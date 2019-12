Sprijin pentru fermieri! WEBSHOPul LECOIMPEX – o platformă nouă pentru consumatorul inteligent !

Share



Lecoimpex ține pasul cu tehnologiile secolului 21. Compania mureșeană se adaptează permanent nevoilor, cerințelor și obiceiurilor în materie de cumpărături ale consumatorilor echipați cu smartphone-uri și gadgeturi inteligente, conectați la internet, dar cu din ce în ce mai puțin timp liber la dispoziție.

Lecoimpex va fi prezent în spațiul virtual printr-o platformă reînnoită de comerț online începând din luna Noiembrie 2019: un webshop profesional, bine structurat, cu instrumente digitale de ultimă generație și cu un design modern şi minimalist, care să răspundă așteptărilor vizuale ale consumatorilor. În același timp, platforma funcționează și ca un site de prezentare al companiei, al produselor furnizate și a serviciilor oferite.

Detalii despre noua platformă online Lecoimprex ne-a oferit Bartha Carol, managerul companiei mureșene. ”Webshopul Lecoimpex pune la dispoziția consumatorilor și comercianților o modalitate simplă de a face cumpărături de piese de schimb pentru întreținere industrială și agricolă, sau chiar și de utilaje agricole dintr-un magazin online. Această nouă platformă modernă este dedicată atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice”

Conform managerului companiei mureșene, principalele avantaje de care puteți beneficia folosind webshopul LECOIMPEX sunt:

– Informații esențiale şi detalii tehnice despre produsele oferite (dimensiuni, standarde, echivalențe, coduri OEM, mărci, cataloage, etc.) la 3 click-uri distanţă!

– Fiecare produs are o descriere cu caracteristicile tehnice exacte, o poză și/sau un desen tehnic, care vă vor ajuta să identificați mai ușor produsele de care aveți nevoie.

– Căutarea produselor de care aveți nevoie este foarte simplă și rapidă, navigarea în paginile webshopului este ușoară, criterii multiple de căutare și filtrare: după codul produsului, coduri OEM sau dimensiuni, domenii de dimensiuni, mărci, limite de prețuri, etc.

– Noul webshop poate fi accesat de pe toate tipurile de dispozitive mobile cum ar fi laptopuri, tablete, telefoane mobile inteligente şi este mult mai rapid!

– Cumpărături făcute cu ușurință în mod instant! Oferă utilizatorilor posibilitatea de a parcurge online întreaga procedură de cumpărare, selectând metoda de plată preferată şi modalitatea de livrare dorită!

– Noutate absolută la LECOIMPEX: plată online cu cardul, prin conexiuni securizate!

– Conținut valoros și noutăți din domeniul industrial și agricol în secțiunea de Blog

– Prin noul site puteți să vă abonați la noutățile și sfaturile noastre tehnice! Inclusiv să luaţi legătura cu noi si prin social media.

”Pe lângă achiziționarea produselor, puteți să consultați și serviciile de mentenanță oferite de către firma noatră. Puteți accesa programe și softuri prin noul webshopul al Lecoimpex, care sunt menite să vă ajute foarte mult în munca de zi cu zi: să calculați transmisiile prin lanț, să proiectați o transmisie prin curele, să verificați forțele într-un sistem, să calculați durata de viaţă a rulmenților montați, să verificați dacă produsele cumpărate sunt originale sau nu. Lecoimpex vă stă la dispoziție cu toată echipa tehnică şi cu aceste unelte de ultimă generație pentru a vă sprijini într-o mentenanță proactivă, preventivă, industrială şi agricolă. Puteți accesa noul webshop Lecoimpex la adresa: www.leco.ro”, a mai adăugat Bartha Carol.