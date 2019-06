Florin Vos ne prezintă un nou cântec, în ritmuri de Slow Country!

Share



Îndrăgitul artist reghinean Florin Vos a lansat, în urmă cu câteva zile, în mediul virtual, un nou single, intitulat “Viață pașii mei unde mă poartă”, în care prezintă, în premieră pentru fani, un nou gen muzical, pe care nu îl mai abordase până acum. Întrucât sâmbătă, 1 iunie, Florin Vos şi-a sărbătorit ziua de naştere, redacţia cotidianului Zi de Zi îi doreşte artistului să aibă parte de multă sănătate, inspiraţie şi succese pe toate planurile, alături de tradiţionala urare de “La mulţi ani”!

Versurile, descoperite pe Facebook

Ideea cântecului s-a născut în urmă cu circa doi ani, când Florin Vos naviga pe o reţea de socializare, unde a găsit o poezie scrisă de un internaut, căruia i-a propus o colaborare.

“Cântecul “Viață pașii mei unde mă poartă” s-a născut chiar întâmplător, dar sunt foarte fericit că acest proiect a luat viață. Povestea este simplă. Acum aproximativ doi ani, navigând pe Facebook în timpul liber, am găsit din întâmplare o poezie frumoasă, postată de tânărul poet Andrei Branasi, pe profilul lui. După ce am analizat-o foarte bine, pentru că mi-a plăcut mesajul transmis la prima citite, am luat legătura cu Andrei și i-am propus să-mi încredințeze mie acele versuri, să compun o melodie frumoasă, care să le îmbrace și să le dea viață. Andrei a fost foarte încântat de idee, a șters versurile de pe Facebook și din acea clipă am început să mă gândesc cum ar fi cel mai bine să le colorez muzical. Totul a fost atât de simplu, pentru că a doua zi dimineață am luat chitara în braţe și cu textul în față am început să cânt, direct, melodia pe care astăzi o auziți și care nu a suferit nicio modificare din acea clipă”, a declarat cântăreţul.

Lansarea, după doi ani de aşteptare

Artistul reghinean a mărturisit că a aşteptat, timp de doi ani, o ocazie specială pentru lansarea cântecului.

“Sunt absolut convins că totul a venit de sus, ca o binecuvântare și totodată o potrivire exactă între mesaj și melodie. Cântecul a rămas în studio, sub forma de proiect, aproape doi ani, pentru că simțeam că momentul în care îl voi lansa trebuie să fie unul special și să exprime exact starea mea din acel moment. În urma unor probleme de sănătate pe care le-am avut în acest început de an, urmate de o intervenție chirurgicală foarte complicată și o perioadă de recuperare foarte grea, după ce mi-am revenit în proporție de 90%, am deschis proiectul și mi-am spus că acum este momentul cel mai potrivit în care pot să spun “Mulțumesc viață, pentru tot ce îmi oferi!”. Astfel, am trecut la fapte și am trimis ghidul la prietenul meu, Alex Malschi, care este unul din cei mai buni orchestratori cu care am lucrat până în prezent. El a simțit, la rândul lui, că acest cântec merită ceva deosebit și împreună cu Jimmy El Laco, chitaristul trupei Nightloosers, care a imprimat chitarele, au dus cântecul în direcția Slow Country, lucru care a fost din start pentru mine o nouă provocare, care după cum bine se vede și se aude, am trecut-o cu brio”, a explicat Florin Vos.

Ecouri pozitive din partea fanilor

Odată lansat în spaţiul virtual, videoclipul i-a cucerit pe amatorii de muzică de calitate.

“După ce am lansat videoclipul pe internet am primit sute de mesaje și telefoane de la prieteni care îmi spuneau că parcă acest cântec a fost compus pentru fiecare dintre ei, lucru pe care l-am intuit încă din primele momente în care am citit versurile. Unii mi-au spus chiar că piesa sună exact ca la americani, parcă e concepută la Nashville, patria muzicii country, lucru care mă determină să mă gândesc serios și la o variantă în limba engleză. O altă cunoștință mi-a spus că își va face un tatuaj cu versurile “Nu știu mâine ce mă mai așteaptă / Dar stiu c-am valsat și îngenunchiat”, extrase din acest cântec, un gest care mi se pare extraordinar. Nu este un cântec trist. Este un cântec care îți dă o stare și când îl asculți, parcă îți trec toți anii din viață, trăiți până în acel moment, prin fața ochilor, așa cum au fost ei, cu bune, cu grele, cu zâmbete cu dezamăgiri, lucruri normale care ni se întâmplă tuturor, în această călătorie, pe care o numim simplu “Viață”, a declarat Florin Vos.

Totodată, artistul reghinean a precizat că dedică noul cântec “în primul rând familiei mele, prietenilor mei și tuturor celor care îmi urmăresc și îmi apreciază activitatea artistică!”.

Alex TOTH