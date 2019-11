FOTO EXCLUSIV: Excelența în afaceri, celebrată la ”Topul Firmelor Mureșene”

Share



Cele mai performante societăți mureșene au fost premiate joi, 31 octombrie, de conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, cu ocazia celei de-a 26-a ediții a Galei ”Topul Firmelor Mureșene.”

Găzduită de Gallery Wedding Garden, una din cele mai elegante locații destinată găzduirii evenimentelor speciale din Târgu-Mureș, Gala ”Topul Firmelor Mureșene” a recunoscut public, și de această dată, meritele celor mai vizionari, puternici și de succes oameni de afaceri ai județului Mureș.

Oaspeții au fost salutați de gazdele serii, Anca Mihaela Giurgiu – secretar general al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș și Vasile Pop – președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș.

”În această zi celebrăm performanța și excelența în afaceri. La competiția din acest an au pornit la start 17.404 de firme care au înregistrat bilanțurile la sfârșitul anului 2018, la Finanțele Publice. Din aceste 17.404 de firme s-au situat pe primele 10 locuri un număr de 2.826 de firme, din care se regăsesc în catalogul ”Topul Firmelor” 1.075 de firme, din care 772 de firme sunt clasate pe locul 1”, a afirmat Vasile Pop.

”Vreau să vă felicit din inimă pentru rezultatele și pentru performanțele dumneavoastră. Știm cât de greu se obțin aceste rezultate”, a completat președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș.

Metodologie transparentă

Comisia județeană de validare a rezultatelor obținute prin prelucrarea automată a datelor pentru ”Topul Firmelor din județul Mureș” a avut următoarea componență: Vasile Pop, Anca Mihaela Giurgiu, Steluța Maria Bățagă – director al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, Denes Iren – șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș, Ioan Matei – director executiv al Direcției Județene de Statistică Mureș, Dănuț Ștefănescu – director executiv al Agenției pentru protecția Mediului Mureș și Remus Bența – președinte al Patronatului UGIP Mureș.

”Și de această dată, am utilizat metodologia unică realizată de către Camera Națională de Comerț și Industrie a României și Ministerul de Finanțe, având la bază cinci indicatori sintetici din bilanțul contabil: cifra de afaceri, rata profitului, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența capitalului investit”, a explicat Vasile Pop.

Mureș, locul 7 pe plan național

Totodată, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș a apreciat rezultatele deosebite înregistrate de firmele mureșene pe plan național.

”Ieri (joi, 30 octombrie – n.r.) am participat la deschiderea Indagra la Romexpo București, cel mai mare târg de profil din sud-estul Europei. Urmează peste o săptămână topul național al firmelor, în care 342 de firme din județul Mureș, dintre care 46 de firme sunt clasate pe primul loc. Pe plan național, excluzând Ilfovul și Bucureștiul și rămânând doar județele, ne situăm pe locul 7, ceea ce este o performanță deosebită”, a subliniat Vasile Pop.

Felicitări din partea prefectului

Reprezentanții mediului de afaceri ai județului Mureș au fost apoi felicitați de Mircea Dușa, prefectul județului Mureș.

”Oamenii de afaceri sunt cei care creează veniturile la bugetul național și sunt cei care contribuie la PIB-ul României. Județul Mureș este un județ cu potențial economic deosebit, în special în ce privește cele două ramuri principale ale economiei, industria și agricultura, dar și în ceea ce privește serviciile, turismul și alte activități economice. Referindu-ne la statistici, aproape 33.000 de firme se află în evidența Registrului Comerțului, din care circa 60% sunt persoane juridice și cam 11.000 sunt persoane fizice. Toate aceste firme, fie că sunt persoane fizice, fie că sunt persoane juridice, contribuie la realizarea veniturilor în județul Mureș și pot să afirm că cifra de afaceri și felul în care dumneavoastră gestionați afacerile în județ sunt deosebite, cu creștere de la an la an”, a punctat prefectul Mircea Dușa.

Munca în echipă, esențială

Din partea Boardului de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș a rostit un scurt mesaj vicepreședintele Johann Hermann, totodată director general al societății Durkopp Adler SRL.

”A devenit o tradiție ca cei mai buni dintre cei buni să fie astăzi aici, să fie premiați, și să transmit asta mai departe echipelor în care lucrează, pentru că numai prin echipele cu care lucrăm, prin gândirea antreprenorială pe care fiecare o avem la locul de muncă am putut realiza ceea ce am realizat și sper ca și pe viitor să fim pe același drum, cu aceeași putere de muncă și cu aceeași abnegație la ceea ce ne-am propus”, a afirmat Johann Hermann.

Nevoie de stabilitate și predictibilitate

Participanții la Gala ”Topului Firmelor Mureșene” au fost apoi felicitați de trei reprezentanți ai mediului de afaceri mureșean.

”Suntem deosebit de mândri că suntem în această seară împreună, țin să îi felicit pe toți cei de față pentru realizările frumoase pe care le-au făcut, pentru eforturile pe care le depun pentru ca an de an să ajungă în această frumoasă situație și le doresc mult succes în continuare, știind că depun eforturi foarte mari”, a transmis Rodica Bândilă, directoarea SC Viva Com SRL.

”De ce are nevoie economia noastră să meargă bine? Oare e un element de reflecție îmbătrânirea populației? Oare e un moment de reflecție digitalizarea? Oare e un moment de reflecție ceea ce înseamnă inovare? Cred că acestea și multe altele sunt elemente de reflecție a ceea ce înseamnă dezvoltare economică, atât a noastră, a celor care suntem aici, cât și a celorlalți care sperăm că în anii următori ni se vor alătura”, a punctat Marius Cătană, directorul SC Media Marketing SRL.

”Suntem prezenți în Sighișoara din anul 2005, am început într-o clădire mai mică, cu șase războaie, iar până în prezent ne-am extins și am ajuns la un număr de 470 de angajați, care sunt împărțiți în departamente de filatură, țesătorie, finisaj și confecție. În prezent, ne extindem pe o suprafață de 33.000 de metri pătrați, fără ajutor de stat. Dublăm astfel capacitatea și înființăm locuri de muncă. Succesul acestei firme nu se bazează numai pe tehnologie și mașini performante, se bazează pe o echipă de oameni bine pregătiți și utilați care au ajutat la realizarea acestui succes”, a afirmat Povel Hermann Robert Maria, directorul SC Sefar SRL, care a transmis un mesaj și oamenilor politici: ”Avem nevoie de stabilitate și mult mai mult de predictibilitate!”

Mesaje speciale

Prezentată drept ”partener al oamenilor de afaceri”, Nicoleta Kolumban, director zonal Uniqa Asigurări, a adus mulțumiri oamenilor de afaceri mureșeni pentru rezultatele obținute în decursul anului 2018.

”Aș vrea să vă spun cât de importantă este colaborarea dintre forma noastră, între serviciile pe care noi le putem oferi mediului de afaceri. Cu această ocazie aș vrea să vă mulțumesc pentru rezultatele pe care le-ați obținut și să vă felicit pentru aceste rezultate, pentru că fără dumneavoastră practic serviciile noastre nu și-ar avea rostul. Există o simbioză: fără dumneavoastră nu am putea exista. Serviciile pe care le putem oferi sunt produse care să vă ajute să aveți compensări financiare în momentul în care apar evenimente nefericite, nedorite, și aici mă gândeam mai ales la mediul de afaceri”, a transmis Nicoleta Kolumban.

Lista invitaților care au transmis mesaje a fost întregită de Adela Șipoș, marketing manager Maurer Imobiliare Mureș SA, invitată să vorbească despre ”proiectele de dezvoltare și mesajul viitorului membru al Camerei de Comerț.”

”Suntem o companie relativ nouă pe piața mureșeană, deși ne desfășurăm activitatea de peste un an de zile, însă sunt convinsă că ați auzit de noi grație proiectelor pe care le dezvoltăm în țară: în Sibiu, Brașov, Cluj Napoca, Târgu-Mureș și Constanța, iar ca premieră, anul viitor și în Sighișoara, unde am demarat un proiect drăguț. Deși a trecut un an de zile, colegii mei pe care îi reprezint în seara aceasta au reușit să vă cunoască pe foarte mulți dintre dumneavoastră, iar unii dintre dumneavoastră ne-ați devenit clienți și asta ne face să ne bucure, să vedem că în Târgu-Mureș există un mediu de afaceri foarte bine conturat, iar un top al firmelor nu face decât să stimuleze dorința de a evolua”, a afirmat Adela Șipoș.

Gallery Wedding Garden, gazdă de nota 10

Pentru prima data în cele 26 de ediții, Gala ”Topului Firmelor Mureșene” a fost găzduită de Gallery Wedding Garden din Târgu-Mureș, o locație de nota 10 pentru un eveniment inițiat pentru a celebra excelența în business.

”În calitate de gazdă, felicit conducerea Camerei de Comerț și Industrie Mureș pentru organizarea celei de-a 26-a ediții a ”Topului Firmelor din județul Mureș”. Fiind membru în Colegiul de Conducere, adresez felicitări tuturor firmelor premiate și nominalizate în Top, sunt onorat că și în acest an grupul de firme pe care îl conduc, Silvana, din nou se situează pe un loc fruntaș și sunt bucuros de cei peste 28 de ani de activitate ai firmei pe care o conduc”, a declarat Ioan Fărcaș, proprietarul Grupului de firme Silvana.

Imbold moral pentru antreprenori

Reușita ediției 2019 a ”Topului Firmelor Mureșene” a fost reliefată și de participanții la gală care s-au simțit excelent în seara care a celebrat performanța din mediul de afaceri mureșean.

”Întotdeauna este un deliciu să vii la ”Topul Firmelor Mureșene” pentru a fi premiat, este un imbold moral pentru munca depusă și pentru business-ul pe care îl conduci. Te simți ca într-o familie, ca într-o comunitate în care roadele muncii tale au fost recunoscute ca fiind de succes”, a mărturisit Gombos Attila, managerul Sirgombos Security SRL.

”Eldi este brutăria mureșeană recunoscută pentru produsele sale gustoase de panificație și patiserie de calitate. Rodul unei experiențe de peste 20 ani cu premii la concursuri din domeniul panificației, cu peste 50 de magazine proprii, Eldi se înscrie în rândul celor mai renumite branduri din domeniul panificației și patiseriei din România. Suntem prezenți în Top 100 Companii producătoare de pâine și patiserie din România, chiar în prima parte al clasamentului, și lider detașat la nivelul județului Mureș”, a afirmat Sándor Csongor, directorul general al SC Eldi Brutăria SRL.

Premierea celor mai performante firme ale anului 2018 a fost efectuată, prin rotație, de Vasile Pop și de Johann Hermann, Illes Kalman și Radu Mircea Pescar, vicepreședinți ai Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, iar la reușita serii au contribuit și momentele muzicale asigurate de cvartetul Hypnotique – Electric Violin Band, care au încântat asistența cu harul lor.

Excelența în afaceri, răsplătită

”Se spune că încăpățânarea care urmărește un scop virtuos trebuie numită statornicie. Dacă adăugăm acestei rețete perseverența, răbdarea și simțul afacerilor avem toate șansele să descriem exact următorul tablou de succes al serii. Reușita deplină în afaceri este așadar oglindită de următoarea premiere. Firmelor care au perseverat și au reușit timp de 5 ani să se claseze pe locul 1 în Topul Firmelor din județul Mureș li se acorda Distincția și Trofeul de Excelență în Afaceri”, a spus, în debutul premierii, Anca Mihaela Giurgiu.

Cei mai buni dintre cei buni, laureații cărora președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș le-a înmânat Distincția și Trofeul de Excelență au fost reprezentanții următoarelor societăți: Aages HTC SRL, Aages SA, Adial Electronic SRL, Adimag Com Impex SRL, Administrator Imobile și Piețe SRL, Aliat Auto SRL, Allstar Prod SRL, Anvico SA, Ardon 4Safety SRL, Autodomus SA, Azomureș SA, Balint Trans SRL, Balneoclimaterica SA, Bata Rom SRL, BSG Security SRL, Bucin Mob SRL, Cableteam SRL, Castel Vinum SRL, Centrul Medical Topmed SRL, CIS Gaz SA, Com Impex Dalin SRL, Compania Aquaserv SA, Comviv SRL, Cotraco Rom SRL, Cromatic Tipo SRL, Curtea de Fier SRL, Cuvântul Liber SRL, Daw Bența România SRL, Delgaz Grid SA, Dr X-Ray SRL, Durkopp Adler SRL, E.ON Energie România SA, E.ON Servicii SRL, Eldi Brutăria SRL, Electroterm SRL, EPS Thermopor SRL, Expert Company Group SRL, Farel Impex SRL, Farmaceutica B&B SRL, Gedeon Richter România SA, Geiger Transilvania SRL, Gliga Instrumente Muzicale SA, Herlitz România SRL, Hirschmann România SRL, Hora SA, Impress SRL, Indlacto Mureș SRL, Insta Grup SRL, IRUM SA, Justice Security Services SRL, Kastamonu România SA, Larom Impex SRL, Las Prom SRL, Lecoimpex SRL, Legion Guard SRL, Malu Serv SRL, Maris Prod Carm SRL, Maviprod SRL, Media Marketing SRL, MIF SA, Mirdatod Prod SRL, Multimas SRL, Mureș Hidraulici SRL, Muri Benz Oil SRL, Nakita Prod Comimpex SRL, Net Distribution SRL, Nett Front SRL, Niraj Ace Brad Prod SRL, Oltean Prodlemn SRL, Omni Cable SRL, Oprea Avi Com SRL, Optica Optofarm SRL, Ormatin Mur Materiale Recuperabile SRL, Pacovis România SRL, Parc Industrial Mureș SA, Plasmaterm SA, Premaco SA, Primacom SRL, Primer Electro SRL, Protelcon SRL, RCB Development Office SA, Rotecom SRL, Sandoz SRL, Sefar SRL, Semtest BVN SA, Serele Dalin SRL, Silvana SRL, Socot SA, Sumel Electromureș Producție SRL, Sumel Electromureș SRL, Texel Industry SRL, Therezia Prodcom SRL, Topmed SRL, Transiltex SRL, Transport Local SA, Viva Com SRL și Voiajor SRL.

Topul exportatorilor

În cadrul Galei ”Topul Firmelor Mureșene” 2019 au fost acordate distincții și celor mai mari exporatori ai județului Mureș în anul 2018, ierarhia stabilită de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș fiind următoarea:

1) Azomureș SA;

2) Kastamonu România SA;

3) Hirschmann România SRL;

4) Sandoz SRL;

5) Sefar SRL;

6) Cableteam SRL;

7) Artemob International SRL;

8) Materom SRL;

9) Gedeon Richter România SA.

”Dumneavoastră sunteți campionii noștri, iar noi suntem mândri că în această seară minunată ne permiteți să vă fim alături pe podiumul învingătorilor. Fie ca instinctul dumneavoastră în afaceri să nu cunoască limitare, căci doar visând mai mult poți ajunge pe culmi neașteptat de înalte”, a menționat secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș.

Diplome de Onoare pentru femeile manager de succes

Un moment special l-a constituit premierea celor mai de succes femei manager din județul Mureș. Astfel, conducerea Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș a răsplătit cu Diplome de Onoare următoarele femei manager de succes: Rodica Bândilă (Viva Com SRL), Lucia Bucin (Bucin Mob SRL), Lavinia Dana Chelărescu (Gedeon Richter România SA), Manuela Degerat (Justice Security Services SRL), Corina Maria Domocos (Expert Company Grup SRL), Adriana Gomotîrceanu (Centrul Medical Topmed SRL), Jenica Fărcaș (Silvana SRL), Maria Huprich (Autodomus SRL), Mirela Moscviciov (Anvico SA), Nagy Luminița (Transiltex SRL), Violeta Oltean (Maviprod SRL), Anca Pescar (Grand SA), Ioana Pop (Ghiocelul Com SRL), Tamas Magdalena Maria (Monosuisse Ro SRL), Ani Teglaș (Rotecom SRL) și Varga Pal Petri Julianna (Petry Retail SRL).

”Vă mulțumim, stimate doamne, că sunteți un exemplu pentru viitoarele antreprenoare de succes ale județului Mureș și sperăm să vă revedem în număr și mai mare la viitoarea premiere”, a afirmat Anca Mihaela Giurgiu.

Text: Alex TOTH

Foto: Alex TOTH, Ligia VORO