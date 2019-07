Adio chioşcuri de ziare din Târgu-Mureş? Reacţia liderului POL Mureş

Share



Din exces de zel, după ani de delăsare și nepăsare ale consilierilor, executivului şi ale șefilor ADP, soarta spațiilor alocate funcționării chioșcurilor de ziare din Târgu-Mureş este decisă prin forță majoră. Un atentat la libertatea de expresie și la dreptul cetățeanului de a fi informat în ziar scris. Adio chioşcuri de ziare din Târgu-Mureş?! Începutul sfârșitului e pecetluit. Bani pentru gunoaie în pubele subterane sunt cu sutele de mii. Trist, soarta librăriilor de limbă română se repetă, dispariție pas cu pas. Vor fi demolate chioșcurile din Mureşeni, Dâmbu, Dacia, Litoral, Universităţii şi din Piaţa 7 Noiembrie, plus cele trei din Tudor, respectiv de la Diamant, Corina şi Fortuna? Vinile distribuției de presă de la asasinarea cu bună știință a Ropdipetului în epoca Năstase, până la închiderea celor mai vechi și rezistenți presari locali, le știm profund, dar aduce beneficii doar în lumea nouă a online-ului… Și totuși, trebuie toți iubitorii încă de print să fie văduviți de acest minunat tabiet!?

Cotidianul Zi de Zi a solicitat miercuri, 17 iulie, în scris, punctul de vedere al liderilor UDMR Mureş, PSD Mureş, PNL Mureş, POL Mureş, ALDE Mureş, PMP Mureş, USR Mureş şi PLUS Mureş cu privire la această situaţie care poate prejudicia dreptul cetăţenilor din municipiul Târgu-Mureş de a citi ziare în limba română, maghiară sau în alte limbi, adică dreptul fundamental de a fi informaţi.

În rândurile de mai jos exprimăm poziţia exprimată vineri, 19 iulie, pe pagina sa de Facebook, de Dan Maşca, preşedintele POL Mureş, cu precizarea că expresia „papagalul şef al primăriei” îi aparţine strict liderului „oamenilor liberi”.

„Primim pe emailul POL o cerere a unui redactor sef al cotidianului, inca tiparit, Zi de zi.

Il puteti citi mai jos.

L-am sunat dupa ce l-am primit si i-am spus parerea subsemnatului.

Mi-a zis Alex Toth ca papagalul sef al primariei i-a spus ca nu se vor atinge de chioscurile de ziare functionale din oras, ale distribuitorului de presa, care se ocupa de vreo 29 de ani de acest lucru.

Il sun pe domnul Anghel, care are firma de distributie si imi spune acum 3 minute ca se grabeste sa ajunga in 7 noiembrie, unde este un chiosc functional, deoarece au venit de la primarie sa il ridice.

Domnul Anghel mai are vreun an pina la pensie,

Le-a generat prin munca lui si a echipei lui formata din vreo 19 oameni, vinzari multe celor din presa scrisa si tiparita locala de limba romana si maghiara, plus celor de la Bucuresti si nu numai.

Acum cind ar fi avut nevoie de solidaritate, cei din presa scrisa locala TAC, nu scriu nimic, din contra, la fel ca pina acum, pentru citiva arginti si-au vindut profesionalismul si sufletul unor nulitati, care de zeci de ani mint si tin comunitatea intr-o inopoiere si subdezvoltare specifica nivelului lor profesional si intelectual.

Este dureros ce se intimpla si este trist ca domnul Anghel nu stia ca va ajunge in acest moment, iar ”libertatea” de distributie a presei, intr-o comunitate cu oameni analfabeti digitali, care obisnuiesti de zeci de ani sa cumpere de citeva ori pe saptamina ziarul de la chioscul din cartier, este afectata de decizii mizerabile si lipsite de transparenta.

Domnul Anghel a spus ca va trimite in somaj toata firma, iar el va astepta pensia de la anul, cind conform legii va ajunge va virsta de pensionare.

”Domnul presedinte” al POL, adica subsemnatul, ignorat de ani de zile de presa locala, deoarece am criticat si critic mizeria promovata din bani publici, inclusiv ai subsemnatului platiti ca taxe si impozite, le spune celor ca domnul Alex Toth, ca au contribuie zi de zi la mentinerea si prmovarea mizeriei din comunitatea in care traim si este lipsit de etica, de profesionalism, de solidaritate sa nu fii alaturi de cei, care zeci de ani, fie iarna sau vara, au vindut ziarele lor.”

