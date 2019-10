Antreprenorii, invitați să investească pentru viitor

Share



Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Bursa de Valori București (BVB) organizează joi, 17 octombrie, de la ora 9.00, în sala ”Connect” din incinta Hotelului Privo din Târgu-Mureș, seminarul național “Investește pentru viitor!”, eveniment dedicat mediului de afaceri din județul Mureș și județele limitrofe.

Sprijin pentru antreprenorii cu capital și idei

Potrivit organizatorilor, programul național vine în întâmpinarea mediului de afaceri și a antreprenorilor, propunându-și să-i acomodeze cu pârghiile și mecanismele bursiere dedicate dezvoltării afacerilor lor.

În cadrul seminarului, antreprenorii vor afla, direct de la reprezentanții BVB, Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, precum și de la companii prezente deja la Bursă, oportunitățile pe care piața de capital românească le oferă societăților care au proiecte de dezvoltare.

Rolul important al pieței de capital în dezvoltarea societăților antreprenoriale va fi prezentat participanților chiar de Molnar Gabor – director general și acționar AAGES – și Cosmin Mălureanu – director general al Ascendia, primul dezvoltator de software educațional listat la Bursă, și de Virgil Zahan – director general al firmei de brokeraj Goldring din Târgu-Mureș, unul dintre cei mai activi și experimentați intermediarii în atragerea resurselor financiare necesare punerii în practică a proiectelor de dezvoltare a afacerilor antreprenorilor români.

„Bursa de Valori București susține antreprenorii care au necesar de capital și excedent de idei de investiții în dezvoltarea afacerii. Rolul acestui parteneriat este de a fi mai aproape de antreprenori și de a pune în legătură societățile în căutare de finanțare cu investitorii care au capitalul atât de necesar dezvoltării acestora. Ne dorim să vedem cât mai mulți antreprenori interesați să înțeleagă mecanismele Bursei, să înțeleagă că piața de capital chiar este o soluție pentru dezvoltarea la un alt nivel al companiilor pe care le dețin, să înțeleagă că disciplina impusă de regulile pieței de capital va fi «remunerată» de investitori printr-o evaluare corectă la tranzacționare a acțiunilor respectivei companii”, a declarat directorul general al Bursei de Valori București, Adrian Tǎnase.

Soluții alternative de finanțare

Evenimentul de la Târgu-Mureș este parte a unei serii de nouă seminarii dedicate mediului de afaceri și organizate în nouă orașe din țară: Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, Târgu-Mureș și Timișoara.

„Bursa de Valori București este pilonul central al pieței de capital din România şi oferǎ o alternativǎ de finanţare atât societăților mature, care pot atrage capital pe Piața Principalǎ, precum şi start-up-urilor şi IMM-urilor pentru care a fost creat sistemul alternativ de tranzacționare al BVB, cu cele două segmente de piață pentru acțiuni – piaţa AeRO – și segmentul pentru obligațiuni. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vine ȋn sprijinul mediului de afaceri printr-o serie de programe menite sǎ contribuie la dezvoltarea şi consolidarea afacerilor, iar dezvoltarea pieţei de capital din România reprezintă unul din principalele obiective pentru anul 2019. Ca parte a acestui proces, ȋn urma unui protocol de colaborare cu Bursa de Valori București, am iniţiat programul «Investeşte pentru viitor!» prin care ne-am propus sǎ prezentǎm antreprenorilor autohtoni soluţiile alternative de finanţare a afacerilor prin intermediul pieţei de capital din România”, a declarat Sorin Naș, Secretar de Stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Participarea la workshop este gratuită și se poate realiza prin completarea unui formular disponibil pe site-ul BVB, www.bvb.ro.

Agenda evenimentului:

9.00 – 9.30: Welcome coffee;

9.30 – 10.15: Cuvânt de deschidere

Sorin Nas, secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat;

Adrian Tanase, director general, BVB;

10.15 – 10.30: ”Made in România – Programul BVB pentru identificarea și susținerea viitoarele motoare de creștere ale economiei românești”

Ștefan Musgociu, specialist Dezvoltare și Marketing, BVB;

10.30 – 11.45: ”De ce am ales Bursa de Valori București”

Ileana Botez, șef Departament Listări, Bursa de Valori București;

Virgil Zahan, director general, SSIF Goldring;

Gabor Molnar, director general și actionar AAGES;

Cosmin Mălureanu, director general și fondator, Ascendia;

11.45 – 12.00: Concluzii

Sorin Nas, secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert și Antreprenoriat;

Adrian Tanase, director general, BVB;

12.00 – 13.00: Business lunch;

13.00 – 15.00: Întâlniri 1 la 1.

