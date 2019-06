MINDTHEGAP. În lumea tapetului, abajururilor și a textilelor care cuvântă

Share



Când pătrunzi într-o încăpere decorată cu creațiile MINDTHEGAP, tapet, abajururi, textile, experienţa e unică, atât de profundă vizual și tactil este. Trebuie doar să îți lași imaginația să își facă de cap, pentru că imaginile te poartă și te simți aievea într-o pădure tropicală, printre ruinele de la Pompeii sau într-o cafenea din anii 30 ai secolului trecut în New York.

Când pășești în universul MINDTHEGAP, brandul propriu, premium al companiei târgumureşene Global Art Production (GAP), cu timiditatea omului care recunoaște frumosul și talentul celor care ni-l inspiră, te emoționezi pentru că propriile experiențe se amestecă, într-un creuzet al sentimentelor, cu imaginile vii, colorate, aducătoare de istorie, de natură, de arhitectură și câte și mai câte pe care le regăsești în tapetul de pe un perete din sediul companiei, pășind parcă de pe o lampă care își trăiește propia viață de Sfinx, din textilele care îmbracă mobilierul.

Iar când răsfoiești cataloagele elegante care îți dezvăluie colecțiile din ultimii trei ani, eşti când într-o oranjerie, savurând parfumuri și triluri, când la Pompeii, descoperind o lume împietrită, când în lumea de sub ape, pe un banc de corali, respirând viața marină, când în anii 30 glamour ai New York-ului, învăluit în fumul de trabuc și cu jobenul la îndemână, când în lumea multiculturală din Transilvania, cu sângele clocotind, când în pădurea tropicală, cu poveştile sale transmise oral şi credinţele sale milenare expuse atât de duios de Mario Vargas Llosa, când în lumea samurailor și a florilor de cireș, e când Renaștere, când Art Deco, când clasicism, când contemporan, când muzică, când antropologie, iar enumerarea poate continua atât de bogat şi spectaculos este portofoliul de produse al GAP. Iar Ștefan Ormenișan, co-fondator GAP și Creative Manager, și echipa sa de designeri inovează continuu.

Și fie că vorbim de tapet, abajururi sau textile, totul e gândit astfel încât să îți creeze sentimentul acela de intimitate și, de ce nu, de unicitate, de a fi altfel, original.

Să plecăm de la începuturi…

Brandul MINDTHEGAP a fost lansat acum aproape 4 ani, după ce timp de câţiva ani GAP producea pentru alte branduri, celebre în lume, dar nimeni nu știa că sunt made in Tîrgu Mureș.

“Am decis că vrem să avem brandul nostru, să devenim noi celebri, nu să îi facem pe alții. Toată lumea lua produse de la noi, design de la noi și am spus stop”, îşi aminteşte Ştefan Ormenişan.

Odată cu brandul a fost lansată și prima colecție de tapeturi. “Acest lucru a făcut foarte mult diferența, pentru că am gândit un tapet mult diferit față de ce era pe piață, un tapet cu care să concurăm brandurile existente, poate și de 100 de ani, cu un produs premium. La momentul în care am lansat brandul propriu și colecția de tapet vindeam în 8-10 țări tablouri, însă tapetul ne-a scos în lume, a făcut posibil să fim în 54 de țări și să dezvoltăm și portofoliul de produse, pentru că după aceea am lansat și corpurile de iluminat”, ne poveşteşte Ştefan Ormenişan.

Creațiile sub brandul MINDTHEGAP sunt cosmopolite și globale, însă, momentan, cea mai bună piață este Anglia, atât din punct de vedere al desfacerii cât și al volumului. Aici se livrează 20% din producția GAP.

“Anglia e cea mai importantă și, probabil, va mai fi pentru că are cel mai mare consum. Feedback-ul din Anglia este că produsele noastre sunt folosite preponderent în zona de home, de clientul final mai mult decât în zona de business și hospitality”, punctează managerul.

Aşa că nu vă miraţi, dacă veţi găsi produse sub eticheta MINDTHEGAP în cele mai mari magazine din Londra. Însă şi în Statele Unite ale Americii, Panama, Mexic, Singapore, Noua Zeelandă, Japonia şi multe altele. Până la 54.

În cea mai mare parte a ţărilor unde creaţiile sub brandul MINDTHEGAP, în special rolele de tapet, ajung sunt distribuite de companii care livrează produsele celor mai mari branduri de tapet.

“În Spania, Portugalia, Japonia, Olanda, Belgia suntem distribuiți de aceleași companii care distribuie marile branduri pentru că produsele noastre sunt de super calitate. De multe ori vindem mai scump decât brandurile vechi (n.a. 150 de lire – o rolă de tapet de 4,5 mp), care produc volume mult mai mari, dar asta nu contează pentru că am venit cu ceva nou. Acesta e feedback-ul de la clienți, voi sunteți așa de diferiți, lumea caută altceva într-o lume uniformă”, ne explică Ştefan succesul pe care creaţiile sub brandul MINDTHEGAP îl au.

Nici în România, GAP nu se poate compara cu vreo altă companie care produce tapet. Cu toate că nu au mizat pe România, 15% din vânzări sunt din piaţa internă, tapetul MINDTHEGAP fiind comercializat în magazinele importante de designeri din București.

“Eu întotdeauna am gândit brandul și produsele pentru extern, pentru că știam că în România nu pot să trăiesc, nu pot să fac un business de nivelul acesta și nimeni nu va putea pentru că nu este cerere, nu este cultură și nu sunt bani, sunt trei aspecte esențiale. La final tragi linie și vezi că România e pe locul 3 sau 4, e surprinzător și ne surprinde plăcut, deși nu ne-am concetrat brandul niciodată pe România. Încercăm acum să venim acasă și să ne promovăm și în România”, spune Ştefan.

Comenzile pentru produsele din portofoliul companiei vin atât direct, de exemplu de la profesioniştii din domeniu, proprietari de magazine, pe care îi întâlnesc la târguri, dar şi prin shop-ul online.

“Este o dezbatere foarte intensă aici, urmăresc brandurile cele mai mari din domeniu, filosofia lor și văd că tot timpul țin și online-ul, și offline-ul. În Anglia, online-ul a luat un avânt extrem de mare și de pe Internet se cumpără astăzi tot, mobilă, textile. În Spania, Portugalia, Italia, online-ul e aproape inexistent în zona aceasta. În Spania am vândut deja în jur de 500 de sample book-uri, un catalog mare, care are bucata de tapet 1:1. Curiozitatea cumpărătorului de a atinge, de a vedea este satisfăcută cu mostre A4, pe care le vindem formidabil de bine. Clientul își comandă acasă, alege ce îi place, apoi comandă cantitatea de care are nevoie. E la fel deja și la textile. Însă magazinele, showroom-urile vor rămâne. Pentru că oamenii vor să atingă, să simtă”, crede managerul.

În Anglia, de exemplu din 80-90 de magazine care vând creaţiile MINDTHEGAP, cel puțin jumătate vând și pe online.

“Mai discut și cu Victor (n.a. Victor Şerban, co-fondator şi Managing Partner GAP) și încerc să îmi explic de ce avem acest succes, l-am visat, e adevărat, știam că facem foarte bine ceea ce facem, am investit toți banii pe care îi aveam și am riscat foarte mult la început pentru că nu știam ce o să se întâmple, am oprit să lucrăm cu firmele acestea care ne dădeau comenzi de sute de mii de euro de pe o lună pe alta și nu știam ce se va întâmpla. Probabil că facem totul cu atâta pasiune. Pentru că suntem încă la început, ne ajută să facem lucrurile foarte bine față de un super brand care are 2.000 de angajați și care se diluează un pic. Probabil că lumea vede că e mult suflet acolo, în toate detaliile”, Ştefan Ormenişan, co-fondator și Creative Manager GAP

Diferenţa o face design-ul

Însă, tehnic, există o explicaţie a succesului. A fi diferit înseamnă a gândi la milimetru, în studio, fiecare nouă colecţie, cu echipa de 9 designeri.

“La ceea ce reacționează și cu ce ne asociază lumea este design-ul. E și brandul cum l-am gândit MINDTHEGAP, made in Transylvania, ne mândrim cu multiculturalitatea noastră, că facem parte dintr-o zonă mixtă, dar pe lângă partea aceasta de brand, care sună interesant, adică ceva englezesc din Transilvania, designul probabil că e cheia. Pentru că facem design-ul foarte bun și aproape de top of the top”, consideră Ştefan Ormenişan.

În fiecare an, compania lansează o colecție de tapet cu 113 design-uri, în fiecare lună septembrie pentru anul viitor, într-o prelansare, ca apoi lansarea propriu-zisă să aibă loc în ianuarie la Frankfurt și la Paris.

“La o colecție lucrăm un an, am lansat colecţia în septembrie și eu deja încep să mă gândesc la temele care vor fi în colecția viitoare. Eu gândesc toate temele, toate story-urile în fiecare an, după care fac niște briefuri cu fetele și începem să lucrăm. Fiecare colecție are mai multe povești diferite, aceasta e iarăși o cheie a succesului deoarece am făcut stiluri diferite în fiecare colecție – avem o temă tropicală, din renascentism acum, din lumea textilelor – din Hindustan, Japonia, o poveste hippie – chiar și lumea gipsy din Transilvania etc. Întotdeauna găsim povești foarte creative”, povesteşte acesta.

“Cred că diversitatea ne-a ajutat iarăși foarte mult, dacă te uiți sunt stiluri diferite, ele se leagă – o colecție tropicală, una marină, după aceea o poveste cu circul vechi, care merge în vintage, sunt stiluri total diferite și asta ne ajută să intrăm pe piețe diferite. Colecția cu circul s-a vândut foarte bine în Japonia, pentru că nu este ceva comun pentru ei”, completează Ştefan.

Temele sunt lucrate cu migală ca apoi să fie transpuse pe tapeturi, pe abajururi și pe textile, în urma unui proces complex.

“Lucrăm doar cu fibre naturale, cu cerneluri naturale. Sunt multe tehnici, unele se desenează de la zero ca model, altele – nu, la altele folosim tehnica decupajului, colajului, cumpărăm cărți vechi, imagini vechi, din arhive, de la muzee din Amsterdam, spre exemplu, tot felul de chestii care ne inspiră, recolorăm, desenăm, scanăm, recolorăm, sunt foarte multe procese”, povesteşte Ştefan, completând: “La final, eu sunt cel care decid, pentru că se pare că, deși nu știu să desenez deloc și am făcut pian, am un simț estetic destul de dezvoltat”.

În viitor, în lumea modei?

Pentru viitor, partenerii GAP intenţionează să aibă o creştere matură, consolidată pe pieţele pe care creaţiile sub brandul MINDTHEGAP sunt comercializate, mai ales că nu şi-au propus să vândă volume mari.

“Nu vreau să concurez Ikea și H&M, o să mergem într-o zonă premium, nu visăm să fim în toate casele oamenilor, nu vreau să fiu ca un aliment indispensabil, am avut întotdeauna dorința de a face lucruri care să fie deosebite și apreciate din punct de vedere al calităţii. Încercăm să ne consolidăm brandul pe piață și să dezvoltăm piețele pe care suntem, am crescut foarte mult, cu 50% în fiecare an, în ultimii doi ani, e o creștere mare pentru business, încercăm să controlăm și asta, ca să nu ne fugă de sub picioare, să corelăm cererea cu cât putem produce și de aceea am început să externalizăm și să nu investim în echipamente neapărat, cu toate că alocăm destul de mulți bani în continuare. Nu este visul nostru să continuăm producția, pentru că până la urmă niciun brand de genul nostru nu face și producție, noi suntem foarte atipici”, explică Ştefan Ormenişan.

De aceea, încet-încet, partenerii GAP au căutat cele mai bune fabrici unde să fie produs tapetul şi de dată mai recentă textilele.

“Una dintre colecțiile pe care le-am lansat la Londra, Paris și Milano, în septembrie, e produsă integral în Anglia, în cea mai veche fabrică de tapet, e desenată și concepută aici, sub brandul MINDTHEGAP. Nu e mai rentabil decât să producem noi, dar e o colecție mai specială, tipărită pe foiță metalică sau cu cerneluri metalice, care nu se poate face în România și atunci am ales să tipărim unde produce top of the top. Așa facem și cu textilele, colecția este tipărită în cea mai mare fabrică din Anglia unde produce și Ralph Lauren Home, Hermes sau Christian Lacroix”, precizează managerul.

În 2-3 ani, spune Ştefan, că visează să nu mai facă producţie, ci să fie un brand foarte apreciat pentru creație şi pentru atmosfera pe care o creează.

“Vrem să facem propriu-zis produse homefashion, produse integrate. Acum facem lămpi de tavan cu abajur, o să introducem și picioare de abajur și lămpi propriu-zise, am lansat textile pentru casă – perne decorative, dar deja mergem și în zona de mic mobilier și încet-încet aducem toate produsele într-o gamă. Textilele au venit ca o cerere de pe piață, iar cei unde ne-am dus să le producem ne-au spus că e un pas firesc, pentru că cei care ajung la o maturitate după 3 ani și au succes cu un produs cum e tapetul, e firesc să migreze spre textile pentru că sunt modele tot repetitive, practic totul pleacă de la un pattern. Dacă am textile, gândul meu fuge spre mic mobilier, producem cu o firmă franceză care activează în România mobilier sub brandul nostru. Dar nu vreau să vând mobilier, ci textile”, apasă acesta cuvintele.

Întrebarea vine firesc oarecum: Veţi face pasul spre fashion?

“Sincer visez la fashion, cred că într-acolo mergem. Nu în fashion de zi cu zi, dar nici haute-couture, nu vreau să merg la Paris să lansez colecții, ci modele mai clasice, updatate cu textile premium”, ne răspunde managerul.

Pe partea de extindere a business-ului în alte localități, cei doi parteneri s-au gândit să transfere o parte din afacere în Cluj, iar primul pas este biroul de design, cu trei designeri, deschis la începutul anului.

“Nu mai găsim oameni buni în Târgu Mureș, în timp ce Clujul are o Universitate de Artă și Design bună. Nici nu prea avem ce să le oferim aici, nu au ce să facă după program în Târgu Mureș, li se pare un oraș plictisitor”, recunoaște Ștefan.

Chiar dacă nu au văzut atât de departe, câteodată visele, construite pe talent și multă muncă, se împlinesc și chiar depășesc cele închipuite.

Atracția Heimtextil

Una dintre modalitățile prin care brandul MINDTHEGAP este promovat sunt târgurile de profil, dincolo de cataloage, flyere sau acel elegant pachet cu un mesaj inspirațional în care produsele îți ajung acasă sau sunt livrate magazinelor.

În luna ianuarie, GAP a participat la Heimtextil, cel mai important târg internațional de textile și tapet care se organizează în fiecare ianuarie la Frankfurt.

“În acest an, pe lângă colecția nouă de tapet pentru 2019, am lansat și prima colecție de textile MINDTHEGAP. Este vorba despre o colecție de 12 designuri imprimate pe în natural și care a fost produsă în Anglia la una dintre cele mai importante fabrici de textile din lume (în același loc produc Ralph Lauren, Designer’s Guild, Cole and Son, etc). Aceste textile pot fi utilizate pentru diverse aplicații de interior cum ar fi tapițerie, draperii, perne și orice alte accesorii”, a punctat Ștefan Ormenișan, continuând: “Ca și anul trecut, am avut un feedback pozitiv de peste tot din lume, standul nostru fiind atracția halei și asta datorită amenajării diferite și a modului de expunere”.

Sunt însă și aspecte negative pe care acesta ni le-a adus atenție. “Din păcate, participarea a fost umbrită din nou de sistemul de licitații și atribuire a contractelor de organizare a acestor gen de evenimente. La fel ca și anul trecut, FEPAIUS (Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei) a făcut o cerere către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat pentru susținerea în cadrul programului Minimis de susținere a firmelor participante la acest târg. Cu toate că am primit confimarea în scris din partea FEPAIUS referitor la aprobarea acestei susțineri care însemna că fiecare societate participantă ar fi primit un ajutor din partea statului pentru chiria standului și câteva din cheltuielile de deplasare, acest lucru a fost anulat după participarea la târg”, a explicat Ștefan Ormenișan.

de Ligia VORO

Sursa foto: MINDTHEGAP

Articol publicat în ediția print TB 85, aprilie 2019