean Ervin Molnar, președintele PNL Târgu-Mureș.

Se poate vota și pe listele suplimentare

Fiind rămase mai puțin de patru zile până la ziua votului, discuția a început bineînțeles cu referendumul și alegerile europarlamentare. Conform celor spuse de senatorul Cristian Chirteş, PNL este partidul care se adresează oamenilor cel mai corect, și au reușit să își trimită mesajul în toate localitățile din județul Mureș.

„Îi invit pe cetățeni să voteze „Da” la referendum la ambele întrebări fiindcă noi, Partidul Național Liberal, ne-am asumat un parteneriat cu președintele României, domnul Klaus Iohannis, aceste două importante teme legate de justiție și anume, suntem de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru faptele de corupție și cu interzicerea emiterii de ordonanțe de urgență care să vizeze domeniile legilor justiției sau alte legi cu incidențe penale. Trebuie să știe lumea că pot vota pe liste suplimentare chiar dacă nu se află în localitățile lor, mai ales că în weekend multă lume merge spre Valea Mureșului, Valea Gurghiului sau Sovata și pot vota acolo la secțiile de votare”, a spus Cristian Chirteș.

Reprezentanții PNL s-au străduit să explice miza acestor alegeri.

„Se poate da un semnal clar și răspicat că românii nu tolerează, nu sunt de acord cu amnistia și grațierea pentru fapte de corupție, așa cum nu acceptă ordonanțe de urgență în domeniul legilor justiție”, a spus Cristian Bușoi.

În privința alegerilor europarlamentare, liberalii susțin că PNL este partidul cu cea mai clară și răspicată orientare pro-europeană, reprezintă cel mai influent și conectat partid din România la nivel european, parte din Partidul Popular European, iar programul lor politic are obiective foarte clare.

„Cel mai important obiectiv ar fi să ne asigurăm că România va primi în următorul exercițiu financiar cel puțin aceeași bani pe care i-ar putea primi acum, 43 de miliarde de euro, cu următoarele priorități majore: aducerea la media europeană a subvenției pentru agricultură, construirea din bani europeni a principalelor tronsoane de autostradă – Sibiu – Pitești, Comarnic – Brașov și Autostrada Unirii, care leagă Moldova de Transilvania, racordarea la rețeaua de gaz pe bani europeni a tuturor orașelor din România, reabilitarea termică a 500.000 de apartamente din bani europeni, cadastrarea tuturor proprietăților din România pe bani europeni, creșterea burselor de studiu Erasmus în fiecare an, conectarea la internet la mare viteză a tuturor universităților, căminelor și liceelor, toate pe bani europeni și evident, pentru mine un subiect de care mă voi ocupa în mod special, cât mai mulți bani europeni pentru infrastructura de sănătate din România”, a declarat Cristian Bușoi.

Trei axe principale pentru infrastructura de sănătate

În privința infrastructurii de sănătate, liberalul se referă la trei categorii principale, și anume în primul rând construirea de spitale regionale, Construirea Spitalului Regional Târgu-Mureș fiind o prioritate absolută. Proiectul Spitalului Regional Târgu-Mureș va ajunge pe masa europarlamentarilor români, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, fiind redactat de o echipă de specialiști coordonată de acad. prof. univ. dr. Horațiu Suciu, președintele Comisiei de Sănătate a PNL Târgu-Mureș și prof. univ. dr. Theodora Benedek, vicepreședinte PNL Târgu-Mureș.

„Am avut șansa în acest exercițiu financiar să construim trei spitale regionale: Cluj, Iași și Craiova. Și dacă am fi început și reușit chiar construirea acestor spitale, am fi putut cere după 2021 bani europeni pentru cinci spitale, pentru ca fiecare euroregiune din România să aibă un spital regional. Din păcate, din incompetența, prostia și lipsa de interes a actualului guvern, ratăm atragerea de bani europeni pentru cele trei spitale în acest exercițiu financiar, probabil reușind să atragem în următorul. Noi ne vom lupta ca toate spitalele regionale să fie cosntruite pe bani europeni. De asemenea, construirea spitalului din Târgu-Mureș, mai ales că vorbim aici de un centru medical de excelență, va reprezenta o prioritate absolută”, a transmis europarlamentarul.

A doua direcție în sănătate este reprezentată de programele de prevenție, de depistare precoce a bolilor de screening, mai ales pentru zona de cancer, iar a treia o reprezintă axa de investiții în spitale deja existente. Nu se pot cere bani pentru tratamentele pacienților sau pentru salariile medicilor, dar banii europeni pot fi tot timpul investiți într-o infrastructură ca la carte a sănătății și în activități de prevenție, iar liberalii afirmă că vor lupta pentru aprobarea primirii acestor bani.

Programul de cercetare Orizont Europa 2021-2027

O discuție foarte importantă din timpul conferinței s-a axat pe programul de cercetare Orizont Europa 2021-2027 al Uniunii Europene, care, conform europarlamentarului, este cel mai ambiţios şi mai bine finanţat program public de cercetare din întreaga lume, program care urmăreşte să consolideze bazele ştiinţifice şi tehnologice ale Uniunii, să stimuleze competitivitatea acesteia şi să ajute Europa să devină un lider capabil să confrunte provocările secolului 2, de la sănătate la încălzirea globală, de la digitalizare la economia circulară.

„Programul de cercetare al UE este cel mai ambiţios şi mai bine finanţat program public de cercetare din întreaga lume. Vorbim pentru prima dată în istoria UE de 120 de miliarde de euro din bugetul european care vor fi alocaţi cercetării în perioada 2021-2027. Aceşti bani vor fi alocaţi diverselor capitole de cercetare, sănătatea jucând un rol important. Eu am răspuns de proiectul de aviz al Comisiei de sănătate şi mediu din PE şi aici vă pot spune că cel mai important a fost să mărim bugetul. Acesta, în urma negocierilor între Parlament şi Consiliu, a crescut de la 7,6 miliarde de euro, la 9,17 miliarde de euro, prin creşterea întregului program”, a transmis Cristian Buşoi.

Europarlamentarul a arătat că a reuşit să obţină ca raportor includerea tratării cancerului ca prioritate absolută a viitorului program de cercetare în sănătate.

Cancerul la copii – eradicat până în 2040

„Am vrut să stabilim nişte priorităţi şi aici, cu sprijinul grupului PPE, cu sprijinul lui Manfred Weber, am reuşit să obţin, ca raportor, ca o prioritate absolută a viitorului program de cercetare în sănătate să fie cancerul, zona oncologică, lupta împotriva cancerului fiind unul din punctele cheie ale programului lui Manfred Weber. Şi în mod special cancerul la copii, pentru că în UE 15.000 de copii mor în fiecare an din cauza cancerului. Am discutat in extenso de foarte multe ori cu cercetători, cu lumea academică, cu profesorii din diverse ţări ale UE şi toţi spun că, dacă s-ar aloca bani suficienţi pentru a descoperi noi metode de tratament, de diagnostic sau dacă s-ar îmbunătăţi metodele deja existente, putem să ne punem ca obiectiv ca până în 2040 cancerul la copii să fie eradicat. De asemenea, am verificat felul în care se va face consultarea cu specialiştii, cu societatea civilă, atunci când se vor stabili principalele direcţii şi modul în care vor fi împărţiţi aceşti bani. Mă interesează ca şi România să beneficieze de aceşti bani”, a transmis europarlamentarul.

Candidatul PNL a afirmat că pentru Orizont 2020, actualul program de cercetare, pe partea de sănătate nu au fost foarte multe proiecte finanțate care să includă şi actori din România, însă după discuțiile purtate cu mediul academic şi institutele de cercetare consideră că România va beneficia de fonduri consistente.

„Avem un plan foarte concret cum să creştem prezenţa noastră acolo, cum să promovăm institutele de cercetare din România în diverse parteneriate europene, cum să trimitem mai mulţi evaluatori, cum să creştem şansele, cum să reuşim să aducem bani direct de la Bruxelles pe proiecte de cercetare, fiindcă sunt separat de cei 43 de miliarde de euro alocaţi României. Şi sunt convins că dacă va fi şi un sprijin guvernamental, greu cu actualul Guvern, dar sunt convins că după 2020 lucrurile vor sta altfel în România, cât mai mulţi bani vor veni şi în ţara noastră”, a concluzionat Cristian Buşoi.

Preocupare pentru cancer și prevenția sa

O preocupare foarte importantă a Comisiei Europene o reprezintă digitalizarea sănătăţii şi momentan se lucrează la un proiect care să interconecteze sistemele digitale de sănătate ale statelor Uniunii Europene. „Se lucrează acum la un proiect care să interconecteze sistemele digitale de sănătate ale statelor Uniunii Europene, dosarele electronice ale pacienţilor. Adică dosarul electronic al unui pacient din România să poată fi accesat dacă are o urgenţă sau merge într-o bună zi într-un spital din Viena sau dintr-o altă ţară europeană. Şi aici vor fi bani care se vor accesa direct de la Bruxelles”, a transmis Cristian Buşoi.

Europarlamentarul este copreşedintele unui grup de lucru pentru bolile ficatului în Parlamentul European și își dorește să pună în acest context presiune pe statele membre să ia în serios lupta împotriva cancerului şi prevenţia.

„Cancerul de ficat, hepatitele sunt boli cu mare impact pe sănătatea cetăţenilor europeni. În mod direct sunt puţine pârghii la nivel european, dar ceea ce facem noi acolo este să stabilim nişte strategii comune, să vedem din fondurile europene ce bani pot fi folosiţi pe această direcţie şi cea mai importantă sumă este în zona cercetării pe viitor, să punem presiune pe statele membre să ia în serios lupta împotriva cancerului, tratarea, descoperirea timpurie, programele de prevenţie şi să facilităm schimbul de bune practici. Pentru că sunt nenumărate exemple de ţări europene care au făcut paşi importanţi care nu înseamnă neapărat bani, ţin şi de o mai bună organizare, de implementarea la timp a unor ghiduri europene cu tratamentele cele mai eficiente”, a concluzionat Cristian Buşoi.

La final, liberalii au ținut să sublinieze importanța acestor alegeri pentru conducerea actuală.

„Aceste alegeri pot avea și un alt semnal: de sfârșit pentru guvernarea PSD. Dacă PSD primește o lecție la aceste alegeri, dacă românii se mobilizează, dacă scorul lor va fi mai mic față de 2016, semnalul politic va fi mai puternic. Toți acei români care se simt înșelați, se simt umiliți, păcăliți de promisiunile mincinoase făcute în 2016 de PSD, au duminică ocazia să voteze și să transmită acest mesaj deosebit de puternic, pentru că votul până la urmă este cea mai puternică armă pe care o are un cetățean într-o democrație”, a afirmat Cristian Bușoi.

Elena Polearuș