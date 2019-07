S-a redeschis Grădina de Vară, după o investiție majoră făcută de Darina. Galerie foto !

Share



S-a redeschis Grădina de Vară, după o investiție majoră făcută de Darina

Unul dintre cele mai îndrăgite restaurante din Târgu Mureș este din nou deschis pentru public. După o investiție amplă a companiei Darina, Grădina de Vară din centrul Târgu Mureșului, poate cea mai frumoasă terasă din oraș, are un nou look. O dată cu reinventarea spațiului, restaurantul ne propune, pe lângă produse tradiționale, și preparate cu specific mediteranean.

Grădină de Vară, atât de cunoscută și îndrăgită de târgumureșeni, este din nou o propunere atractivă pentru consumatorii de mâncăruri bune sau pentru cei care caută o oază de liniște în centrul orașului. Poziționarea restaurantului (lângă cinematograful Arta), într-o grădină cu mult spațiu verde, umbră și, implicit, răcoare, face din Grădina de Vară cel mai plăcut loc de luat masa, din centrul orașului.

Renovarea, începând cu linia de bucătărie și terminând cu mobilierul terasei, făcută cu gust și cu materiale de calitate, a schimbat complet atmosfera în noua Grădină de Vară.

Restaurantul are 150 de locuri pe terasă și 90 într-o sală care pe timpul verii este, de asemenea, deschisă, prin plierea pereților de sticlă. În plus, locația dispune de un separeu de 30 de locuri, închis, unde pot fi organizate evenimente private.

Noutățile nu au ocolit nici meniul. Pe lângă preparatele tradiționale, de unde, evident, nu lipsesc mititeii (extrem de populari în această locație), bucătăria vine și cu produse din zona mediteraneană, cum ar fi fructe de mare sau pește.

Lângă o mâncare bună e nevoie și de o băutură de calitate, așa că gama largă de vinuri oferite este completată de sortimente de bere din care nu lipsesc și produse mai deosebite, cum ar fi: bere nepasteurizată, bere neagră, bere super dry, mixuri de bere și radler homemade (peparate proaspăt la barul restaurantului).

Un element de noutate îi vizează pe părinții cu copii mici. În curând, pe terasă va fi amenajat și un loc de joacă, unde pot fi organizate, de exemplu, zile de naștere.

Una peste alta, motivele să treceți pragul Grădinii de Vară sunt multe, mai ales că din oferta bucătăriei face parte și meniul zilei, care poate fi servit între orelele 11-17. Costul meniului zilei va fi de 17 lei și va cuprinde ciorbă/supă, fel principal și desert. Poftă bună!

Florin Marcel Sandor