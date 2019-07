Rectificarea bugetului local, amânată la solicitarea UDMR Mureș

Share



Ședința Consiliului local Târgu Mureș din 25 iulie, în cadrul căreia urma să fie votată rectificarea bugetului local a fost amânată. Ca răspuns al unor tensiuni provocate în cadrul Consiliului local cu privire la noul buget, conducerea UDMR Mureș a organizat o conferință de presă la care au participat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș și președintele UDMR Mureș, Csiki Zsolt, președintele Comisiei de buget-finanțe la Consiliul local și Kovács Levente, președintele executiv UDMR Mureș.

Péter Ferenc și-a exprimat opiniile referitoare la rectificarea bugetară, dar și motivul solicitării amânării acestei hotărâri: „Ieri, 24 iulie, am avut o întâlnire cu fracția UDMR-ului din Consiliul local Târgu Mureș și am hotărât împreună să cerem amânarea acestei hotărâri de rectificare a bugetului local. Doresc să amintesc că am avut de mai multe ori discuții cu cei din executivul primăriei Municipiului Târgu Mureș, iar noi am dori să facem un anunț în sensul că Târgu Mureșul are un buget anual aprobat, are din ce să lucreze, aceasta este doar o rectificare de buget, iar această rectificare, dacă ar fi avut niște baze reale și niște calcule reale, atunci n-ar fi trebuit făcută. Noi considerăm că, în acest moment, acele cheltuieli care se spun că deranjează activitatea instituțională a instituțiilor din municipiul Târgu Mureș normal n-ar trebui să existe în cazul în care ar fi fost un buget real, fundamentat pe date reale și pe sume reale.“

Péter Ferenc a precizat că s-a demarat o campanie în care se spun neadevăruri și în care târgumureșenii sunt dezinformați cum că UDMR nu dorește să meargă înainte anumite proiecte municipale.

„A început o campanie conform căreia cei din clubul sportiv CSM nu primesc salarii pentru că nu doresc consilierii să voteze rectificare de buget. Aș dori să anunț că în bugetul local încă sunt aproape 2 milioane de lei votați care n-au fost plătiți către Clubul Sportiv Municipal. Deci, dacă s-ar fi plătit banii votați până acum, n-ar fi nici o problemă financiară, dar acest lucru se pare că nu se dorește. În acest fel putem să votăm orice sumă dacă nu se va aloca din bugetul municipiului către club, că n-o să aibă nici un sens. Tot așa au fost trimise niște pliante către cetățeni în care se afirmă că nu dorim să menținem programul prin care li se oferă pachete cu alimente acelor pensionari care au pensia mai mică de 1500 lei. Să nu uităm că acest program a fost promovat chiar de către consilierii UDMR. Susținem în continuare acest program, dar, din păcate, trebuie să spun că cheltuielile iresponsabile ale primăriei ne-au adus în situația în care trebuie să ne gândim foarte bine cum mergem mai departe cu acest program. Tot așa s-a mai spus că noi blocăm transportarea deșeurilor din oraș sau că nu suntem pentru finanțarea transportului public în acest oraș. Să nu uităm că anul trecut au fost cheltuite peste 20 milioane de lei pentru ambele programe, dar anul acesta în bugetul local a fost alocată doar jumătate din această sumă, care este un lucru de neînțeles și iresponsabil pentru mine“, a declarat Péter Ferenc.

Cheltuieli în valoare de 400 de milioane de lei

Președintele Consiliului Județean Mureș consideră că primăria a operat cheltuieli excesive și nu a stabilit un set clar de priorități, alocând sume importante unor proiecte puțin relevante.

„Pentru noi este un lucru foarte clar: Consiliul local, primăria, serviciile din acest oraș trebuie să funcționeze, iar pentru a funcționa trebuie să existe posibilitatea de alocări de sume, indiferent din ce surse, pentru funcționarea acestui oraș, dar în acest moment suntem în situația în care avem mari semne de întrebare în legătură cu acest lucru. Acest buget local considerăm că are niște date nereale. Când avem execuția bugetară pe cele șase luni se vede clar că veniturile municipalității sunt de 150 de milioane de lei pe jumătatea de an, iar cheltuielile care au fost în acest moment prezentate în fața consilierilor sunt în valoare de 400 de milioane. Întrebarea noastră mare este: dacă în prima jumătate de an au fost 150 de milioane venituri, acesta este maximul ce se poate strânge în a doua parte a anului. Mai puțin se strâng în a doua parte a anului pentru că, în general, oamenii plătesc impozitele în prima jumătate a anului. Atunci întrebăm de unde vor fi 250 milioane în a doua jumătate a anului. Considerăm că aceste sume sunt absolut nereale și este o iresponsabilitate să facem contracte de cheltuieli pe niște sume care, după părerea noastră, nu există. (…) În acest moment, dacă încercăm să cheltuim deja bugetele anului 2020, dar chiar și 2021 și 2022, ce viitor va avea Târgu Mureșul dacă încercăm să votăm acest buget în acest fel?“ s-a întrebat la final Péter Ferenc.

Csiki Zsolt a oferit câteva clarificări referitoare la rectificarea bugetului local.

„Aș repeta că orașul are buget. Asta ar fi doar o rectificare. Vrem să fie mult mai transparent, mai rațional bugetul. Nu suntem de acord cu anumite cheltuieli nejustificate. Fracțiunea UDMR și mai mulți colegi consilieri au petrecut mai multe săptămâni analizând proiectul de hotărâre a rectificării bugetului. Atunci când am crezut că ajungem spre sfârșit, cineva a șters totul de pe masă și a venit cu o nouă hotărâre de rectificare bugetară, pe care am primit-o la ora 16.00, în data de 24 iulie. Nu am avut fizic timp să revizuim mai multe sute sau mii de poziții bugetare, unde am și observat anumite neconcordanțe“, a explicat Csiki Zsolt.