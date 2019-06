FOTO: Alimentația, farmacologia, aromoterapia, medicina clasică și cea holistică, cei 5 aliați împotriva cancerului. Află mai multe de la specialiști!

Share



Hotelul Grand din Târgu Mureș a găzduit în 31 mai un eveniment special, pozitiv, care își propune să abordeze tratamentul cancerului din toate perspectivele care există la această oră, „Îmbrățișează cancerul să se poată vindeca”.

Evenimentul, organizat de Asociația Pro Nutriție și Asociația „Îmbrățișează-mă”, a fost moderat de Mihaela Ghica, consilier în psihoterapie. Pe lângă materialele care conțineau informații importante cu privire la prevenirea și învingerea cancerului, cei prezenți au degustat produse raw, fără gluten, nuci, fructe, prăjituri cu rubarbă, mezeluri fără conservanți și au putut să schimbe o vorbă, să pună întrebări tuturor specialiștilor prezenți și să înțeleagă că nu sunt singuri.

Abordare holistică și clasică

Evenimentul a fost deschis printr-o abordare holistică, prezentată de dr. Ilyes Zsolt, medic specialist psihiatru, care a vorbit despre reconectare la igiena sănătății, igiena mentală și sufletească în prevenția psihooncologică. Conform spuselor sale, stresul reprezintă unul dintre cei mai mari inamici ai organismului. Doar 5 minute de stres dezechilibrează organismul pentru următoarele 6 ore.

„Unii spun că cancerul este un șoc emoțional care nu a fost prelucrat. Alții zic că apariția sa este codificată în genele noastre. (…) Însă ce știm sigur e că studiile arată că 6 îmbrățișări pe zi scad drastic șansele de a face cancer, deoarece ele reduc masiv stresul”, a spus dr. Ilyes Zsolt. Cei mai importanți pași pentru combaterea cancerului, spune el, sunt credința, atitudinea pozitivă, acceptarea, compasiunea (iubirea), eliberarea fricilor și reconectarea la viață, deoarece cancerul nu este o sentință la moarte, este doar un diagnostic.

Următorul urcat pe scenă a fost dr. Szilagyi Zsolt, medic specialist în oncologie medicală care a vorbit tuturor celor prezenți despre terapia standard. Există câțiva pași în aparția cancerului, proces numit carcinogeneză. În primul rând, celula normală trece printr-o mutație, devenind „nemuritoare”. Urmează încă o mutație prin care celula creează o tumoră, ultimul pas revenindu-i metastazei, proces care permite celulelor canceroase să se deplaseze prin organism, creeând noi tumori.

Principalele tratamente în oncologie la ora actuală sunt intervențiile chirurgicale, radioterapia, chimioterapia, imunoterapia și terapia hormonală. Conform spuselor medicului, chimioterapia nu este atât de înfricoșătoare precum spun unii, reacțiile fiind reversibile în timp și controlabile. Concluzia sa a fost că tratamentul cancerului necesită o abordare multidisciplinară. „În decizia terapeutică, ultimul cuvânt este întotdeauna al pacientului după discutarea opțiunilor terapeutice și efectele secundare ale acestora”, a spus dr. Szilagyi Zsolt.

Antioxidanții, esențiali în lupta cu bolile

Farmacista Sanda Moldovan a prezentant la rândul său trei opțiuni de susținere suplimentară a organismului prin ceea ce cunoaște ea cel mai bine, suplimente alimentare. Cei mai importanți în această susținere sunt antioxidanții care reprezintă de fapt substanțe chimice care au proprietatea unică de a neutraliza substanțele periculoase pentru organism, numite radicali liberi (de oxigen) care atacă membranele celulelor, tulburându-le funcționarea normală și uneori chiar distrugându-le.

„Antioxidanții au un rol important în menținerea sănătății, prevenind îmbătrânirea prematură, bolile de inimă și chiar cancerul, elimină radicalii liberi responsabili de apariția ridurilor și a unor tulburari de sănătate, fructele și legumele conținând antioxidanți în diferite cantități. În corpul uman există radicali liberi proveniți de la procesele de oxidare din organism, responsabili fiind stresul și stările emoționale negative, dar și de la toxinele din mediul exterior, cum ar fi alcool, tutun, medicamente, droguri, poluare sau malnutriție”, a spus farmacista.

Sanda Moldovan a recomandat trei antioxidanți principali în susținerea organismului. Vitamina C liposolubilă, supranumită și „bunicul” antioxidanților tradiționali, care crește absorbția nutrienților prin captarea ingredientelor active în membranele protectoare numite lipozomi, pentru a elibera vitamina C direct în celule, calitățile vitaminei C fiind foarte bine cunoscute la ora actuală în protecția organismului.

Sodul natural este un extract de orz verde produs de INCDMI Cantacuzino, utilizând exclusiv plante din cultura proprie (crescute în conditii ecologice) și respectând un process tehnologic validat. Sunt utilizate doar plante tinere (max. 20-25 cm înălțime), știut fiind că acestea au un conținut maxim de fitonutrienți și oligoelemente. Produsul prezintă proprietăți energizante, antioxidante, detoxifiante, hepatoprotectoare, antiinflamatoare, fortifiante, radioprotective și multe altele.

Utimul supliment recomandat a fost vitamina B17, cunoscută și sub numele de amigdalină, fiind menționată la greci, romani și chiar egipteni în tratamentul unor tumori ale pielii. Încadrarea ca vitamină a Amigdalinei este puternic contestată de către medicina clasică, neexistand încă brevet asupra Vitaminei B17. Cea mai bogata sursă de vitamina B17 sunt sâmburii de caisă, însă se regăsește și în caise, mere, piersici, pere, prune, hrișcă, ovăz, secară, orz, fasole albă, broccoli, varză albă, spanac, dovlecei, zmeură, struguri sau ceapă roșie.

Uleiurile esențiale – un adjuvant terapeutic

În cadrul evenimentului am făcut și o incursiune în uleiurile esențiale terapeutice cu Andreea Borz, specialist în domeniu. Uleiurile esențiale sunt lichide volatile provenite din petale, frunze, rădacină, scoarță, semințe, tulpină, fructe, etc, fiind extracte de plante, de 10-70 de ori mai potente decât planta în sine.

„Cand ai mirosit un trandafir sau ai trecut pe lângă un câmp de levănțică sau te-a încântat menta prospătă, ceea ce ai mirosit sunt uleiurile esențiale din plante, care sunt de altfel sistemul natural de protecție al plantelor și care pe lângă calitatea aromatică au și calități terapeutice”, a spus specialistul.

Ea a vorbit despre trei uleiuri esențiale: copaiba, tămâie și turmenic. Uleiul esențial de copaiba este extras din copacii cu același nume din pădurile tropicale din Amazon și reprezintă un ajutor în procesul inflamator și durere, hepatoprotector, protecția creierului, acnee, dar este și diuretic.

Uleiul esențial de tămâie este deseori numit „regele uleiurilor”, având beneficii extraordinare pentru sănătate. Terpenele din tămâie îi permit să traverseze bariera hemato-encefalică. De asemenea, crește activitatea leucocitelor, care ajută organismul să lupte împotriva invadatorilor microbieni nedorite.

Nu în ultimul rând, uleiul de turmenic este util în răceala, în lupta cu cancerul, întărește imunitatea, alină durerile articulare și musculare, este util în ameliorarea depresiei, îmbunătățește digestia, susține sănătatea ficatului, reduce șansele atacurilor de cord și produce mai mult colagen.

Alimentația – esențială pentru prevenție și combatere

Camelia Pop, dietician clinic nutriție oncologică, inginer cercetări alimentare și specialist calitate medicament – aliment – mediu a vorbit despre puterea alimentației, ea fiind și cea care organizează aceste evenimente în toată țara.

„Eu sunt fost pacient, am avut două operații la 17 și 18 ani, pentru o tumoră maxilară invazivă. Și acesta a fost motivul pentru care m-am apucat de această treabă, să arăt cât este de importantă hrana dacă știi că e nevoie să o țintești pe funcție, nu pe gust și plăcere. Hipocrate spunea „Lasă hrana să îți fie medicament”. Am organizat acest eveniment pentru că am o promisiune de îndeplinit față de noi, cei dragi aflați în suferință și memoria celor plecați. Pentru că totul este posibil dacă colaborăm și aducem împreună atât medicina adoptată, complementară, alternativă, cât și un pic de spiritualitate. Abordăm cancerul multidisciplinar, doar așa îl putem controla în măsura în care pacientul înțelege că nu există doar o cauză a cancerului, ci mai multe”, a spus Camelia Pop.

Între 30-50% din cazurile de cancer pot fi prevenite în prezent prin evitarea factorilor de risc și prin punerea în aplicare a unor strategii de prevenire existente bazate pe dovezi. Prin modificarea comportamentului alimentar multe din tipurile de cancere pot fi prevenite printr-o nutriţie echilibrată şi ţintită.

Aproximativ o treime din decesele cauzate de cancer se datorează principalelor 5 riscuri comportamentale și dietetice: indicele de masă corporală mare (peste 25), consumul redus de fructe și legume, lipsa activității fizice, consumul de tutun și consumul de alcool.

Camelia Pop a vorbit despre importanța limitării consumului de produse alimentare procesate care conțin îndulcitori artificiali și zahăr, grăsimi procesate hidrogenate sau aditivi alimentari, limitarea consumului de carne, mai ales roșie, mezeluri sau conserve de pește, dar și limitarea laptelui 70% din organismele adulţilor nefiind în stare să proceseze laptele într-un mod corect.

Legumele crucifere au un rol ridicat în prevenție, la fel și probioticele, uleiurile de rozmarin, busuioc sau salvie, năutul sau tofu, secara, fasolea mung, lintea, morcovii, produsele apicole naturale, semințele de in, migdalele crude, rodii, căpșuni, merișoare și foarte multe condimente.

Tot Camelia Pop a vorbit și despre beneficiile plantei de canabis, recunoscută deja la nivel mondial în acest sens, însă care la noi se găsește greu (uleiul de CBD) și nu este reglementat cum este în alte țări, pentru a te asigura că primești un produs de calitate.

Întrebată care este concluzia pe care o pot extrage cei care au fost la eveniment, Camelia Pop a avut un răspuns pregătit. „Concluzia este că prea puțină lume cunoaște importanța prevenției prin micronutriție în recidiva cancerului, inclusiv cadre medicale. Și în prevenția cancerului ca atare e nevoie de reeducare alimentară conștientă și constantă pentru că știința nutriției și alimentară este în continuuă cercetare, hrana trebuie sa fie utilizată ca scut de protecție împotriva oricărui inamic extern și intern, iar să prevenim e mai ieftin și mai ușor decât să tratăm cu greutate și durere”, a spus dieticianul.

Evenimentul de la Târgu Mureș este al doilea dintr-o serie răspândită prin toată țara. După ce a fost la Timișoara, urmează Cluj Napoca, Sibiu, Brașov, București, Iași și Oradea. „Voi face încă evenimente de acest gen în orașele din România și Republica Moldova, de Prevenție a Cancerului prin Nutriție și abordare holistică integrativă complementară a cancerului, pentru conștientizare și din pasiunea de a ajuta oamenii aflați la nevoie. În urma acestor evenimente, banii îi voi folosi să asigur unor pacienți hrana necesară susținută pe parcursul tratamentelor”, a concluzionat Camelia Pop.

Text și foto: Polearuș Elena