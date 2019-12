”La mulți ani, România”, spectacol de simțire românească la Filea

Share



Reprezentanții a două regiuni istorice, Moldova și Ardealul, și-au dat mâna pentru a marca cum se cuvine Ziua Națională a României, vineri, 29 noiembrie, în căminul cultural din localitatea Filea, comuna Deda. Organizatorii spectacolului folcloric dedicat zilei de 1 Decembrie au fost Primăria și Consiliul Local Deda și Asociația Casa de Ajutor Reciproc „Elena Cuza” din Bârlad, oaspeți de tradiție ai comunei Deda, care au bifat cea de a treia prezență în comuna situată pe Valea Mureșului Superior.

Binecuvântarea creștină a sărbătorii

În deschiderea spectacolului, sfinții părinți din comuna Deda, Gabriel Farcaș, Sergiu Andone, Ionuț Cadar, Dan Mereuță din localitatea Pogonești, județul Vaslui, și Valentin Vârva, protopopul ortodox al municipiului Reghin, au binecuvântat momentul de bucurie și aleasă constire dedicat Zilei Naționale a României. „Această zi pe care noi o serbăm anual, Ziua Națională a României, nu trebuie să producă doar o tresărire de moment. Această zi trebuie să o avem în sufletele noastre în fiecare zi în care să învățăm, în primul rând de la Mântuitorul Iisus Hristos, ce înseamnă dragostea față de aproapele nostru, iar după aceea să învățăm ce înseamnă dragostea mâinilor întinse din horă, și vedem după aceea ce legătură frumoasă se produce. Fie ca această zi să rămână în sufletele noastre, să învățăm să devenim din ce în ce mai buni, aducându-ne aminte de cea mai frumoasă poruncă pe care bunul Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă: ”Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta”, care se continuă atât de frumos, ”iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți”. Aici ar trebui să fie gândul nostru cu prisosință a celor care simțim românește. Este de datoria noastră ca și români să participăm la asemenea evenimente cum este și acesta de la Filea, și să ne punem nădejdea în bunul Dumnezeu că El este cel care are putere să ne întărescă și să ne schimbe mentalitatea, păstrându-ne pașii pe calea cea dreaptă”, a precizat părintele protopop Valentin Vârva.

„Este tot mai necesar să devenim buni patrioți”

La rândul său, Lucreția Cadar, primarul comunei Deda, a subliniat încărcătura care o are Ziua Națională a României, motiv de mândrie pentru toți cei cu simțire românească. „Mă bucur că și de această dată locuitorii comunei Deda sunt alături de noi în cea mai importantă zi, Ziua Națională a României. Am gândit astfel programul artistic ca el să aducă bucurie în suflete, să ne facă să ne simțim români, să fim mândri că suntem români deroarece asta trebuie să ne caracterizeze pe noi. Avem o țară bogată, avem o țară care se cheamă România. Am moștenit-o întreagă și independentă de la moșii și strămoșii noștri, fapt pentru care avem obligația și datoria de a merge mai departe, să-i păstrăm granițele și să o dezvoltăm, astfel ca ea să prospere și să fie din ce în ce mai mândră. Am dăinuit de-a lungul vremurilor prin grai, prin portul popular, prin credința în Dumnezeu, lucruri care trebuie să continue în activitatea și credința noastră. Doar așa vom dăinui ca țară și ca popor. Este tot mai necesar să devenim buni patrioți, să ne iubim țara, să ne iubim glia și să păstrăm portul și jocul popular. Avem o țară mândră cu un trecut glorios, precum și speranța că avem o țară care va prospera veșnic. La mulți ani români, la mulți ani România”, a spus primarul Lucreția Cadar.

Oaspeți din județul Vaslui

Printre oaspeții sărbătorii de la Filea s-au numărat reprezentanții Asociației Casa de Ajutor Reciproc „Elena Cuza” din Bârlad, reprezentată prin Mihai Nicolae, președinte și Mircea Fitcal, secretar, precum și a oaspeților din comuna vasluiană Pogonești, reprezentată de primarul Ionel Iordache, membru în cadrul Ansamblului folcloric „Răzeșii”, invitat special al programului artistic de la Filea dedicat Zilei Naționale. „Casa nostră de ajutor reciproc, prin Consiliul Director reprezentat de domnul Mircea Fitcal și subsemnatul, îndemnăm toți românii să privească la zestrea lăsată de generațiile anterioare, să se inspire din viziunea acestora și să participe necontenit la dezvoltarea unei Românii de care să fim mândri. La mulți ani celor care poartă România în suflet, fie că se află în țară sau în afara granițelor. La mulți ani România, la mulți ani români”, a afirmat Mihai Nicolae, președintele Asociației Casa de Ajutor Reciproc „Elena Cuza” din Bârlad. Printre oaspeți s-au mai numărat poetul Andrei Petruș și Mircea Mariș, primarul comunei Suseni. Spectacolul folcloric prezentat pe scenă a dus bogăția cântecului și dansului popular specific celor două regiuni, Moldova și Transilvania, transpuse pe scenă de către Ansamblul „Cununa Călimanilor” din Deda, Ansamblul folcloric „Răzeșii” din Pogonești și soliștii Eusebiu Pașcan, Robert Târnoveanu, Ilinca Farcaș, Alexandra Stoica și Mădălina Mureșan.

Foto: Comuna Deda (Facebook)