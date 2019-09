Claudiu Maior, scrisoare deschisă către consilierii UDMR

Share



„Nu e simplu să fii consilier local – în multe probleme nu decidem noi, ci trebuie să respectăm ordinele. Nu suntem majoritari, până nu avem primar maghiar, până pixul este la actualul primar, din păcate tot așa va fi. Dacă ar fi acum acțiuni ca în ’56 sau ’90, câți ați ieși în stradă?” a declarat Csiki Zsolt – consilier local UDMR Târgu Mureș (Radio Târgu Mureș, februarie 2019)

Scrisoare deschisă consilierilor locali UDMR – în atenția domnului consilier Csiki Zsolt

Stimați consilieri,

Domnule Csiki Zsolt,

Constat cu tristețe că din nou Târgu Mureșul este direcționat pe panta urii, a dezbinării, a blocajelor politice în care nu competențele sunt reliefate ci ETNIA și interesele politicianiste. În cei 30 de ani scurși de la Revoluția din 1989, UDMR a făcut parte din toate guvernele României și a deținut ÎNTOTDEAUNA majoritatea în Consiliul Local Târgu Mureș, blocând și șantajând de fiecare dată orice inițiativă funcțională de dezvoltare a orașului.

În acest context, din nou, sunt nevoit să vă adresez o scrisoare neobișnuit de lungă pentru a clarifica și a demonta cu argumente incontestabile toate dezinformările și manipulările enunțate în diverse intervenții în presă ale unora dintre dumneavoastră.

Domnule Csiki Zsolt, încă o dată (a câta oară???), vă atragem respectuos atenția asupra afirmațiilor eronate și neadevărate pe care le-ați făcut privind bugetul municipiului Târgu Mureș. Mai mult, condamnăm modul incorect și descalificant în care înțelegeți să vă comportați cu angajații Primăriei.

Despre ce este vorba? Vă reamintim că înainte de rectificarea de buget ați solicitat (!) organizarea unei întâlniri cu executivul Primăriei Târgu Mureș – directori și directori adjuncți. Astfel s-a organizat o ședință la care au participat peste 25 de persoane – toți cu funcții de conducere. La această ședință ați cerut imperativ (!), fără nici un argument obiectiv/tehnic/ economic/logic, reducerea bugetului cu aproximativ 28-32%, de la 105 milioane de lei la 77 de milioane de lei. Asta, cu toate că știați foarte bine că toate angajamentele făcute către societăți, instituții publice, ONG-uri, școli și persoane fizice au fost propuse de către executivul Primăriei și au fost asumate și votate de dumneavoastră, consilieri locali (!!!), în hotărârile, în bugetele și rectificările anterioare. Este total nedemn din partea dumneavoastră ca acum să vă faceți că ați uitat de toate acestea! În zadar, ore în șir, fiecare director în parte v-a explicat cu foarte multă răbdare (de față cu viceprimarul Makkai Grigore) că o astfel de reducere este anormală și total contraproductivă. Decizia era deja luată, și dumneavoastră trebuia doar să o executați și să aplicați un minus 30% la bugetul municipiului Târgu Mureș.

Dar, ce să vezi? După întâlnirea cu directorii Primăriei Târgu Mureș, de la sediul organizației UDMR ați primit alte ordine (și mai severe) astfel încât s-a ajuns de la minus 30% la minus 50% !!!. Să nu uităm că într-o declarație făcută în cotidianul Nepujsag, singur v-ați lăudat că ați tăiat (fără nici un argument obiectiv/tehnic/economic/logic) la jumătate bugetul orașului din proiectul propus în ședința din luna august. Cu alte cuvinte, în loc să aduceți venituri orașului pentru realizarea investițiilor necesare, ați considerat că cea mai „eficientă” politică pe care o puteți face „în favoarea cetățenilor” este sugrumarea bugetului.

Dar, pentru a vă fi și dumneavoastră și cetățenilor toate detaliile clare, voi recapitula cât a cerut executivul Primăriei Târgu Mureș și cât au aprobat consilierii:

1. Strada 8 Martie – contractul a fost semnat în data de 27.11.2018 și cuprinde anul acesta lucrări la sistemul de preluare a apelor pluviale, reabilitarea carosabilului, iar anul viitor reabilitarea trotuarelor și iluminatul public. Aveți mai jos anexa 1 întocmită de ing. Lucian Racz, director Direcția Tehnică, prin care au fost solicitate justificat 2.000.000 de lei și a fost aprobată suma de 1.212.000 lei! TOTAL INSUFICIENT – astfel consilierii UDMR blochează lucrările!

2. Aleea Cornișa – la solicitarea domnului consilier UDMR Peti Andrei, toți consilierii au primit de la Direcția Tehnică o listă cu propunerile pentru străzile care urmează a fi reabilitate. Suma solicitată argumentată de specialiștii primăriei a fost de 4 milioane de lei (vezi mai jos anexa 2), dar nu ați aprobat nici un leu! ZERO LEI! Referitor la strada Victor Babeș – (știu că nu umblați prin cartiere considerând că este sub demnitatea dumneavoastră de consilier local) dar dacă ați fi fost la fața locului, ați fi constatat că strada se întinde până la fosta Cantină Studențească, fiind reabilitată în prezent până la intersecția cu str. Nicolae Grigorescu. Ceea ce nu știți, este că (!!!) aleile interioare AU NEVOIE de reparații, așa cum ne-au semnalat cetățenii!

3. Renovarea școlilor – în ședința cu dumneavoastră, specialiștii primăriei au argumentat că au nevoie de 3.660.000 de lei.

Dumneavoastră, fără nici un temei obiectiv/tehnic/economic/logic ați dictat (din burtă) arogant că nu veți aproba mai mult de 2.500.000 la rectificare, conforma Anexei 3. Din păcate, în urma ordinelor politice primite ați votat DOAR 800.000 de lei (Anexa 3A), ceea ce reprezintă o tăiere de 78 % din ceea ce s-a cerut inițial !!! Dacă aveți curaj vă invit să ne întâlnim cu elevii, profesorii, părinții de la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” și Colegiul Național „Unirea” pentru a le „explica” dumneavoastră, personal, de ce ați hotărât să tăiați fondurile care ar fi permis Primăriei finalizarea lucrărilor începute!

4. Bazinul Olimpic din Complexul de Sport și Agrement „Mureșul” – Dacă astăzi balonul este deschis se datorează doar faptului că facturile emise în luna iulie vor fi achitate în august, iar cele din august vor fi achitate în septembrie. Și aici, pentru încălzit și iluminat a fost propusă suma de 300.000 de lei (Anexa 4), din care a fost aprobată arbitrar suma de 200.000 de lei (Anexa 4A); pentru întreținere și funcționare a fost propusă suma de 139.700 de lei (Anexa 4), dar dumneavoastră nu ați aprobat NIMIC! ZERO! (Anexa 4A); pentru reparații la bazin a fost propusă suma de 700.000 de lei, dar dumneavoastră nu ați aprobat NIMIC! ZERO! (Anexa 4B); Consecința?! Facturile emise în iulie nu pot fi plătite până la o nouă rectificare, iar bazinul olimpic rămâne astfel fără utilități.

5. Liceul Teologic Romano-Catolic – Nu am făcut nici o referire la acest subiect, toate discuțiile sunt în legătură cu Colegiul Național „Unirea”; este suspect cum, la ordin politic, la Colegiul Național „Unirea”, după reparațiile care au avut loc la etajul II al clădirii, consilierii locali UDMR au tăiat brusc banii din bugetul Direcției Școli și, mai mult, Fundația Statusul Romano-Catolic trimite adrese prin care cere oprirea imediată a lucrărilor și rezilierea contractului. De ce???? Să fie și asta doar o simplă coincidență?! Și aici, vă invit să stăm împreună de vorbă cu părinții, profesorii și elevii.

Cu privire la conflictele etnice de care acuzați executivul Primăriei Târgu Mureș, trebuie să vă reamintesc că în ultimii 20 de ani, Primăria Târgu Mureș a promovat și readus un climat de armonie, respect și bună înțelegere între cetățenii români și maghiari.

Este de asemenea suspect cum la Consiliul Județean Mureș UDMR aprobă o rectificare POZITIVĂ, iar la nivelul municipiului Târgu Mureș, politic, UDMR impune o rectificare NEGATIVĂ.

În încheiere doresc doar să vă întreb: cine și de ce dezbină cetățenii orașului și împrăștie ură și neînțelegere?

Sperând să reveniți la sentimente mai bune și la echilibrul de care are nevoie orașul, vă reasigur de toată colaborarea echipei Primăriei Târgu Mureș.

Claudiu Maior

Consilier al primarului