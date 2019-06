Un vis devenit realitate. Stiloul Regelui Mihai I al României made by Herlitz – Pelikan

Share



Un vis devenit realitate. Atât de simplu, dar purtând în acest mesaj complexitatea procesului, a rigorii creației și a istoriei unei personalități și a două țări, a transpus Horațiu Nicolau, directorul general al companiei Herlitz România și autorul moral al stiloului Ediția Regală: Regele Mihai I al României, la lansarea acestei piese de colecție, lansare desfășurată în 30 mai în atmosfera caldă și naturală a Clubului Diplomatic din București în prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Româneii, și a Alteței Sale Regale, Principele Radu. Stiloul este o creație marca unui brand, de asemenea istoric, Pelikan. Un stilou de lux, de o eleganță rafinată, impregnat de istoria valoroasă, bogată și principială a Regelui Mihai I al României, care va înnobila măsuțele de scris a 300 de colecționari. Primul exemplar dăruit Majestății Sale Margareta va putea fi admirat la Castelul Peleș din Sinaia.

Este onorant să faci parte și să participi la un eveniment aparte, denumit simbolic “Literă de Rege”, încărcat de emoție, de admirație, de repect, de istorie, așa cum avea să mărturisească prezentatorul Andi Moisescu la începutul lansării stiloului „Ediția Regală: Regele Mihai I al României”. Mai ales atunci când descoperi că e prima și singura ediție dedicată unei personalități, ceea ce îi conferă, chiar dacă mă repet, unicitate și marchează o premieră pentru brandul german Pelikan.

Este o bucurie să observi câteva câteva sute de persoane făcând liniște și croind drum spre scenă celor care au făcut onoarea de a participa la acest elegant eveniment – Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și Alteța Sa Regală, Principele Radu.

Simți ceva special când ești parte a unui eveniment de o simplitate regală, de o naturalețe neobișnuită, care vorbește despre visul unui om de a crea un instrument de scris deosebit, de lux, în onoarea și în prezența Regelui Mihai I al României. Acest om este Horațiu Nicolau, directorul general Herlitz România, care ne-a redat succint povestea plină de emoție a devenirii unui vis, cu regretul despărțirii de Regele Mihai I al României, înainte ca această piesă de colecție să fie lansată.

“Majestatea Voastră, Alteța Voastră Regală, dragi invitați, în 2014 am fost acceptați ca furnizori ai Casei Regale a României ca Herlitz România, acum reprezentăm două branduri, Herlitz și Pelikan, și suntem mândri de acest lucru. După 2014, împreună cu directorul Casei Regale a României, domnul Ioan Tucă, ne-am gândit cum s-ar putea lansa o asemenea operă de artă, gândindu-ne la Regele nostru și la brandul nostru foarte vechi și istoric. Și am hotărât ca visul să devină realitate. Cu o echipă de colegi din Germania, împreună cu colegii noștri de la Târgu Mureș, Florin, Corina de la marketing, am creat împreună acest stilou. La mijlocul proiectului a intervenit decesul Regelui Mihai I și, bineînțeles, ne-am oprit. Împreună cu domnul Tucă și cu Casa Regală am hotărât să continuăm după ce am păstrat un an de doliu. Și, iată că după un an de muncă, astăzi lansăm Ediția Regală: Regele Mihai I al României. O Ediție Regală în 300 de exemplare. Colecționarii, oamenii de bine, oamenii cu suflet, cu moralitate și cu inimă mare sunt convins că îl vor aprecia. Sire, Rege, acolo de unde ești, să te bucuri, astăzi stiloul Regelui Mihai I este lansat. Vă mulțumesc”, a rostit pe scenă Horațiu Nicolau.

Primul exemplar dăruit Majestății Sale Margareta

Printr-un video creat de Pelikan, dedicat Regelui Mihai I al României și asociat stiloului, ne-am bucurat apoi să ne amintim cu drag și cu multă emoție de Rege și să rememorăm, prin imagini, principiile care l-au călăuzit întreaga sa viață zbuciumată: viziune, datorie, curaj, moștenire, onoare, educație, credință, loialitate.

A venit după aceea un alt moment emoționant. Să îl ascultăm cu ochii minții și cu bună-credință pe Horațiu Nicolau: “Exemplarul Regelui Mihai I al României, astăzi, se înmânează Majestății Sale Margareta și se intitulează Stiloul Regelui”. Majestatea Sa Margareta l-a primit cu emoție, l-a studiat ca pe un bun drag, amintire a unui părinte, a unui mare rege și a valorilor care animă Casa Regală a României. Aveam să observ cu câtă grijă îl ținea pe măsură ce evenimentul de lansare se derula.

Pe scenă, din partea Casei Regale a României, a vorbit Alteța Sa Regală, Principele Radu.

“Dacă vreți să știți cu adevărat de ce a ales Familia Regală Pelikan și nu altă firmă de instrumente de scris este pentru că ei s-au născut la câteva luni distanță de Regele Carol I. Dacă am făcut bine socoteala, 181 de ani ai companiei Pelikan duc la 1838 și Regele Carol I s-a născut în 1839. Deci Germania ne-a dat în acele 12 luni atât pe cel mai mare șef de stat pe care românii l-au avut vreodată cât și o companie legendară care ne-a însoțit tuturor celor prezenți aici copilăria. Am avut cunoștință despre acest proiect și Majestatea Sa și eu aproape de la începutul lui, dar propriu-zis nașterea acestui produs a durat aproape 3 ani și în toți acești ani am fost surprinși de grija meticuloasă a părinților stiloului de a avea fiecare detaliu pus la locul lui, știind și perfecțiunea meșteșugului german, dovedit de atâtea ori în secolul al XIX-lea, al XX-lea, dar și al nostru, am fost sigur că în final va fi ceva între operă de artă și înalt meșteșug. Faptul că stiloul a întârziat și a apărut după ce Regele a plecat la Ceruri nu înseamnă decât că Regele e nemuritor. Poate în continuare de acolo de unde e să primească acest fel de daruri care sunt întru stabilitatea și coerența României de astăzi și de mâine. Dar, desigur, întâlnirea noastră de astăzi este una veselă și una optimistă pentru că dă un exemplu minunat societății românești. Ați văzut că acolo erau scrise o serie de principii, dar aceasta este o companie care produce bunuri și care produce prosperitate pentru miile de oameni care lucrează pentru ea. Așadar, împletirea între viturțile la care Regele Mihai ținea și instinctul de a face pentru generațiile o viață mai bună se împletesc minunat în penița acestui stilou. Așa că Majestatea Sa și cu mine suntem foarte bucuroși să vedem o adunare atât de numeroasă pe care nu am sperat-o, nu am crezut-o și să felicităm pe autorii acestui minunat obiect, promițându-le că o să continuăm cu purtarea soliei principiilor Regelui și în țara mamă a firmei Pelikan și în alte părți unde va ajunge Stiloul Regelui”, a fost mesajul Alteței Sale Regale.

Primul exemplar din colecția limitată de 300 de stilouri va reface drumul simbolic spre Sinaia pentru a fi oferit spre admirație celor care vor trece pragul Castelului Peleș.

Licitație pentru o cauză nobilă

Primele patru exemplare, ocrotite de casete, ni s-au dezvăluit apoi în aplauzele celor prezenți. De altfel, aceste prime patru exemplare ale Ediției Regale: Regele Mihai I al României au fost scoase la licitație, pornind de la prețul său – 3800 de lei + TVA, urmând ca fondurile strânse să fie donate în întregime Asociației Patrimoniului Regal Peleș.

Cei patru câștigători ai licitației de tip silent option vor primi stiloul și o plăcuță de aur cu numele lor.

Diferența de stilouri se vor oferi pentru vânzare prin înregistrarea în platforma dedicată www.LiteraDeRege.ro.

Seara de gală a fost animată de Cvartetul Amadeus care a îmbinat, armonios, muzica clasică și cea din filme pentru a completa atmosfera elegantă a evenimentului “Literă de Rege”.

O piesă de colecție

Stiloul face parte din categoria instrumentelor de scris de lux și este realizat manual. Capacul este evidențiat de semnătura armonioasă a Regelui Mihai I și poartă decorațiuni placate cu aur de 23,5 k, iar în partea lui superioară conține logo-ul Pelikan.

Coroana Reîntregirii, etalată pe corpul stiloului este realizată din alamă, placată cu aur de 23,5 k, finisată în două nuanțe.

Penița stiloului este creată din aur de 18 k, parțial placată cu rodiu și inscripționată manual cu motivele și logoul Pelikan.

Corpul stiloului este confecționat în totalitate dintr-o rășină de înaltă calitate, de culoare neagră, de o dimensiune generoasă, 14,1 cm lungime, o circumferință de 13,5 mm, o greutate de 30 g și o capacitate a pistonului de 1,35 de mm. Inelul superior este gravat cu dictonul Casei Regale a României: „NIHIL SINE DEO”, dicton respectat cu ardoare de către Rege.

Stiloul este prevăzut cu un piston cu mecanism diferențial și, de asemenea, este prevăzut cu o fereastră dispusă pe toată circumferința sa, poziționată deasupra gripului, cu scopul de verificare a nivelului de cerneală.

O istorie de 181 de ani. Pelikan

Pe 28 aprilie 2018, s-au împlinit 180 de ani de existență a brandului Pelikan. Pelikan este un brand cu care, de multe generații, se asociază conceptul de scris de mână și chiar ideea de stilou. Stiloul Pelikan – din categoria instrumentelor de scris de lux – s-a născut în 1929, fiind prevăzut cu un mecanism de alimentare cu piston diferențial, revoluționând stilourile și influențând pozitiv tehnica scrisului caligrafic.

Astăzi, Pelikan are 18 subsidiare în Germania, Argentina, Mexic, Belgia, Elveția, Italia, Spania, Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria, România, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Taiwan și Malaezia. Grupul are fabrici de producție în Germania, Columbia, Mexic și Polonia, iar produsele ajung în aproape toate țările lumii.

Pe segmentul de instrumente de scris premium, Pelikan oferă produse fabricate integral în Germania, în fabrica din Vöhrum. Brandul are un respect deosebit pentru tradiție și se sprijină pe decenii de experiență. Fie că este vorba de stilouri, pixuri sau rollere, fiecare instrument de scris este tratat cu respectul și atenția pe care le merită, deoarece fiecare dintre acestea este unic. Pe lângă seriile clasice și edițiile limitate, în portofoliul companiei se mai găsesc faimoasele cerneluri Edelstein precum și diverse accesorii.

Grupul Pelikan mai deține o companie de servicii care oferă suport logistic și IT. Sub umbrela Pelikan găsim brandurile Pelikan, Herlitz și Susy Card.

Herlitz România, afaceri în creștere

Brandul Herlitz este prezent pe piața din România din 1990. Compania Herlitz România are în acest moment o echipă de 72 persoane care coordonează toate operațiunile din sediul central din Târgu Mureș. Din 2012, de când Grupul Pelikan a început preluarea operațiunilor Herlitz la nivel mondial, Herlitz România a preluat și brandul Pelikan, în acest moment coordonând prezența ambelor branduri în țară.

În țara noastră, Herlitz România a înregistrat o creștere de la an la an, anul trecut având o cifră de afaceri de peste 11 milioane euro și este unul dintre principalii jucători de pe piață în ceea ce privește instrumentele de scris și colorat, ghiozdane și rucsaci, caiete, produse pentru birou și instrumente de scris de lux.

Ligia VORO

Sursa foto: Herlitz România & TB