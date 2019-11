Dana Roxana Bucin: Dacă peste 1.000 de oameni și-au dat viața acum 30 de ani ca eu să pot vota, mă pot deplasa și eu 2,5 ore până la o secție de vot”

Share



Reghinenii sunt peste tot când vine vorba de votul la cel de-al doilea tur de scrutin la alegerile prezidențiale. Printre aceștia se numără și Dana Roxana Bucin, Consulul Onorific al României în Connecticut, Statele Unite ale Americii, care și-a exercitat dreptul la vot în cursul zilei de azi la secția de votare amenajată în cadrul Consulatul General al României de la New York. „Am votat la Consulatul General de la New York , dat fiind faptul că votul meu prin corespondență nu a ajuns la timp în România, astfel m-au notificat să mă îndrept spre cea mai apropiată secție de votare, care este la vreo două ore 30 minute de locul unde locuiesc eu in Connecticut. Pentru mine, democrația merită acestă deplasare, mai ales într-un an când comemorăm 30 de ani de la revoluție, și am zis că, dacă peste 1.000 de oameni și-au dat viața acum 30 de ani ca eu să pot vota, mă pot deplasa și eu 2,5 ore până la o secție de vot. Prin votul meu doresc să respect și să validez sacrificiul celor care au luptat la revoluție, prin simplul fapt că mă duc să votez, să ajut pe cei din România sa aibă guvernarea care să îi servească cel mai bine, și nu în ultimul rând să impulsionez și pe alții să meargă la vot, să- și satisfacă această obligație extrem de importantă într-o democrație”, a declarat pentru Cotidianul Zi de zi, Dana Roxana Bucin, Consulul Onorific al României în Connecticut, Statele Unite ale Americii.

Pentru românii din Connecticut, și nu numai, urmează un eveniment de suflet organizat de Dana Roxana Bucin, vineri, 29 noiembrie cu prilejul comemorării celor 30 de ani de la căderea comunismului în România. „Organizez, prin Consulatul Onorific din Connecticut, un eveniment de mare amploare prin care comemorăm cei 30 de ani de la căderea comunismului. Evenimentul va avea loc la Capitoliul Statului Connecticut unde va fi arborat steagul României pentru a doua oară in doi ani, pe ritmul Imnului Național ”Deșteaptă-te, române”, cu un invitat de onoare în persoana lui Indrei Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, care ne va vorbi despre lupta pentru democrație”, a precizat Dana Roxana Bucin.