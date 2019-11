EXCLUSIV! FOTO: Topor din eneolitic descoperit în Mureș!

Share



Un târgumureșean pasionat de căutare de vestigii a descoperit, la sfârșitul lunii octombrie, pe raza localității mureșene Papiu Ilarian, un cap de topor care provine, cel mai probabil, din perioada eneolitic. Valoroasa descoperire a fost predată autorităților, iar în prezent se află în custodia Muzeului Județean Mureș.

Căutatul comorilor, un hobby atipic

Descoperirea îi aparține lui Florin Florea, un târgumureșean care de trei ani are ca pasiune căutarea artefactelor și comorilor vechi.

”În data de 28 octombrie am făcut descoperirea, pe raza localității Papiu Ilarian, la intrarea dinspre drumul comunal, la aproximativ 10 metri în zona de pădure. În urmă cu trei ani, în noiembrie, am achiziționat un detector și de atunci am început să fac căutări, merg în diverse zone și caut după diverse hărți sau în zone de război. Am avut căutări pe toată raza județului, și nu numai. În zona Papiu Ilarian am ajuns întâmplător, de obicei caut în zonele de pădure, pentru că sunt mai puțin poluate și nu sunt atâtea deșeuri”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Florin Florea.

”Inițial, nu am realizat, nu mi-am dat seama ce am găsit, dar am vorbit cu specialiști. Potrivit legii, un obiect de patrimoniu trebuie predat în termen de 72 de ore. Am primit confirmarea că e un obiect de patrimoniu, un topor care pare foarte vechi. Am predat toporul reprezentanților Direcției pentru Cultură Mureș și mi s-a reconfirmat faptul că obiectul este foarte vechi. Atunci am realizat cu adevărat valoarea istorică a descoperirii mele”, a mai spus căutătorul de comori.

Descoperirea, predată autorităților

Vestigiul a fost predat, cu proces verbal de predare-primire, reprezentanților Direcției Județene pentru Cultură Mureș, care l-a predat mai departe, potrivit procedurii, Muzeului Județean Mureș.

”Noi suntem intermediari. Cel care detectează bunurile de acest fel le predă Primăriei, Primăria ni le aduce nouă și noi le predăm mai departe Muzeului Județean, secția Arheologie, care are și depozit cu regim de securitate. Noi nu facem evaluare, pentru că nu avem experți, aceasta este făcută de experții de la Muzeu. Ei preiau bunul și pe urmă, dacă e cazul, au și obligații față de cel care a găsit obiectul, pentru a plăti recompensă”, a declarat Nicolae Băciuț, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Mureș.

