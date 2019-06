Final de stagiune pentru concertele lecție și educative

Share



Stagiunea concertelor lecție și educative pentru elevi programează vineri, 7 iunie, ultimele concerte, sub bagheta tânărului muzician tîrgumureșean Remus Grama,

„Orchestra noastră simfonică îi va acompania pe soliștii Nagy Krisztina, Szaniszló Attila, Domahidi Sára, Dávid Gergely, Bitai Attila, Todoran Julia Teodora și Makkai Márton, toți elevi ai Liceului Vocațional de Arte din orașul nostru. Ei ne vor tălmăci pagini concertante din creația compozitorilor C. Saint-Saëns, E. Lalo, Ernst Sachse, T. A. Vitali și L. A. Kozeluh. Prezentările vor fi făcute de doamnele profesoare Carla Gliga și Fülöp Klára cărora le mulțumesc și pe această cale pentru înaltul profesionalism și abnegația cu care an de an ne ajută în această nobilă misiune a promovării valorilor muzicii clasice în rândul tinerei generații”, a precizat Vasile Cazan, directorul Filrmonicii de Stat Tîrgu-Mureș.