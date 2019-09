Cele mai bune cazino jocuri create de companii de software de top

Share



Cel puțin o dată în viață, fiecare dintre noi și-a dorit sau chiar a încercat o rundă la păcănele, un pariu la ruletă sau un joc de Blackjack! Acum câțiva ani nu prea aveam de unde alege, deoarece creațiile dezvoltatorilor de soft au avut un număr mai limitat. Astăzi, putem găsi sloturi 3D, cu 240 de linii de câștig, cu jocuri bonus suplimentare, ruletă cu jackpot, cu un 0 sau cu doi de 0, blackjack cu posibilități alternative de pariere și cu șanse mai mari să batem Casa. Această variabilitate nu ar fi fost posibila dacă nu existau companiile care dezvoltă software pentru jocuri de noroc. Concurența în acest domeniu este foarte mare și cum este în orice altă afacere, anumite companii ies în evidență și ridică standardele tehnologiilor de casino online. Să vedem acum care sunt cele mai mari companii care ne oferă aceste emoții pozitive pe care le putem simți, jucând la casino online:

1. Microgaming

Microgaming și Mega Moolah – două denumiri care au intrat în istoria jocurilor. Microgaming este primul furnizor de soft din lume. Nu numai că a fost primul dar a reușit să impună și să mențină standarde de inovație și calitate de care fiecare companie din acest domeniu trebuie să țină cont dacă vrea să rămână pe piață. Microgaming a lansat peste 900 de jocuri de cazinou și mai mult de 1200 de variații ale acestora. Compania este capabilă să lanseze cel puțin 2 titulari noi în fiecare lună. În cărțile de istorie din anul 2009 veți găsi celebrul slot Mega Moolah care a dat un câștig în valoare de 6 374 434 de dolari cu un pariu de 25p. Recordurile nu s-au oprit aici și în octombrie, 2015 un jucător a câștigat 13 209 300 de lire sterline. De-a lungul anilor Microgaming a primit mai multe premii prestigioase: Mobile product of the year 2017 Winner at The International Gaming Awards, Microgaming software was a 2017 winner at the EGR Awards, 2016 Digital Product winner at the Global Gaming Awards si lista nu se termina aici.

2. Playtech

A apărut un pic mai târziu de Microgaming, compania Playtech foarte repede a reușit să se dezvolte și să ajungă pe primele poziții ale clasamentului de top. Playtech oferă o gamă foarte largă de produse. Din catalogul companiei fac parte jocuri de casino live, sloturi, poker, blackjack, ruletă, bingo, pariuri sportive. Pe parcursul anilor compania a reușit să achiziționeze o serie de alte companii de soft, folosindu-se de experiența și reputația lor. Cele mai cunoscute creații de la Playtech sunt sloturile Jackpot Giant, Monty Python and the Holy Grail, Age of The Gods, Superman. Toate acestea vin cu funcții de câștig suplimentare și jackpoturi uriașe. Playtech a obținut premiile pentru Cel mai bun furnizor de industrie digitală 2016 la premiile Global Gaming Awards, Câștigător Mobile Gaming Software 2016 la premiile eGR B2B Awards, Furnizor multichanel al anului 2016 la Premiile eGR B2B.

3. Net Entertainment

Starburst, Gonzo’s Quest, Jimi Hendrix, Guns n’Roses și Mega Fortune sunt numai câteva titluri care au oferit locul companiei printre cele mai bune din întreaga lume. Cunoscută sub numele de NetEnt, compania are reputația de a crea jocuri inovative și interesante. Toate creațiile de le NetEnt au o grafică excelentă, multe posibilități de câștig mai puțin obișnuite și design inovativ. Compania a fost creată de proprietarul unui cazinou terestru din Scandinavia care a reușit să transmită experiența sa din domeniul offline în lumea digitală. Printre cele mai importante premii ale companiei se numără: Hidden Talent of the Year 2015 at the Women in Gaming Award ceremony, Slot Provider of the Year 2015 also at the EGR Awards, Innovation in Mobile and Mobile Supplier of the Year at the EGR Awards.

4. Novomatic

Novomatic este un dezvoltator austriac de jocuri de noroc. Sloturile companiei sunt iubite de mulți jucători și sunt printre primele 10 cele mai populare jocuri ca la aparate pentru online cazino. Titlurile lor de top sunt Book of Ra, Book of Ra Deluxe, Sizzling Hot dar online puteți găsi și multe alte titluri care sunt la fel de interesante și apreciate de pariorii.

Cum să alegi cel mai bun soft pentru jocuri de cazinou?

Din cauza faptului că piața cazinourilor online este extrem de competitivă, majoritatea software-urilor cazinourilor online au caracteristici similare între ele. Pentru a juca jocurile tale preferate de noroc, ar trebui să poți evalua corect caracteristicile lor. Există unele caracteristici care arată calitatea și eficacitatea software-ului.

Acordați atenție ratei de returnare la jucător și volatilitatea slotului. Desigur, la jocurile de noroc, te aștepți să câștigi, dar nu uitați ca acestea sunt în primul rând pentru a vă distra. Unele jocuri au un procent de returnare la jucător mai mare față de celelalte. Acest coeficient poate fi găsit atât pe internet cât și după ce accesați jocul respectiv și deschideți tabelul cu informații. În afară de RTP-ul jocului și caracteristici, precum grafica, designul interfeței, efectele audio, coloana sonora și suportul lingvistic pot juca un rol considerabil în luarea deciziilor, atunci când alegem un joc de tip slot.