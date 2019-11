Actorul Marius Bodochi, pe afișul lunii noiembrie al Filarmonicii

Share



A sosit și luna noiembrie, prilej pentru managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu-Mureș, dirijorul Vasile Cazan să ne prezinte programul acestei luni, într-o stagiunea cu numărul 70 a instituției muzicale etalon a județului. „Stagiunea 2019-2020 este o stagiune aniversară iar împreună cu publicul meloman dorim să ne bucurăm de sărbătoarea celor șapte decenii de existență a instituției noastre de suflet. Am luat deja pulsul în aceste prime două luni de la începutul stagiunii și toți distinșii mei colegi artiști și cei care lucrăm în administrație constatăm cu satisfacție că ne sunteți alături și ne încurajați prin prezență și aplauze, fapt pentru care vă suntem extrem de recunoscători”, a precizat Vasile Cazan.

Chiar dacă pare puțin mai „aerisită”,după cum afirmă directorul Filarmonicii, luna noiembrie vine cu noi și frumoase momente care vor fi pe placul iubitorilor muzicii. „Primul concert din această lună este unul cameral special. Sunt fericit că instituția noastră dispune de o Orchestră simfonică extrem de valoroasă și de performantă, de Cor Mixt apreciat de foarte mulți dirijori precum și de un Cvartet de coarde care promovează cu brio genul cameral în diferite locații. Primul concert din această lună va fi susținut chiar de către renumitul nostru Cvartet de coarde „Tiberius” în Sala mare a Palatului Culturii, joi, 14 noiembrie. Un program dificil, dar atrăgător prin frumusețe și varietate, cu lucrări din creația lui L. van Beethoven, W . A. Mozart și Dohnányi E. Formația noastră camerală are alături cu acest prilej trei invitați de renume: clarinetistul James Campbell din Canada, pianista Gulyás Márta și fagotistul Lakatos György, ambii din Ungaria”, a precizat Vasile Cazan.

Seară de muzică și poezie

Al doilea moment special al acestei luni va fi reîntâlnirea cu actorul Marius Bodochi, școlit la Institutul de Teatru din Târgu Mureș, protagonistul unei seri speciale de muzică și poezie intitulată „Citadele culturale româno-maghiare”.

„Un eveniment artistic de rezonanță pe care vi-l recomand, și chiar vă rog să nu îl pierdeți este Seara specială de muzică și poezie generic intitulată „Citadele culturale româno-maghiare”. Este un amplu proiect pe care îl organizăm în colaborare cu Asociația „Pro Valores” din București și care joi, 21 noiembrie aduce pe scena noastră trei artiști de prestigiu și care evoluează într-o formulă inedită: renumitul violonist Csendes László, pianista Dolores Cheleriu și îndrăgitul actor Marius Bodochi. Vom fi de-a dreptul fascinați urmărind un spectacol ce îl are ca moderator pe Sebastian Crăciun și, spre bucuria noastră vom putea audia lucrări pentru vioară și pian de Bartók Béla și George Enescu, doi titani ai muzicii secolului douăzeci și care, spre mândria istoriei orașului nostru au susținut mai multe concerte pe scena Palatului Culturii. Deasemenea, poeziile de Mihai Eminescu și Petőfi Sándor pe care le vom savura în recitarea inegalabilă a marelui actor Marius Bodochi ne vor aduce aminte de cei doi geniali poeți care sunt legați într-un fel sau altul de spațiul geografic mureșean, Eminescu poposind în municipiul nostru, iar Petőfi își doarme somnul de veci la Albești, lângă Sighișoara”, afirmă Vasile Cazan.

„Bohemian Symphony”, pentru cei mai tineri melomani

Bucuria celor mici va avea și în această lună o temă specială, muzica din filme, care va răsuna vineri, 22 noiembrue în cadrul concertelor lecție și educative. „Vineri, 22 noiembrie vom „inaugura” stagiunea concertelor lecție și educative dedicată elevilor și tinerilor (și nu numai) cu un minunat program intitulat „Bohemian Symphony”, selectat și dirijat de tânărul și talentatul muzician tîrgumureșean Remus Grama. Programul conține coloane sonore celebre din muzica de film. Orchestra noastră simfonică va susține cele patru concerte ale acestei zile cu prezentarea Doamnei profesoare Carla Gliga în limba română de la ora 12 și 17 și de la ora 13 și 18 cu prezentarea în limba maghiară pe care o va face Doamna profesoară Fülöp Klára. Fac un apel de suflet părinților, bunicilor precum și cadrelor didactice să susțină demersul nostru permanent de a educa tânăra generație în cunoașterea și întelegerea adevăratelor valori ale muzicii clasice. Este o șansă extraordinară să avem chiar aici „la noi acasă” o instituție profesionistă de profil și de renume european. Avem cu toți datoria de a ne implica în mod responsabil la sensibilizarea de pe acum a generațiilor viitoare la însușirea și prețuirea actului de cultură și al artei, singurele care pot să ne țină aproape de tot ceea ce însemnează adevăratul dialog interuman, al respectului ce îl datorăm unii altora”, declară Vasile Cazan.

Aniversare Felix Mendelssohn-Bartholdy

Ultimul concert al lunii noiembrue adduce un omagiu marelui compozitor german „Felix Mendelssohn-Bartholdy” de la cărui naștere se împlinesc în acest an 210 ani. „Ultimul concert al lunii noiembrie îl vom susține joi, 28 noiembrie, un concert simfonic extraordinar „Felix Mendelssohn-Bartholdy” la împlinirea a 210 ani de la nașterea marelui compozitor german. Din creația lui am ales pentru această seară Uvertura „Athalia”, Dublul concert pentru vioară, pian și orchestră în re minor, rolul viorii solistice fiind interpretat de mandolină iar în final Simfonia nr.1 în do minor, foarte rar cântată pe scena noastră. Dirijorul concertului este valorosul maestru Cristian Oroșanu pe care îl revedem după o absență de câțiva ani, soliștii serii evoluând pentru prima oară la noi. Excelentul pianist Daniel Ciobanu este mai mult peste hotare unde are o carieră de mare succes iar Jacob Reuven vine din Israel și ne va fascina cu acest exotic instrument cu coarde ciupite: mandolina. Astea fiind spuse, invit publicul meloman să continuăm călătoria prin stagiunea aniversară și chiar recomand să nu piardă niciun moment al acesteia. Suntem o familie care este foarte fericită împreună, iar lucrul care ne leagă este unic: Muzica!”, a subliniat Vasile Cazan.