Călin Buzgău (președinte Pro România Mureș), vot în data de 10, la ora 10, ”pentru un om de 10”

Președintele Pro România Mureș, Călin Buzgău, și-a exercitat dreptul de vot la secția de votare nr. 4 din municipiul Târgu-Mureș.

”Azi, în 10, la ora 10.00, am votat un om, de 10! Am votat cu bună credință, pentru Romania! Am votat un om de care consider că țara aceasta, are mare nevoie! Am votat un om responsabil si apolitic, pentru că eu cred că de asta avem nevoie pentru a stabiliza țara. În ultimii 15 ani, România a fost în mâinile unor președinți care își iubeau partidele, mai mult decât iubeau România. România merită un altfel de președinte! România merită un om care să iubească toți cetățenii, indiferent de preferințele lor electorale, un om care din poziția pe care o ocupă, respectiv aceea de cea mai înaltă demnitate a statului român, să reprezinte România și interesele românilor”, a declarat Călin Buzgău.

Alex TOTH