FOTO: Lavinia Cosma, USR, vot „pentru oameni cinstiți și profesioniști”

În această dimineață, puțin după ora 11.00, în ziua Alegerilor Europarlamentare și a Referendumului, deputatul Uniunii Salvați România, Lavinia Cosma, s-a prezentat la Secția de votare nr. 22 din incinta Gimnaziului Friedrich Schiller din Aleea Carpați.

„Am votat astăzi pentru noi. Pentru noi românii, pentru noi maghiarii și pentru noi rromii. Pentru că noi aici în județul Mureș, în Târgu Mureș, aici acasă, suntem multiculturali. Și cred că noi cu toții avem nevoie să fim în Europa în primul rând. Am votat pentru oameni cinstiți, am votat pentru oameni profesioniști, care să meargă acolo la Bruxelles să ne reprezinte cu demnitate și să se lupte pentru interesele noastre. Am votat ca să se întoarcă cei din diaspora acasă și am votat pentru ca să nu mai plece tineri în străinate, un lucru foarte important”, a declarat deputatul în privința Alegerilor Europarlamentare

Lavinia Cosma a votat și în cadrul Referendumului convocat de președintele țării, Klaus Iohannis.

„Am mai votat astăzi pentru un lucru – pentru un stat de drept. Și mi-ar plăcea ca să fie cât mai mulți români astăzi la vot pentru că suntem datori celor care s-au jertfit pentru noi în ’89 ca să avem noi astăzi dreptul să votăm”, a concluzionat Lavinia Cosma.

Elena Polearuș