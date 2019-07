INTERVIU cu Oana Nemeș, tânăra fotografă a cărei muncă fură ochii privitorilor

Share



Oana Nemeș este elevă în vârstă de 18 ani la Colegiul Național „Unirea” din Târgu-Mureş, profilul Filologie bilingv engleză. Pasiunea față de diversitatea de persoane din jurul său i-a conturat talentul în domeniul fotografiei. Eleva abordează perspective diferite și inedite în arta sa. Temele pe care aceasta le abordează și le transpune în pozele sale sunt controversate. Oana Nemeș transmite mai mult decât un simplu impact vizual asupra privitorului prin fotografiile sale, reușind să contureze un mesaj prin intermediul acestora. Eleva s-a deschis în fața cotidianului Zi de Zi și și-a detaliat procesul de evoluție în cadrul fotografiei.

Reporter: Ce te atrage înspre domeniul fotografiei?

Oana Nemeș: Faptul că am puterea să capturez momente, indiferent că sunt neregizate sau din dorința de a aduce la realitate o schiță din capul meu și, de asemenea, faptul că am oportunitatea să cunosc și să colaborez cu diverși oameni, ceea ce e minunat, căci pot găsi ceva special în fiecare persoană în parte.

Rep.: Am observat că stilul tău de a fotografia este diferit. De unde te inspiri?

O.N.: Nu am o sursă de inspirație exactă, de multe ori, spre exemplu, văd un obiect și îmi inspiră o întreagă idee sau văd un spatiu și îmi spun: “Ce loc bun de poze!”. Uneori mă ajut și de ideile celor cu care lucrez. După un brainstorming împreună, ajungem la un concept demn de pozat.

Rep.: Ce intenționezi să transmiți prin fotografiile tale?

O.N.: Nu mă gândesc mereu la impactul pe care îl au pozele mele asupra publicului sau la mesajul pe care îl transmit. Bineînţeles că încerc să fac ceva original, să creez o poveste cu ocazia fiecărei ședințe foto. Cea mai mare satisfacție e atunci când remarc reacții pozitive de la cei din jur, însă atunci când încep un shooting sau gândesc o idee, o fac pentru mine. “Ca fotograf, fotografiezi nu ceea ce este frumos pentru toată lumea, ci ceea ce este frumos pentru tine.“

Rep.: De cât timp ai această pasiune?

O.N.: De la 13-14 ani. Îmi amintesc cum l-am rugat pe tatăl meu să mă ajute să îmi procur primul aparat foto când eram în generală și era puţin sceptic, pentru că fusese o rugăminte venită de nicăieri. A fost o dorință foarte spontană, nici acum nu știu “motivul” datorită căruia am ajuns la această pasiune.

Rep.: Care este planul tău de viitor? Are la bază fotografia?

O.N.: Nu vreau o carieră bazată doar pe fotografie. Vreau totuși să rămână o pasiune, să nu uit de unde am pornit, să nu o văd doar ca pe o muncă, să nu îmi uit stilul și să nu mă schimbe piața și clienții. Am de gând ca pe viitor să practic ceva legat de artă oricum, respectiv design interior, iar fotografia să rămână un hobby și eventual un venit în plus.

Rep.: Având în vedere produsul muncii tale, care este deosebit de cel al altor fotografi, țin să te întreb: ai urmat cursuri de fotografie sau e pur și simplu o artă spontană?

O.N.: Am urmat un curs pe la începutul pasiunii mele, “Inițiere în fotografie ITSC”, avându-i ca formatori pe Báthori Zsigmond și pe Vlad Floruț. Este un curs bun pentru începători, durata acestuia fiind de aproximativ 5 luni, iar mai apoi mi-am dezvoltat stilul pe cont propriu.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului în domeniul fotografiei?

O.N.: În primul rând multă muncă și lipsă de așteptări mari de la început. În al doilea rând, să nu lași pe nimeni să îți modeleze creativitatea și stilul. Nu deveni comercial doar pentru a avea mai mulți clienți și mai mulți bani, căci atunci nu o să mai privești fotografia ca pe o artă, ci ca pe un job. Cheia e reprezentată și de echilibrul timpului dedicat pozelor făcute pentru sufletul tău, nu doar pentru clienți.

Rep.: Care este “targetul” tău în acest domeniu?

O.N.: Să ajung să fac fotografii de care să pot fi mândră și mulțumită. Încă nu am ajuns la performanţa aceasta. Să văd de fiecare dată fericirea din ochii modelului când îi arăt produsul final. Aș spera ca fotografiile mele să ajungă cunoscute măcar la nivel național, încât, la un moment dat, să am ocazia să lucrez și cu modele mai cunoscute, cu personalități importante.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN