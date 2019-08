Lind Efect SRL, soluții pentru profilat tablă

Share



Un utilaj performant de îndoit table este soluția optimă pe care compania

mureșeană Lind Efect SRL le-o propune celor interesati. Specialiștii companiei

mureșene ne-au oferit detalii.

Ce ne puteți spune despre acest utilaj?

Acest utilaj, a carui denumire, abkant, provine din limba germana abkantpresse, este o mașina unealtă specializată

pentru îndoit tabla cu grosime pana la 1,5mm.

Lind Efect SRL este una dintre puținele companii din Transilvania care dispune de un astfel de utilaj.

Ce tipuri de produse se pot executa?

Cu ajutorul acestui utilaj putem executa o gamă completă de profile din tablă prevopsită sau zincată,

pentru rezolvarea detaliilor construcțiilor civile si industriale. (de exemplu capace de atic, pazii speciale,

coltare, etc.) Generic, aceste profile din tabla poartă denumiri precum: flashing, borduri, sorturi, elemente

speciale tinichigerie.

Care este diferența față de unul cu acționare manuală?

Spre deosebire de masinile de indoit tabla cu actionare manuala, al caror grad de precizie nu este atat de ridicat,

acest utilaj controlat prin comanda numerica (CNC) permite programarea pentru un anumit profil, rezultand

profile identice si la volume mari executate. Un alt mare avantaj este dat de lungimea profilelor

executate.

Daca in cazul masinilor de indoit cu actionare manuala lungimea de executie este in general pana la 2m, in cazul

nostru putem executa profile cu lungimea pana la 4m, obtinandu-se un aspect estetic deosebit si o etansare

mai buna datorita numarului mai mic de suprapuneri.

Ne puteți oferi informații despre prețuri?

Prețul profilelor din tabla depinde de lățimea desfășurată a materialului din care este realizat. De exemplu,

un metru de colțar cu lățimea desfașurată de 100 mm, costă 10 lei/m, iar un capac de atic cu lățimea

desfășurată de 400 mm costă 24 lei/m TVA inclus.

Ce avantaje au persoanele care aleg să lucreze cu Lind Efect SRL?

Aș aminti doar câteva avantaje: gamă largă de culori de tablă existentă în stoc, rapiditate și precizie în execuția

profilelor din tablă, lungimi de execuție până la 4m.

Lind Efect S.R.L. este organizat pe două divizii:

Divizia Rezidențial pune la dispoziție sistemul complet de materiale pentru acoperișuri din țiglă

metalică, jgheaburi și burlane, profile din tablă, precum și ferestrele de mansardă.

Divizia Industrial rezolvă toate solicitările privind halele industriale, ventilații, renovările de hale vechi

prin placare cu tablă cutată.

Oferta mai cuprinde:

– consultanță și ofertare gratuită pe baza

măsurătorilor la fața locului, sau pe baza proiectului furnizat de client

– transportul materialelor pe șantier

– execuție profile din tabla standard sau speciale

Adresa: Loc. Corunca, Nr. 398L, Jud. Mureș

www.lindefect.ro; office@lindefect.ro

Tel: 0265.264.505 ; 0752.240.640