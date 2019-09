Principalele motive pentru a investi intr-o presa de balotat deseuri

Share



In ziua de azi, in societatea moderna actuala, in care se pare ca nimanui nu ii mai pasa de protejarea naturii, de reciclare si de mediul inconjurator, intr-o lume din ce in ce mai afectata de incalzirea globala, exista si oameni care doresc sa faca un prim pas spre o lume mai curata, lipsita de deseuri sau cu cat mai putine deseuri.

Asadar, un prim pas in acest sens este investitia in compactoare manuale, precum presa de balotat deseuri. Cu certitudine ca utilizatorii vor fi foarte multumiti de alegerea facuta si vor avea satisfactia ca au gasit o metoda inovativa in ceea ce priveste gestionarea deseurilor.

De ce sa investesti in presele manuale pentru balotat deseuri?

Desi sunt mult mai multe cumparaturi urgente, mult mai multe echipamente care ar fi necesare pentru companie sau pentru gospodarie, oamenii isi indreapta atentia si catre acele echipamente care ii ajuta deopotriva pe ei, dar si mediul inconjurator.

Materialele reciclabile care se strang in cadrul oricarei firme, indiferent cat de mica ar fi, se vor transforma in baloti dupa ce au fost compactate si legate. Cartonul si plasticul sunt cele mai comune materiale balotate, insa exista si altele pe lista.

Mai mult decat atat, deseurile balotate reprezinta o sursa de venit foarte buna. Sunt o multime de companii de reciclare care primesc cartoane sau PET-uri compactate sub forma unor baloti si care platesc suficient de bine.

De asemenea, se va tine cont si de faptul ca deseurile depozitate vrac vor reprezenta un cost suplimentar pentru afacere, iar pentru a le recicla sau pentru a inchirira un container antreprenorii vor trebui sa plateasca destul de mult. Presele de balotat deseuri sunt dispozitivele care reduc costurile fortei de munca, deoarece angajatii companiilor nu mai sunt obligati sa se ocupe de reciclarea tuturor deseurilor.

In plus, se va reduce in mod semnificativ posibilitatea izbucnirii unui incendiu in interiorul firmei. Un alt avantaj al compactoarelor manuale – si anume al preselor de balotat – este reprezentat de economia de combustibil, deoarece folosirea presei reduce drumurile pana la rampa de gunoi, astfel incat deseurile sa fie livrate in volum mare.

O presa de balotat nu ocupa mult spatiu, ci lasa loc suficient angajatilor pentru desfasurarea activitatilor, iar durabilitatea acestui dispozitiv este foarte mare, de pana la 10 ani. Asadar, pentru a reduce in mod sigur, rapid si fara efort o cantitate mai mare sau mai mica de deseuri, se recomanda achizitionarea unei prese de balotat, atat pentru deseurile din hartie si carton, cat si pentru cele din plastic si pentru PET-uri.

Presele sunt, in general, prevazute cu un sistem de ghidare ce reduce efectul revenirii elastice a materialului, precum si cu un sistem de evacuare complet al balotului.

Aceste echipamente se vor dovedi ideale pentru antreprenorii care detin afaceri mari in comert, dar si afaceri de mai mici dimensiuni in acest domeniu, in industrie sau in domeniul HoReCa.